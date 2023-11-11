أبو عبيدة: تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء العدوان البرّي
كشف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة يوم السبت، أن المقاومة تمكّنت من تدمير 160 آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني، منذ بدء العدوان البرّي على غزة.
ومن بين هذه الآليات التي تمّ توثيق تدميرها كليّا أو جزئيا، تمّ تدمير 25 آلية خلال الساعات الـ48 الأخيرة، يضيف أبو عبيدة.
وقال أبو عبيدة:”مجاهدونا يخرجون للعدوّ من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام في كلّ شبر لتمدير آلياته”.
وقد نشرت كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر قيام مجاهدي المقاومة باستهداف وتدمير دبابات الاحتلال الصهيوني المتوغلة في شمال القطاع.
⭕️مشاهد من التحام مجاهدي القسام بالآليات المتوغلة في منطقتي التوام وبيت حانون شمال قطاع غزة #GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/KFeRgkxcgP
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 11, 2023
أهمّ ما جاء في كلمة أبي عبيدة:
- نخوض لليوم الـ36 معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي في السابع من أكتوبر،
- الاحتلال النازي يحاول غسل عاره وهزيمته المدوية بسفك دماء الأطفال والنساء والأبرياء وقصف المستشفيات والبيوت،
- الآلة العسكرية الصهيونية الأمريكية المزودة بمئات آلاف الأطنان من المتفجرات تقوم بالتدمير التدريجي لغزة،
- لكنها تواجه بمقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبره على التراجع وتغيير مسارات التوغّل،
- مجاهدونا يخرجون للعدوّ من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام في كلّ شبر لتمدير آلياته،
- المجازر المروّعة التي يرتكبها العدو أمام أنظام العالم هي الإنجاز الوحيد له في هذه الحرب،
- نعلن أننا وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان،
- 25 آلية عسكرية دمّرت خلال الساعات الـ48 الأخيرة،
- مجاهدونا ينصبون الكمائن للعدوّ في البنايات المهدومة،
- العدوّ سيدفع أثمانا كبيرة وغير متوقعة.