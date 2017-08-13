حجز كوكايين بمستغانم وتوقيف 32 حراقا بعنابة والقالة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني، وعناصر الدرك، الأحد، بمستغانم، تاجري مخدرات وحجزت 2.2 كيلوغرام من مادة الكوكايين حسب ما أكده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وبتبسة، ضبط حراس الحدود 19900 خرطوشة من مختلف العيارات، في حين أوقفت مفارز للجيش، بكل من جانت وبسكرة، ثلاثة مهربين وحجزت 121 كيلوغرام من خليط الذهب والحجارة و119 غرام من الذهب الخام ومعدات تنقيب عن الذهب و10560وحدة من مختلف المشروبات.

كما أوقف حراس الشواطئ بكل من عنابة والقالة، 32 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 48 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.