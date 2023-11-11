أبو عبيدة: تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء العدوان البرّي

كشف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة يوم السبت، أن المقاومة تمكّنت من تدمير 160 آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني، منذ بدء العدوان البرّي على غزة.

ومن بين هذه الآليات التي تمّ توثيق تدميرها كليّا أو جزئيا، تمّ تدمير 25 آلية خلال الساعات الـ48 الأخيرة، يضيف أبو عبيدة.

وقال أبو عبيدة:”مجاهدونا يخرجون للعدوّ من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام في كلّ شبر لتمدير آلياته”.

وقد نشرت كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر قيام مجاهدي المقاومة باستهداف وتدمير دبابات الاحتلال الصهيوني المتوغلة في شمال القطاع.

⭕️مشاهد من التحام مجاهدي القسام بالآليات المتوغلة في منطقتي التوام وبيت حانون شمال قطاع غزة #GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/KFeRgkxcgP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 11, 2023

أهمّ ما جاء في كلمة أبي عبيدة: