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رياضة

آخر مستجدات ملف الناخب الوطني بيتكوفيتش

عمر سلامي
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آخر مستجدات ملف الناخب الوطني بيتكوفيتش
ح.م
بيتكوفيتش

من المنتظر أن يغادر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش العارضة الفنية لـ”الخضر”، في الأيام القليلة المقبلة،بعد الإقصاء المر من المونديال، والأداء الكارثي المقدم، خاصة في المباراة الأخيرة أمام سويسرا.

وحسب مصادر “الشروق نيوز” فإن بيتكوفيتش أعلن نيته الاستقالة من تدريب “الخضر”.

وأضاف موفد “الشروق نيوز” إلى كندا، أن بيتكوفيتش سيقدم استقالته إلى “الفاف” خلال الأسبوع المقبل.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن نهاية مشوار بيتكوفيتش مع “الخضر”، سواء بتقديم الإستقالة، أو الإقالة، بات من المؤكد أن مباراة سويسرا في المونديال، كانت آخر مباراة للمدرب على رأس العارضة الفنية لمحاربي الصحراء.

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