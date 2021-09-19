أخبار الجزائر ليوم الأحد 19 سبتمبر 2021

حجز مخدرات، اتهام رجل بقتل والده

حجز مخدرات وأسلحة بيضاء بالمسيلة

أحمد.ق

أوقفت مصالح الأمن بالمسيلة أشخاصا، بحوزتهم كميات من المخدرات والمشروبات الكحولية وأسلحة بيضاء، كما تم تنقيط العشرات من الأشخاص، إثر مداهمات لأوكار الجريمة، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

ونظمت مصالح أمن ولاية المسيلة وكذا أمن دائرة سيدي عيسى عمليات شرطية تتمثل في مداهمات، سخر لها تعداد بشري وعتاد مادي كبيران، العملية مست الأماكن المشبوهة وأوكار الجريمة وشملت عدة أحياء على مستوى قطاع الاختصاص، تم خلالها نصب حواجز مراقبة متنقلة ودوريات عبر مختلف الطرق الرئيسية والفرعية ومداهمة النقاط المشبوهة، حيث تم تنقيط 123 شخص وتفتيش ومراقبة 56 مركبة فيما تم تحرير 9 مخالفات مرورية، مع توقيف 6 أشخاص وإنجاز ملفات قضائية ضدهم لتورطهم في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، المتاجرة غير الشرعية بالمشروبات الكحولية، وكذا حيازة سلاح أبيض محظور دون مقتضى شرعي، فيما تم خلال هذه العمليات حجز 253 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، 3 أسلحة بيضاء وكمية من المخدرات والحبوب المهلوسة.

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طالبوا بتسريع وتيرة الأشغال

مكتتبو “عدل 2” ببومرداس يحتجون

منير ركاب

نظم مكتتبو “عدل 2″، الموجهون إلى موقع 1327 مسكن ببلدية خروبة، في ولاية بومرداس، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بسعيد حمدين في العاصمة، مطالبين وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، ومدير عام وكالة عدل، فيصل زيتوني، بالتدخل لتسريع وتسهيل إجراءات انطلاق أشغال شركة الإنجاز التركية، المكلفة بالمشروع المتوقف منذ شهر ديسمبر 2020، بسبب توقيف الشركة المكلفة بالإنجاز في شهر جانفي من السنة الجارية، من طرف مسؤولي عدل، نظرا لسلسلة الإعذارات المسلمة إليها بعد تماطلها في الأشغال، ما خلف عديد الاحتجاجات من طرف المكتتبين، آلت إلى تحرك الوصايا لتلبية انشغال المستفيدين من الموقع.

وأعرب المكتتبون المحتجون، في تصريحات لـ””الشروق”، عن استيائهم الشديد إزاء التأخر في عملية توقيع الاتفاقية بين وكالة عدل وشركة الإنجاز التركية التي سلك إليها المشروع، علما أن الوزارة الوصية أكدت -حسب المكتتبين- أن ملف الشركة الجديدة، ينتظر الدراسة والمصادقة عليه من طرف لجنة مختصة بوزارة السكن، وأن إعطاء الضوء الأخضر لبداية الأشغال بالمشروع المتوقف، مقترن بصدور الحكم القضائي النهائي بين وكالة عدل وشركة الإنجاز الأولى.

وكان المكتتبون الموجهون إلى الموقع السكني خروبة، قد طالبوا في وقت سابق، وزير السكن طارق بلعريبي، بتسريع عملية فسخ العقد مع مؤسسة البناء الجزائرية المكلفة بإنجاز المشروع، حيث منح لها 5 مشاريع سكنية بالولاية، بعد أن قرر المسؤول الأول عن عدل، فسخ العقد مع هذه الشركة نتيجة التأخر الكبير الذي شهدته أشغال الإنجاز، التي لم تزد نسبة تقدمها عن 70 بالمائة منذ انطلاقها عام 2016، على غرار استيائهم من تماطل المسؤولين على مؤسسة البناء الجزائرية، في تعزيز ورشة البناء بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لتغطية العجز الحاصل بالمشروع.

وينتظر المكتتبون المحتجون، أمام مقر وكالة عدل بسعيد حمدين، من وكالة عدل تسريع عملية الإمضاء على ملف الشركة الجديدة التي فازت بالمناقصة شهر اوت الماضي، قصد إكمال سكناتهم وتسلمها قبل بداية السنة الجديدة 2022.

