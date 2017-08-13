نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر قضائية قولها، إن محكمة النقض المصرية أصدرت، السبت، حكماً نهائياً على الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته بالسجن 40 عاماً في القضية.
وقالت المصادر، إن محكمة النقض قبلت طعناً أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاماً.
وينفذ مرسي - أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر -، الذي حكم مصر لمدة عام، حكماً نهائياً بالسجن 20 عاماً في قضية قتل متظاهرين في محيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيساً.
وفي 3 جويلية 2013، عزل الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك (رئيس الجمهورية حالياً)، مرسي، بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب أدى إلى عمليات قمع واسعة ضد أطياف واسعة من المعارضين لهذه الخطوة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1"إسرائيل تخلت عنّا"
2جمعية العلماء المسلمين تستنفر الجزائريين لإغاثة مسلمي بورما
3شارفنا على استكمال قوتنا النووية
4ماكرون يدعو الى رفع الحصار عن قطر
5بنغلاديش تحذر ميانمار من "الأعمال الاستفزازية"
Français English
الرأي
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !!
حبيب راشدين
طلاق ظهار مع "نخبة" تمارس الاستبضاع
عبد الرزاق قسوم
انطباعات زائر جزائري.. إلى تونس
جمال لعلامي
لا شحيحة ولا هم يحزنون!
حسين لقرع
عارُنا في ميانمار
سليم قلالة
نريد أخبارا سارة...
عبد الناصر
بين "البسملة" و"الأذان"!
محمد الهادي الحسني
صِغار وصَغار
سليم قلالة
صيانة الدين والأرض والعرض...
جمال لعلامي
"متلاهطون" على المجالس المخلية!
الفيديو
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
زطشي يواصل الدفاع عن الكاراز رغم فضيحة زامبيا
صور صادمة للأضرار الناجمة عن إعصار إيرما
صور لا تصدق من معاناة المسلمين الروهينغا
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
في قضية التخابر مع قطر
حكم نهائي بالسجن المؤبد على مرسي
الشروق أونلاين - وكالات
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر قضائية قولها، إن محكمة النقض المصرية أصدرت، السبت، حكماً نهائياً على الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم.
تغطيات ذات صلة
حكم نهائي بالسجن المؤبد على مرسي
هذا هو السبب الحقيقي للاعتقالات الأخيرة في السعودية
شارفنا على استكمال قوتنا النووية
بنغلاديش تحذر ميانمار من "الأعمال الاستفزازية"
جمعية العلماء المسلمين تستنفر الجزائريين لإغاثة مسلمي بورما
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته بالسجن 40 عاماً في القضية.
وقالت المصادر، إن محكمة النقض قبلت طعناً أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاماً.
وينفذ مرسي - أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر -، الذي حكم مصر لمدة عام، حكماً نهائياً بالسجن 20 عاماً في قضية قتل متظاهرين في محيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيساً.
وفي 3 جويلية 2013، عزل الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك (رئيس الجمهورية حالياً)، مرسي، بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب أدى إلى عمليات قمع واسعة ضد أطياف واسعة من المعارضين لهذه الخطوة.