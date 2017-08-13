ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، السبت، بتلمسان، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ(135) كيلوغرام، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
كما أوقفت مفارز أخرى بتمنراست وبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، أربعة (04) مهربين وحجزت شاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(6200) لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب.
وبكل من أدرار والوادي وبسكرة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنة ومركبتين (02) نفعيتين و(57,6) قنطار من مادة التبغ و(7500) رزمة سجائر من مختلف العلامات وكمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
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ضبط 135 كلغ من الكيف بتلمسان
الشروق أون لاين
ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، السبت، بتلمسان، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ(135) كيلوغرام، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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كما أوقفت مفارز أخرى بتمنراست وبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، أربعة (04) مهربين وحجزت شاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(6200) لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب.
وبكل من أدرار والوادي وبسكرة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنة ومركبتين (02) نفعيتين و(57,6) قنطار من مادة التبغ و(7500) رزمة سجائر من مختلف العلامات وكمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.