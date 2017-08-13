وزير السياحة: السياحة في بلادنا لابدّ أن تأخذ بعدا وطنيا دوليا

دعا وزير السيّاحة، حسان مرموري، إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع السياحي، والعمل على الدّفع لاستغلال الوعاءات والفضاءات السياحية الموجودة على طول مناطق التوسع السياحي، قصد خلق هياكل ومرافق سياحية ذات خدمات بمستويات دولية.

وقال مرموري، في أول خرجة وزارية له منذ تعيينه على رأس وزارة السياحة، قادته إلى ولاية سكيكدة، بعد أن تأجلت عشية التعديل الحكومي الأخير الذي أطاح بالوزير الأول عبد المجيد تبون، بأنه لا بد أن يتمّ استغلال كل الوعاءات والعقارات السياحية التي يوفرها الشريط الساحلي للجزائر قصد انجاز وتجسيد مرافق وهياكل سياحية، سواء عمومية أو خاصة، وفي حالة أستعصى الأمر على المصالح العمومية بسبب الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد، فانه لا بدّ من تشجيع الخواص على الاستثمار السياحي، ودعوتهم لتهيئة المناطق والفضاءات التي تحتضن مثل هذه المرافق السياحية، وذلك يهدف حسب الوزير إلى الرفع من قدرات الاستقبال التي تسمح باستقطاب السياح وخلق المنافسة لتوفير خدمات سياحية راقية، وقال الوزير بأنّه جدّ سعيد للمستوى الذي وجد عليه مدينة سكيكدة في القطاع السياحي، الذي يعرف تطورا كبيرا وملحوظا في السنوات الأخيرة، بحسب الوزير، بحيث قال بأنّ موسم الاصطياف لعام 2017 سجلت فيه سكيكدة إقبالا كبيرا للمصطافين بلغ قرابة الـ9 ملايين مصطاف قبل نهاية الموسم، في تزايد كبير مقارنة بالسنوات الفارطة، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع حركية كبيرة وواسعة فيما يخص إنشاء المؤسسات والهياكل السياحية والفندقية من بينها 17 فندقا قيد الانجاز و26 آخر قيد الدراسة والإجراءات الإدارية، فضلا عن وجود 11 منطقة توسع سياحي توفر قرابة الـ13 ألف هكتار قابلة للاستغلال السياحي.