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توقيف 20 مشتبها فيه وحجز 11 ألف قرص مهلوس

وضع حد لنشاط خمس شبكات إجرامية بتيبازة

ب.بوجمعة

وضعت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة بحر الأسبوع الماضي، حدا لنشاط خمس شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار وترويج المخدرات، حسب ما علم الأحد من الأمن الولائي. وأوضح ملازم أول للشرطة القضائية بأمن تيبازة لكحل عبد النور في تصريح صحفي

أنه تم وضع حد لنشاط خمس شبكات إجرامية منظمة متخصصة في المتاجرة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية ما سيسمح بتضييق الخناق على هذه الجرائم وذلك بفضل تكثيف النشاط الميداني وتفعيل عامل الاستعلامات.

وأضاف ذات المصدر أن هذه العمليات المنفذة عبر كامل قطاع اختصاص الشرطة بتيبازة، سمحت بتوقيف 20 شخصا وحجز 11 ألف قرص مهلوس و15 غراما من المخدرات الصلبة (كوكايين) وأكثر من 500 غرام من القنب الهندي وأوراق شجرة الأفيون.

كما حجز ضباط الشرطة القضائية إثر تلك العمليات “النوعية” مبالغ مالية بالعملة الوطنية تقدر بـ2 مليون دج تمثل عائدات ترويج المخدرات، إلى جانب حجز

أزيد من 10 مركبات سياحية تستعمل في ترويج تلك السموم، حسب توضيحات نفس الضابط.

وتمثلت أبرز تلك العمليات، استنادا للضابط لكحل، في إحباط عناصر فرقة مكافحة المخدرات لمحاولة إغراق مدينة تيبازة بـ9000 قرص مهلوس من قبل ثلاثة أشخاص، فيما تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل من توقيف 10 أشخاص وبحوزتهم 15 غراما من

المخدرات الصلبة (كوكايين). وإثر ذلك، أنجزت الجهات المخولة ملفات إجراءات قضائية ضد المتهمين المتورطين في “تكوين جماعة أشرار” و”الترويج والمتاجرة والنقل وتسليم المخدرات” و”حيازة اسلحة بيضاء من الصنف السادس”، وقدموا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، حسب المصدر.

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لتفادي الندرة والوقاية من تفشي وباء كورونا

تجديد وتركيب صهاريج الماء بالمؤسسات التربية في العاصمة

التكفل بالمساحات الخضراء بالمدارس الابتدائية

حورية. ب

تزامن الدخول المدرسي مع ندرة مياه الشرب في أغلبية بلديات العاصمة، ولهذا السبب عمدت المقاطعات الإدارية على تهيئة المؤسسات التربوية بصهاريج الماء لتأمين ظروف حسنة للدخول المدرسي، حيث تم تجديد بعضها فيما تم تركيب أخرى في مدارس كانت تعاني من انقطاع الماء عن الحنفيات.

تعكف المقاطعات الإدارية بالعاصمة على تنظيف وتعقيم المؤسسات التربوية المتواجدة على مستوى البلديات التابعة لإقليمها، كما نفذ الولاة المنتدبون تعليمات والي ولاية الجزائر بخصوص ضرورة توفر المدارس الابتدائية على الماء وذلك عبر توفير صهاريج المياه لضمان تزويدهم به.

وفي هذا الصدد نصبت بلدية سيدي موسى بالمقاطعة الإدارية براقي خزانات المياه، وذلك في إطار مواصلة التحضيرات للدخول المدرسي المقبل، ومن أجل ضمان استقبال تلاميذ البلدية في أحسن الظروف خاصة من حيث وفرة المياه بالمؤسسات التربوية، حيث تم تنصيب خزانات المياه على مستوى المدارس “الدهيمات”، “الهواورة”، “مالك بن نبي”، “نزالي”، مدرسة “حي الرايس 1″، “حي الرايس 2” “سي بلعيد” والمطعم المركزي.

