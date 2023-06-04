أحد “مُحاربي الصّحراء” يُنجز المهمّة ويعتزل كرة القدم

أعلن اللاعب الدولي الجزائري السّابق مهدي مصطفى عن اعتزال مُمارسة رياضة كرة القدم، بِعمر 39 سنة.

وقال القائد والمدافع مهدي مصطفى لِزملائه في نادي بيزيي الفرنسي، وهو يُودّع عالم السّاحرة المُستديرة: “تمتّعوا بِأيّامكم في رياضة كرة القدم، تأكّدوا بِأن الفترة ستكون قصيرة”.

وألقى مهدي مصطفى خطابا مُقتضبا تضّمن جزءا منه العبارة الواردة ذكرها أعلاه، وهو يذرف الدّموع (رفقة ابنته الصّغيرة/ الصورة المُدرجة أدناه). كما ذكرته صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية، الأحد.

وخاض مهدي مصطفى كامل أطوار مباراة فريقه بيزيي والضّيف نادي بالما مساء السبت، لِحساب الجولة الـ 26 والأخيرة من عمر بطولة فرنسا للدرجة الخامسة.

وفاز فريق بيزيي في هذه المباراة بِنتيجة (2-1)، وتصدّر لائحة ترتيب فوجه بِرصيد 57 نقطة، مُبتعدا عن الوصيف نادي رديف تولوز بِفارق نُقطتَين. وهو التصنيف الذي منح مهدي مصطفى وزملاءه تأشيرة الصّعود إلى القسم الرّابع.

وكتبت إدارة نادي بيزيي الفرنسي في أحدث تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرا جزيلا لِأحد سادة الكرة، والمُحترفين الكبار. مهدي مصطفى شخصية مُلهِمة، وقائد نموذجي”.

وكان مهدي مصطفى قد انضمّ إلى فريق بيزيي في صيف 2018، ولعب في مشواره الاحترافي على مستوى فئة الأكابر لِمدّة قاربت 20 سنة، ارتدى خلالها أزياء عدّة أندية أبرزها لوريون وأجاكسيو ونيم وباستيا من فرنسا.

وفي شقّ المنتخبات الوطنية، خاض مع “مُحاربي الصّحراء” 26 مباراة دولية ما بين 2010 و2014، بينها مساهمته بِقوّة في بلوغ ثمن نهائي مونديال البرازيل.

وكان مهدي مصطفى قد أبصر النّور بِفرنسا في شهر أوت من عام 1983، من أب جزائري مُهاجر ينتمي إلى ولاية غليزان، وأمّ فرنسية.