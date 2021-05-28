آدم وناس يدخل اهتمامات نادي تورينو الإيطالي

رحيله وشيك من نابولي

دخل الدولي الجزائري، آدم وناس، في دائرة اهتمامات نادي تورينو الإيطالي، الذي يريد ضمه في الميركاتو الصيفي. وكشفت مصادر إعلامية محلية إيطالية عن اهتمام الكرواتي إيفان يوريتش، المدرب الجديد لنادي تورينو، بضم اللاعب الجزائري الصاعد، آدم وناس، إلى صفوف فريقه، تحسبا للموسم المقبل، حيث وضعه على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب ذات المصادر، فإن “يوريتش” معجب كثيرا بالمستوى الفني العالي لآدم وناس. الأخير، قدم عروضا قوية رغم سقوط نادي كروتوني إلى الدرجة الدرجة الثانية الإيطالية، وكان وراء صحوة الفريق خلال مرحلة الإياب التي دافع فيها بشراسة عن حظوظه في البقاء ضمن دوري الأضواء، لكن لم يسعفه الحظ في ذلك، وساهم لاعب الخضر في إحراز ثمانية أهداف لفريقه بين تمريرات حاسمة وأهداف بصم عليها بنفسه.

وتتجه كل الترشيحات إلى رحيل آدم وناس من نادي نابولي، الذي لا يزال يرتبط معه بعقد حتى عام 2022، إلا أن كل المؤشرات تؤكد عدم وجود رغبة في استعادته خلال الموسم المقبل.

وكان “لوكا ماركيتي”، خبير الانتقالات، كشف لقناة “سكاي سبورت إيطاليا”، خلال وقت سابق، عن وجود نية من إدارة نادي الجنوب الإيطالي في بيع وناس مقابل 15 مليون يورو في الميركاتو المقبل، بهدف تمويل صفقة رودريغو دي باول، لاعب أودينيزي ومنتخب الأرجنتين. ومنذ انضمام الدولي الجزائري إلى نادي نابولي سنة 2017، اكتفى وناس بالمشاركة في 39 مباراة فقط، أسهم خلالها بـ6 أهداف بين صناعة وتسجيل.

للإشارة، فإن نادي تورينو لا يعد الفريق الوحيد الذي يرغب في انتداب آدم وناس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بل هناك أندية إيطالية أخرى تسعى إلى استقدامه على غرار نادي سبيزيا، الذي يعتبر أول ناد طلب خدماته مباشرة بعد نهاية فترة إعارته إلى كروتوني.

وخاض “وناس” خلال هذا الموسم تجربتين عقب إعارته من طرف إدارة نابولي إلى نادي “كالياري” في بداية المنافسة، لكنه لم يوفق كثيرا في هذه التجربة، وهو ما دفعه إلى الرحيل في الميركاتو الشتوي إلى كروتوني أين وجد ضالته وتمكن من البروز في صفوفه، ما ساعده على بعث مشواره من جديد وجلب أندية لنفسه الموسم المقبل.