من جهتها تكفلت المقاطعة الإدارية لزرالدة بالمساحات الخضراء على مستوى المدارس الابتدائية، حيث تتواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات نزع الحشائش الضارة وتسوية الأشجار بالمدارس الابتدائية على مستوى إقليم بلديتي زرالدة واسطاوالي من قبل فرق المؤسسة الولائية لتهيئة المساحات الخضراء “أوديفال”. بالإضافة إلى توفير أحسن الظروف لاستقبال التلاميذ من حيث عمليات التنظيف، التزيين وكذا تهيئة المدارس حيث تقوم كل من مصالح البلديات الثلاثة زرالدة، سطاوالي وسويدانية مع الفرق التابعة للمؤسسات الولائية بمختلف العمليات لضمان موسم دراسي ناجح على غرار معاينة الصهاريج الموجودة على مستوى المدارس واقتناء صهاريج للمؤسسات غير المزوّدة بها وكذا تغيير الصهاريج في بعض المدارس عبر اقتناء صهاريج جديدة.

وتتوفر 21 مدرسة على صهاريج. وببلدية سطاوالي 16 مدرسة ابتدائية تتوفر على صهريج فيما ستقتني مدرسة واحدة صهريج قريبا. وتضم بلدية السويدانية 14 مدرسة وسيتم استلام 3 مدارس جديدة خلال الدخول المدرسي، وجميعها توجد بها الصهاريج. وتواصل مؤسسة “أوديفال” وحدة المقاطعة الادارية لسيدي عبد الله نشاطها وذلك بتهيئة وتنظيف المؤسسات التربوية، المتواجدة بإقليم بلديتي المعالمة والرحمانية.

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انسداد قنوات الصرف بالأتربة ينذر بالكارثة

الفيضانات تهدّد أولاد فايت بسبب الرمي العشوائي لمخلفات البناء!

مريم زكري

تشهد أحياء سكنية بمنطقة أولاد فايت غرب العاصمة مؤخرا انتشارا رهيبا لمخلفات أشغال البناء، وأنقاض المباني بشكل دق ناقوس الخطر، حيث تفرغ عشرات الشاحنات يوميا مخلفات الهدم بالواد المحاذي لبعض الأحياء السكنية على غرار حي عدل والأحياء الخضراء، وعرقلة مجرى واد تصب به أغلب قنوات الصرف الصحي، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية مع اقتراب موسم الأمطار وارتفاع منسوب المياه المتجمعة به.

وكشف سكان خلال حديثهم لـ”الشروق”، أن عملية رمي مخلفات البناء تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة وتتم بالتواطؤ مع أطراف مجهولة تسهّل عملية دخول الشاحنات الخاصة بشركات البناء من أجل رمي المخلفات الإسمنتية التي تجلب من مختلف الورشات بالعاصمة، مقابل دفع مبالغ رمزية تصل أحيانا إلى 1000دج، عوض كبها داخل مفرغات نظامية ودفع اشتراكات سنوية أو شهرية.

وأضاف السكان أن هؤلاء حوّلوا مجرى الواد إلى مفرغة عشوائية، الأمر الذي قد يتسبب حسبهم في انسداد قنوات الصرف الصحي بالأتربة والركام، في وقت سجلت السلطات المحلية غياب تام وعدم التفاتها إلى هذه التجاوزات المنتهكة للبيئة والمهددة لصحة المواطنين، إذ أكد عدد من القاطنين بالأحياء المحاذية للوادي الذين تحدثوا لـ”الشروق” أنهم أصبحوا يغرقون في الغبار المتطاير من تلك المفرغة العشوائية، بعد رمي مخلفات البناء التي ساهمت بشكل مباشر في تشويه الوجه الحضري لتلك الأحياء، ناهيك عن المشاكل الصحية التي يصعب احتواؤها لاحقا في ظل تفاقم الوضع وقلة الإمكانيات بالبلدية.

بالمقابل امتعض السكان من تماطل الجهات المعنية في الرد على طلباتهم ونداءاتهم المتكررة، لوقف ما سموه بالانتهاكات الصارخة في حق الطبيعة وتشويه الجانب الجمالي للأحياء السكنية، إضافة إلى ذلك وجهوا نداءات عبر “الشروق” لمحافظة الغابات من أجل التدخل الفوري بعد زحف أكوام نفايات البناء نحو المساحات الخضراء والغابة المجاورة التي تعتبر المتنفس الوحيد لهم، أمام غياب هيئات رقابية تسهر على حماية المحيط والبيئة التي قد تؤدي إلى كارثة طبيعية سببها النفايات الصلبة، والتي يلقى بها من طرف مختلف المؤسسات والأشخاص بالواد وأطرافه بصفة غير مرخصة، مع المطالبة بضرورة وضع آليات واتخاذ إجراءات قانونية لردع المتورطين وتجنب أضرارها على المحيط لاحقا.

