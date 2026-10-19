Accidents de la route: 6 décès et 281 blessés en 24 heures

Six (6) personnes sont décédées et 281 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas, indique, ce lundi, un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré à la wilaya de Saïda où deux personnes sont décédées suite au renversement d’un véhicule utilitaire dans la commune d’El Hassasna, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont procédé à l’extinction de trois incendies, urbains et divers, à travers les wilayas d’Alger, Bouira et Khenchela, selon le bilan, soulignant que ces interventions ont permis de circonscrire ces incendies et d’éviter leurs propagation vers d’autres lieux mitoyens.

Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêt et de récolte, la Protection civile a procédé à l’extinction de 10 incendies du couvert végétal à travers plusieurs wilayas.

S’agissant des chutes des pluies orageuses durant les dernières 24 heures, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour le sauvetage d’une personne à bord d’un camion coincé par la monté des eaux de oued, dans la commune de Sidi El Djillali (wilaya de Tlemcen), et d’une autre personne cerné par les eaux des pluies dans la commune Béni Abbès, outre les opérations de pompage des eaux des pluies stagné à travers les édifices publique et privés à travers les wilayas de Béni Abbès, Béchar, Sidi Bel Abbès et Naâma.

Globalement, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la période 18 au 19 Octobre 2026 (jusqu’à 08h00 du matin), 3.716 interventions, soit une intervention chaque 23 secondes, dont 2.742 évacuations sanitaires et 562 opérations diverses, selon le même bilan.

APS