أبرز 5 تعديلات في التشكيلة الجديدة للحكومة

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجراء تغيير حكومي، بعد ترسيم سيفي غريب وزيرا أول وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس تبون، قد أمضى نهاية أوت المنصرم، مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام نذير العرباوي بصفته وزيرا أول، ويعيّن سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة خلفا له.

وجاءت التشكيلة الجديدة للحكومة، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سمير عقون مساء الأحد، كالتالي:

أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،

الفريق أول السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،

محمد عرقاب وزير دولة وزير المحروقات والمناجم،

إبراهيم مراد وزير دولة مكلّف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية،

السعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،

لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام،

عبد الكريم بوالزرد وزير المالية،

كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية،

محمد الصديق آيت مسعودان وزير الصحة،

عبد المالك تاشريفت وزير المجاهدين وذوي الحقوق،

يحيى بشير وزير الصناعة،

وسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانية،

ياسين المهدي وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

مراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة،

كمال رزيق وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،

أمال عبد اللطيف​ وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،

محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،

يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

مليكة بن دودة ​وزيرة الثقافة والفنون،

مصطفى حيداوي​ وزير الشباب المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب،

سيد علي زروقي ​وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

نور الدين واضح ​وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،

زهير بوعمامة​ وزير الاتصال،

نسيمة أرحاب​ وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،

عبد القادر جلاوي ​وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،

طه دربال وزير الري،

عبد الحق سايحي ​وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

حورية مداحي ​وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،

صورية مولوجي ​وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

كوثر كريكو ​وزيرة البيئة وجودة الحياة،

وليد صادي ​وزير الرياضة،

نجيبة جيلالي ​وزيرة العلاقات مع البرلمان،

محمد عبد النور رابحي الوزير والي ولاية الجزائر،

سفيان شايب​ كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج،

بختة سلمة منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية،

كريمة بكير كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم،

الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.

أبرز 5 تعديلات..

واستحدثت التشكيلة الحكومية الجديدة رتبة وزير دولة مكلّفا بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. ليتولاها الوزير السابق للداخلية إبراهيم مرّاد.

وسيخلف مرّاد في وزارة الداخلية، السعيد سعيود، بعد أن جُمعت له مهام الداخلية والجماعات المحلية، مع وزارة النقل التي يتولاها منذ نوفمبر 2024، في وزارة واحدة جديدة.

إلى جانب ذلك، استبدلت تسمية وزارة الطاقة والمناجم بالمحروقات والمناجم، مع بقاء وزير الدولة محمد عرقاب على رأسها. في حين يتولى مراد عجال وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.

وأعاد التعديل الحكومي الأخير مهام التهيئة العمرانية، إلى وزارة السكن والعمران والمدينة. التي يحتفظ بها محمد طارق بلعريبي.

كما سيضمّ الطاقم الحكومي، بموجب التعديل، عنصرا جديدا يتمثل في والي الجزائر، الذي سيحمل رتبة وزير. مع حفظ المنصب لعبد النور رابحي.

9 سيّدات في التشكيلة الجديدة

وإلى جانب الوزيرات الأربع وكاتبتي الدولة اللواتي حافظن على عضويتّهن في قصر الدكتور سعدان. تضمّ التشكيلة الجديدة للحكومة 3 وجوه نسوية جديدة.

ويتعلّق الأمر بكل من المدير العامة السابقة للضرائب أمال عبد اللطيف، التي ستكلّف بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خلفا للطيب زيتوني.

كما عُيّنت نسيمة أرحاب الأمينة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة، وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين. خلفا لسابقها ياسين المهدي وليد المعيّن وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

إلى جانب أستاذة الفلسفة السياسية مليكة بن دودة، العائدة إلى وزارة الثقافة والفنون. خلفا لسابقها الزهير بلّلو.

واحتفظت حورية عياري بمنصبها السابق كوزيرة للسياحة والصناعة التقليدية، وصورية مولوجي كوزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة.

بالمقابل، حُوّلت كوثر كريكو من العلاقات مع البرلمان إلى البيئة وجودة الحياة. وحُوّلت نجيبة جيلالي من البيئة وجودة الحياة إلى العلاقات مع البرلمان.