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غياب النقل المدرسي يؤرّق التلاميذ والأولياء

سكان مزرعة بن دادة بسطاوالي يطالبون بشبكتي الماء والصرف

حورية. ب

تناشد 320 عائلة تقطن بمزرعة بن دادة ببلدية سطاوالي في العاصمة، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية زرالدة برمجة مشاريع تنموية على مستوى المزرعة التي تفتقر لأدنى ضروريات الحياة الكريمة من شبكات الكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي، وهو ما ينبئ بحصول كارثة بيئية مستقبلا على غرار انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، ناهيك عن معاناتهم بسبب الانقطاع المستمر لمياه الشرب منذ سنة، حيث تبقى حنفياتهم جافة لأسابيع، ما جعلهم يضطرون لشراء صهاريج الماء من أجل التنظيف والطهي أو للشرب فتكاليف المياه المعدنية أثقلت كاهلهم.

وعلى هذا الأساس فمأساة سكان المزرعة مستمرة في المزرعة التي وصفوها بمنطقة ظل وظلام. وطلب السكان من الوالي المنتدب زيارة الحي وإسداء تعليمات بضرورة الانتهاء من مشروع إنجاز خزان الماء بالمزرعة الذي بدأ منذ سنة بسبب وتيرة أشغاله البطيئة.

وصرحت عائلة تسكن بالحي للشروق أن مشاكلها لا تتوقف إلى هذا الحد، حيث يقطع أبناؤها المتمدرسون مسافة طويلة للوصول إلى مؤسساتهم التربوية تحت برد الشتاء القارص وحرارة الصيف اللافحة، وعليه يلتمسون من رئيس بلدية سطاوالي تأمين نقل مدرسي للتلاميذ المقيمين بالمزرعة.

من جهة أخرى تنتظر العائلات المتضررة تحقيق حلمها وحلم أبنائهم بترحيلها إلى سكنات اجتماعية لائقة قبل الدخول المدرسي حتى يتحسن التحصيل الدراسي لفلذات أكبادها. بعد أن زرعت السلطات المحلية في قلوب أفرادها أملا منذ خمس سنوات عندما طلبت منهم إيداع ملفات السكن على مستوى المصلحة المختصة بالبلدية.

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تنتج 10 آلاف متر مكعب يوميا

دخول محطة عين بنيان لتحلية مياه البحر حيز الخدمة

ق. م / وأج

تم السبت وضع حيز الخدمة محطة عين بنيان (ولاية الجزائر) لتحلية مياه البحر، والتي تتمتع بطاقة إنتاجية قدرها 10 آلاف متر مكعب يوميا.

وتوجه مياه البحر المحلاة التي تنتجها هذه المحطة لتلبية حاجيات سكان بلديتي عين بنيان والحمامات من الماء الشروب، حسب الشروح التي تم تقديمها خلال تدشين هذه المحطة من طرف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني, ووالي الجزائر، يوسف شرفة.

وستمكن هذه المنشأة أيضا من استغلال الكميات التي كانت موجهة لها من قبل لفائدة بلديات أخرى في ولاية الجزائر. ويندرج مشروع محطة عين بنيان ضمن البرنامج الاستعجالي الذي وضعته وزارة الموارد المائية والآمن المائي لمواجهة العجز المائي في العاصمة والذي يتضمن أيضا إعادة تأهيل محطتين أخريين لتحية مياه البحر بشاطئ النخيل وزرالدة، وإنجاز ثلاث محطات جديدة لنفس الغرض في كل من قورصو وبرج الكيفان والمرسى.

