آدم وناس يصر على رفع التحدي.. وماندي يسجل ضد مرماه

عرفت مباراة نادي نابولي أمام مضيّفه جنوة، مشاركة الدولي الجزائري آدم وناس بديلا، في العشرين دقيقة الأخيرة..

وفضل مدرب نابولي سباليتي، إقحام وناس لتقديم الإضافة لهجوم الفريق، خاصة بعد إحراز نادي جنوة لهدف التعادل.

وظهر وناس بمردود في المستوى، حيث خلق عدة مشاكل لدفاع المنافس، ومن بين أخطر المحاولات التي قام بها، انطلاقه من وسط الميدان ومراوغة عدد من اللاعبين، قبل أن يقدم إلى زميله كرة على طبق لم تستغل كما يجب.

وكاد وناس أن يبصم على أولى أهدافه مع نابولي، بعد تلقيه كرة من زميله إنسيني، إلا أن الكرة سبقت وناس بسنتيمترات.

وسجل نادي نابولي فوزا ثمينا على حساب جنوة، بفضل الهدف الثاني الذي وقعه البديل أنري بيتانيا في د84 من اللقاء.

وفي الدوري الإسباني، ورغم أدائه لمباراة في المستوى، إلا أن عيسى ماندي، منح نقطة ثمينة لأتليتيكو مدريد، عقب تسجيله هدفا في مرماه برأسية من حدود منطقة العلميات، بعد سوء تفاهم مع حارس المرمى.

وكان فريق فياريال متفوقا في النتيجة، بهدفين لهدف واحد على أتليتيكو مدريد، قبل أن يسجل ماندي ضد مرماه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.