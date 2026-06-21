أجندة مكثفة أمام المديرين لإنهاء ما تبقى من الموسم الدراسي

سبعة أعمال أساسية في انتظار الإنجاز قبل الخروج:

تسابق مديريات التربية للولايات، من خلال مصالحها المختصة، الزمن لإنهاء كل العمليات الإجرائية المرتبطة بنهاية الموسم الدراسي الجاري 2025/2026 بنجاح، حيث ستكون مطالبة بتنفيذ 7 مهام رئيسية وهامة على أرض الواقع، من أبرزها تنظيم نصف يوم مفتوح لتوزيع الكشوف ودفاتر تقييم المكتسبات لنهاية مرحلة التعليم الابتدائي، والذي سيكون بتاريخ 29 جوان الجاري، فضلا عن برمجة أكبر امتحان مهني لترقية الأسلاك الإدارية إلى 32 رتبة، يوم 11 جويلية، مع إمكانية الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف الوطنية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة.

وتستعد المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، لإسدال الستار على الأعمال المتبقية من هذا الموسم الحالي، حيث تنطلق المتوسطات والثانويات هذا الاثنين 22 جوان الجاري وعلى مدار يومين، في برمجة الاختبارات الاستدراكية لفائدة التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في تحقيق معدل الانتقال السنوي (10 من 20)، وتحديدا أولئك الذين انحصرت معدلاتهم بين 9.00 و9.55، وسط استنفار وتجنيد كبيرين من طرف الأطقم الإدارية والتربوية لضمان سير العملية في أحسن الظروف، على أن يتم عقد اجتماع مجلس الأساتذة يوم 24 من نفس الشهر.

ومن جهتها، ستكون المدارس الابتدائية الموزعة عبر كامل التراب الوطن، ملزمة بتنظيم نصف يوم مفتوح بتاريخ 29 جوان الجاري، وتخصيصه لتوزيع كشوف نقاط التلاميذ ودفاتر تقييم المكتسبات لنهاية مرحلة التعليم الابتدائي، ليتم وبتاريخ 30 من نفس الشهر، إشهار قوائم التلاميذ المقبولين في السنة الأولى ابتدائي.

وإلى ذلك، فقد دخلت مديريات التربية للولايات، من خلال مصالحها المختصة، في مرحلة متقدمة من التحضيرات التنظيمية، لتنظيم أكبر امتحان مهني لترقية الأسلاك الإدارية بتاريخ 11 جويلية الداخل، والذي خصص له أزيد من 8 آلاف منصب مالي ستوزع على 32 رتبة إدارية من بينها خمس رتب يجري فيها التحويل التلقائي للمناصب المالية، على أن يتم الإعلان عن النتائج قبل موعد الدخول المدرسي المقبل 2026/2027، حتى يتسنى للأساتذة الجدد الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصالح وزارة التربية الوطنية تواصل إنجاز مختلف الأعمال المتعلقة بالتدقيق في ملفات المترشحين الذين شاركوا في المسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة “قسم أول”، والتي نظمت على أساس الشهادات “دراسة الملف” بعنوان سنة 2025، خاصة بعدما افتكت مؤخرا رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تمنحها وقتا زمنيا إضافيا لاستكمال كافة أعمالها في أريحية تامة من دون ضغوطات، خاصة بعد انقضاء الآجال القانونية الأولى للعملية.

وعلاوة على ذلك، تستعد مراكز التصحيح الوطنية للشروع في تصحيح أوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا، على أن يتم إشهار قوائم الناجحين شهر جويلية المقبل كأقصى تقدير.

وختاما، يستعد الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة لإنهاء الموسم الدراسي الجاري، وإسدال الستار على سنة دراسية مليئة بالنشاطات والمسؤوليات، بحيث من المقرر التوقيع على محاضر الخروج بتاريخ الـ9 جويلية الداخل، على أن يمضي الإداريون على محاضر الخروج بتاريخ الـ16 منه.