وتم في 19 أوت الماضي وضع حيز الخدمة محطة تحلية مياه البحر بشاطئ النخيل بقدرة 7500 متر مكعب يوميا، فيما ينتظر أن تدخل محطة زرالدة حيز الخدمة في أكتوبر المقبل، حسبما أكده السيد حسني في تصريحات صحفية على هامش الزيارة. أما بخصوص المحطات الجديدة، فإن محطات تحلية مياه البحر بقورصو (بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميا) والباخرة المحطمة ببرج الكيفان (بطاقة 10 ألاف متر مكعب يوميا) والمرسى (بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا) ستدخل حيز الخدمة قبل موسم الاصطياف 2022, يضيف الوزير.

وبتشغيل جميع هذه المحطات فإن الجزائر العاصمة سترفع نسبة اعتمادها على مياه البحر المحلاة والمياه الجوفية (الآبار الارتوازية) إلى 95 من المائة من إجمالي الموارد المائية الموجهة للشرب، وفقا لتصريحات السيد حسني. وتعتمد العاصمة حاليا على المياه السطحية (السدود) بنسبة 60 من المائة في تزودها بالماء الشروب.

وفي نفس السياق، أعلن الوزير عن إنجاز محطتين كبيرتين لتحلية مياه البحر بطاقة 300 الف متر مكعب يوميا لكل منهما, وذلك في أفاق 2027. وستنجز إحدى المحطتين في المنطقة الشرقية للجزائر العاصمة بينما تنجز الأخرى في المنطقة الغربية لها، يضيف السيد حسني دون ذكر تفاصيل أخرى.

ويتضمن البرنامج الاستعجالي لمواجهة العجز المائي في العاصمة من جهة أخرى مشاريع لإنجاز 217 بئر بقدرة تدفق تقدر بـ 325 ألف متر مكعب يوميا.

ومن إجمالي هذه الآبار، تم لحد الآن وضع 111 بئر حيز الاستغلال بقدرة تدفق تقدر بـ 153600 متر مكعب يوميا، حسب الوزير الذي أكد بأنه باقي الآبار ستستلم نهاية شهر سبتمبر الجاري. من جانبه، صرح السيد شرفي أن العاصمة ستكون في الصائفة المقبلة (2022) “مستقلة” في مواردها المائية عن المياه السطحية, مضيفا أنه بحلول سنة 2024 ستعرف الولاية “استقرارا تاما” من حيث التزوّد بالماء الشروب التي ستعتمد بشكل شبه كلي على مياه البحر المحلاة وعلى مياه الآبار، في الوقت الذي ستخصص المياه السطحية للحاجيات الفلاحية.

وقام الوزير رفقة والي الجزائر خلال هذه الزيارة بالتنقل إلى مقاطعة سيدي عبد الله، حيث أعطى إشارة الانطلاق لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة “الجهة

الجنوبية” بقدرة تصفية تقدر بـ 32 ألف متر مكعب يوميا. وسيسمح هذا المشروع بمعالجة المياه المستعملة للمدينة الجديدة سيدي عبد الله والتجمعات السكنية المجاورة. كما شملت زيارة الوزير أيضا بلدية الرغاية، حيث تم وضع حيز الخدمة توسعة محطة تصفية المياه المستعملة بقدرة معالجة إضافية تعادل 75 ألف متر مكعب يوميا. وعليه، فإن محطة الرغاية تمكنت من مضاعفة قدرتها مقارنة بإمكانياتها السابقة، وهو ما سيمكنها من التكفل بحاجيات مدينة الرغاية وثماني بلديات مجاورة لها، في مجال معالجة المياه المستعملة. وتأتي هذه التوسعة لمواجهة الحاجيات المتزايدة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة بالإضافة إلى البرامج السكنية المتعددة التي تنجزها الدولة بها، حسب مسؤولي المشروع.

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حجز 1.4 كلغ من الكيف المعالج بسطيف

سمير منصوري

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، أول أمس، من شل نشاط إحدى الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة سطيف، والتي تتشكل من 3 أفراد، وتحجز على إثرها كمية معتبرة من المخدرات ناهزت الـ1.4 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى حجز مركبتين كانتا تستعملان في عمليات الترويج.

العملية جاءت بعد استغلال معلومات تفيد بقيام شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات بمدينة سطيف، ليتم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة أفضت إلى تحديد هوية ومكان نشاط المشتبه فيهم، أين تم مراقبة كل تحركاتهم التي أثمرت بتوقيفهم في حالة تلبس بمنطقة عين الطريق مع حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ1.4 كلغ.

