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Pluies orageuses dans 38 wilayas et chute de grêle

Echoroukonline
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Pluies orageuses dans 38 wilayas et chute de grêle

L’Office nationale de la météorologie annonce des pluies orageuses, accompagnées de chutes de grêle dans plusieurs wilayas du pays pour la journée de ce lundi.

Selon un Bulletin météorologique spécial (BMS), des pluies orageuses importantes, pouvant atteindre 40 mm et accompagnées de chutes de grêle, sont prévues jusqu’à demain mardi (1h du matin) dans les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, El Bayadh et Béchar.

Par ailleurs, les services météorologiques mettent en garde contre de fortes pluies orageuses pouvant atteindre 30 mm, à partir de ce lundi à midi, et ce jusqu’à demain mardi à 6 heures du matin, dans les wilayas de Mostaganem, Mascara, Relizane et Tiaret.

En outre, le BMS annonce de fortes précipitations à partir de ce lundi à 18 heures, et ce jusqu’à demain mardi à 6 heures du matin dans les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Tissemsilt, Blida, Aïn Defla, Médéa, Bouira, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, M’Sila, Khenchela, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Illizi, In Salah, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.

La vigilance est de mise!

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