كشف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لاستكمال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق -غرب على مستوى الذرعان وحتى الحدود التونسية بطول 84كم .
وأوضح زعلان في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن "رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لاستكمال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق -غرب على مستوى الذرعان وحتى الحدود التونسية بطول 84 كم" .
وحسبه ستعلن مناقصة حول إنجاز هذا الشطر بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاص بالمشروع، لاختيار الشركة التي ستتكفل بالأشغال.
وعن مصادر تمويل المشروع، يقول الوزير أن الوزير الأول أحمد أويحي اتخذ الإجراءات لتوفير الغلاف المالي اللازم لاستكمال الشطر الأخير من الطريق السيار.
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وزير الأشغال العمومية يؤكد:
بوتفليقة يريد استكمال الطريق السيار نحو الحدود التونسية
عبد الرزاق.ب
كشف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لاستكمال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق -غرب على مستوى الذرعان وحتى الحدود التونسية بطول 84كم .
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وأوضح زعلان في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن "رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لاستكمال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق -غرب على مستوى الذرعان وحتى الحدود التونسية بطول 84 كم" .
وحسبه ستعلن مناقصة حول إنجاز هذا الشطر بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاص بالمشروع، لاختيار الشركة التي ستتكفل بالأشغال.
وعن مصادر تمويل المشروع، يقول الوزير أن الوزير الأول أحمد أويحي اتخذ الإجراءات لتوفير الغلاف المالي اللازم لاستكمال الشطر الأخير من الطريق السيار.