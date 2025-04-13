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أبو عبيدة يشيد بصواريخ الحوثيين

الشروق أونلاين
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أبو عبيدة يشيد بصواريخ الحوثيين
أرشيف
أبو عبيدة

قال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام يوم الأحد في تصريحات مكتوبة، إن الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي على الكيان الصهيوني تمثّل “وقوفا إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب شعواء”.

وتناقلت وسائل إعلام دولية مساء اليوم، أن جيش الاحتلال اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. ما تسبّب في وقف حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون الدولي بتل أبيب بشكل مؤقت.

وجاء في تصريحات أبي عبيدة:“لا زال إخوان الصدق في اليمن يصرّون على شلّ قلب الكيان الصهيوني. وقوفا إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة شعواء، رغم دفعهم ضريبة باهظة من دمائهم ومقدرات بلدهم”.

مضيفا:”إن فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرادة والإيمان مع القدرة على الفعل”.

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