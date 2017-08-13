في قضية التخابر مع قطر حكم نهائي بالسجن المؤبد على مرسي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر قضائية قولها، إن محكمة النقض المصرية أصدرت، السبت، حكماً نهائياً على الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته بالسجن 40 عاماً في القضية.

وقالت المصادر، إن محكمة النقض قبلت طعناً أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاماً.

وينفذ مرسي - أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر -، الذي حكم مصر لمدة عام، حكماً نهائياً بالسجن 20 عاماً في قضية قتل متظاهرين في محيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيساً.

وفي 3 جويلية 2013، عزل الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك (رئيس الجمهورية حالياً)، مرسي، بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب أدى إلى عمليات قمع واسعة ضد أطياف واسعة من المعارضين لهذه الخطوة.