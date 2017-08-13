مسبوق قضائيا يروج السموم للمتمدرسين بسكيكدة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الخميس، مسبوقا قضائيا، يدعى "س. و"، يبلغ من العمر 54 سنة، الحبس المؤقت في انتظار محاكمته بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع أمام المتوسطات والثانويات للمتمدرسين وحتى المتمدرسات.

وتعود حيثيات القضية إلى يوم الأربعاء، حينما كثفت المصالح الأمنية من تحرياتها بالقرب من المؤسسات التعليمية، بمناسبة الدخول المدرسي، حيث تمكنت من رصد تحركات مشبوهة لأحد الأشخاص على مستوى نهج يوسف قديد الذي به العديد من المؤسسات التعليمية، وقامت برسم خطة محكمة ليتم توقيفه في حالة تلبس من خلال احتكاكه ببعض المتمدرسين المراهقين، وبإخضاعه لعملية التلمس القانونية، عثر بحوزته على 21 قرصا مهلوسا من نوع برومازيبام، ومبلغ مالي يقدر بنحو 1500 دج من عائدات الترويج، ليتم حجزها منه وتوقيفه وتحويله إلى المقر العام، وأفضت التحقيقات الأمنية والقضائية بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته، ولقيت عملية توقيفه ارتياحا واستحسانا كبيرين من قبل أولياء التلاميذ.