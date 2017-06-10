احتجز مجموعة من طلبة كلية الاقتصاد، الخميس، أساتذة وإداريين في الملحق الجامعي بمدينة قصر الشلالة بتيارت ومنعوهم من مغادرة الحرم الجامعي لأكثر من ثلاث ساعات، احتجاجا على إقصائهم من الامتحانات، حيث اعتبر الطلبة الإجراء مجحفا وتمييزيا طالما أن هناك من لم يتعرضوا لعقوبات.
وقال مصدر مقرب من الطلبة إنهم ثاروا بعد إقدام أستاذة على شتم بعضهم لما احتجوا على إقصائهم من دون سواهم، ممن يشتركون معهم في نفس الوضع في ما يتعلق بالغيابات، كما أن المشكل طرح لدى طلبة الاقتصاد من دون غيرهم مما يثير التساؤلات. علما أن هذا ثاني احتجاج على النقاط، حيث عرف قسم اللغة الفرنسية، قبل أيام، أجواء مشابهة بعد احتجاج بعض الطلبة على أستاذة أقصت عددا منهم بسبب كثرة الغيابات، وهو ما اعتبروه تعسفا منها وطالبوا بتدخل مسؤولي الكلية والجامعة، فيما أكدت الأستاذة في تصريح سابق أنها تطبق القانون لا غير.
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طلبة مقصون يحتجزون أساتذة وإداريين بجامعة تيارت!
سليمان بودالية
احتجز مجموعة من طلبة كلية الاقتصاد، الخميس، أساتذة وإداريين في الملحق الجامعي بمدينة قصر الشلالة بتيارت ومنعوهم من مغادرة الحرم الجامعي لأكثر من ثلاث ساعات، احتجاجا على إقصائهم من الامتحانات، حيث اعتبر الطلبة الإجراء مجحفا وتمييزيا طالما أن هناك من لم يتعرضوا لعقوبات.
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وقال مصدر مقرب من الطلبة إنهم ثاروا بعد إقدام أستاذة على شتم بعضهم لما احتجوا على إقصائهم من دون سواهم، ممن يشتركون معهم في نفس الوضع في ما يتعلق بالغيابات، كما أن المشكل طرح لدى طلبة الاقتصاد من دون غيرهم مما يثير التساؤلات. علما أن هذا ثاني احتجاج على النقاط، حيث عرف قسم اللغة الفرنسية، قبل أيام، أجواء مشابهة بعد احتجاج بعض الطلبة على أستاذة أقصت عددا منهم بسبب كثرة الغيابات، وهو ما اعتبروه تعسفا منها وطالبوا بتدخل مسؤولي الكلية والجامعة، فيما أكدت الأستاذة في تصريح سابق أنها تطبق القانون لا غير.