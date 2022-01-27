آخر أخبار سليماني

يقترب اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي، من تغيير الوجهة في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط إسلام سليماني (33 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

ويُريد سليماني فسخ عقده قبل الآوان، والعودة إلى فريقه الأسبق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وستكون العودة مُمثّلة في ارتداء سليماني زيّ السبورتينغ، ما بين جانفي الحالي وصيف 2023، المرداف لِموسم ونصف الموسم. استنادا إلى ما ذكرته صحيفة “أ بولا” البرتغالية في تقرير لها نشرته، الخميس.

وسيُعوّض سليماني المهاجم البرتغالي الشاب توماس تياغو (19 سنة)، الذي أعارته إدارة نادي سبورتينغ لشبونة إلى فريق شتوتغارت الألماني، لِمدّة 18 شهرا. وفقا للمصدر ذاته.

وسبق للقنّاص إسلام سليماني تمثيل ألوان نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ما بين صيفَي 2013 و2016. وحقّق نجاحا باهرا هناك.

ويتموقع فريق سبورتينغ لشبونة ثانيا في جدول ترتيب بطولة البرتغال، بعد مرور 19 جولة، متخلّفا بِفارق 6 نقاط عن الرّائد نادي بورتو. وفي الـ 15 من فيفري المقبل، يُواجه نادي الأخضر والأبيض منافسه وضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بِرسم ذهاب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا. مع احتمال مواجهة سليماني لِرياض محرز، في حال إبرام صفقة الانتقال.