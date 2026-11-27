“En application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relative à la prorogation des délais d’accomplissement des formalités administratives et de paiement des frais du Hadj pour la saison 1448h/2027, les délais fixés expireront jeudi 3 décembre 2026, à 18h00 au niveau des guichets de la Banque d’Algérie et à 23h59 pour la plateforme de paiement en ligne accessible via le Portail algérien du Hadj”, précise le communiqué.

A cet effet, les personnes concernées n’ayant pas encore finalisé leurs démarches sont invitées à “les accomplir dans les meilleurs délais, avant l’expiration des délais impartis, afin de compléter les formalités d’accomplissement du rite du Hadj”, ajoute la même source.