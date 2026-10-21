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Le Président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des walis

Echoroukonline
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Le Président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des walis

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré, hier mardi, un mouvement partiel dans le corps des walis de la République, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré, ce jour, un mouvement partiel dans le corps des walis, en vertu duquel ont été mutés Messieurs :

– Riadh Benahmed, de la wilaya de Batna à la wilaya d’Aflou.

– Yousef Bechlaoui, de la wilaya de Tlemcen à la wilaya de Batna.

– Mohamed Meziane, de la wilaya d’El Tarf à la wilaya de Bejaïa.

– Kamel Nouicer, de la wilaya de Bordj Bou Arreridj à la wilaya de Tlemcen.

Ont également été nommés Messieurs :

– Abdelwahab Zini, wali délégué de la circonscription administrative d’El-Harrach (wilaya d’Alger), en qualité de wali d’El Tarf.

– Redouane Khelifa, ancien wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued (wilaya d’Alger), en qualité de wali de Bordj Bou Arreridj.

– Omar Boutahraoui, secrétaire général de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en qualité de wali de Barika», lit-on dans le communiqué.

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