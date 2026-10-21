Le Président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des walis
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré, hier mardi, un mouvement partiel dans le corps des walis de la République, indique un communiqué de la Présidence de la République.
«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré, ce jour, un mouvement partiel dans le corps des walis, en vertu duquel ont été mutés Messieurs :
– Riadh Benahmed, de la wilaya de Batna à la wilaya d’Aflou.
– Yousef Bechlaoui, de la wilaya de Tlemcen à la wilaya de Batna.
– Mohamed Meziane, de la wilaya d’El Tarf à la wilaya de Bejaïa.
– Kamel Nouicer, de la wilaya de Bordj Bou Arreridj à la wilaya de Tlemcen.
Ont également été nommés Messieurs :
– Abdelwahab Zini, wali délégué de la circonscription administrative d’El-Harrach (wilaya d’Alger), en qualité de wali d’El Tarf.
– Redouane Khelifa, ancien wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued (wilaya d’Alger), en qualité de wali de Bordj Bou Arreridj.
– Omar Boutahraoui, secrétaire général de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en qualité de wali de Barika», lit-on dans le communiqué.