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الضحية عثر عليه مخنوقا بغرفته

اتهام رجل بقتل والده الثمانيني في جيجل

ع. ب

ظهرت، الأحد، معطيات جديدة في قضية مقتل شيخ بالغ من العمر 84 سنة، داخل شقته، مساء الأربعاء الماضي، بمدينة الطاهير في جيجل، بعد أن كشفت التحقيقات، وقائع خطيرة، حيث جرى توجيه أصابع الاتهام للابن الأكبر للضحية الذي يكون قد تورط في قتل والده، وحسب مصادرنا، فإن الابن المشتبه فيه في قضية الحال، توجهت أنظار المحققين إليه، عقب العثور على الضحية جثة هامدة مكبل اليدين إلى الوراء، مع وجود وسادة بجانب رأسه يرجح أنها استعملت في كتم أنفاسه، فيما لم يتم العثور على آثار عنف على الجثة ولا آثار كسر على الأبواب أو النوافذ.

الابن المشتبه في تورطه في جريمة قتل والده، موظف في هيئة رسمية بولاية جيجل وتؤكد مصادر الشروق أنه اعترف باقتراف الجريمة وإزهاق روح والده، دون ذكر تفاصيل أخرى حول أسباب وخلفيات إقدامه على ارتكاب هذا الفعل الشنيع. وكانت ولاية جيجل قد اهتزت مساء الأربعاء على خبر مقتل شيخ ثمانيني بغرفته بحي بوشرقة ببلدية الطاهير ولاية جيجل، حيث انطلقت التحقيقات من عين المكان مع ابنيه ليتم إخلاء سبيل أحدهما فيما تم الإبقاء على الثاني في ذمة التحقيق خاصة بعد العثور على مبلغ مالي بالعملة الصعبة بحوزته دون مبرر.

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تجاوزات خطيرة تتكشف خلال المحاكمة

تأجيل الفصل في قضية التلاعب بالقمح المدعم في الشلف

ب / يعقوب

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف، الأحد، قضية تعاونية الحبوب والبقول الجافة وأصحاب مطاحن القمح، وموظفين وإطارات آخرين بمجموع 71 شخصا، يتابعون في ملف الحال، إلى جلسة 3 أكتوبر من الشهر الداخل، على خلفية التغيير الذي طرأ على التركيبة القضائية لمحكمة الاستئناف، في أعقاب حركة التغيير الأخيرة التي أعلن عنها وزير العدل حافظ الأختام في سلك القضاء باختلاف المسؤوليات والرتب.

وشهدت قاعة جلسة محاكمة الموقوفين وغيرهم محل متابعة في ملف الحال، حضورا قياسيا لهيئات دفاع المتهمين، موازاة مع قضايا الفساد التي كانت مبرمجة في اليوم ذاته على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف .

وكانت المحكمة الابتدائية في 31 جويلية الماضي من السنة الجارية، نطقت بأحكام ثقيلة من نوعها تتراوح بين 18 شهرا و5 سنوات حبسا نافذا بحق موظفين وإطارات موزعين على 3 مطاحن للقمح في تراب الولاية، ضمن ما يعرف بالتحقيقات الكبرى التي أنجزتها الأجهزة الأمنية في ملف التلاعب بأقوات الجزائريين والمضاربة غير المشروعة في الأسعار وتضخيم الفواتير وتبديد المال العام، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال الوظيفة، بالموازاة مع الأحكام الصادرة عن محكمة تنس بحق 7 أشخاص بتاريخ 29 جوان الماضي، تتراوح بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا في قضية تعاونية الحبوب والبقول الجافة، التي تفجرت في أواخر السنة الماضية، وتم الحكم على مدير الوحدة والمدير المالي ورئيس مصلحة الاستغلال ورئيس وحدة المجمع الحديدي بعقوبة 4 سنوات حبسا، فيما تم إدانة موظفة بعام حبسا نافذا وتسليط نفس العقوبة بحق فلاح، والحكم بعقوبة عام مع وقف النفاذ لآخر، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام توقيع عقوبة سبع سنوات ضد مسؤولين في التعاونية.

القضية المؤجلة إلى مستهل شهر أكتوبر القادم، كانت عرفت تطورات مثيرة من التحقيقات بسماع ما لا يقل عن 82 شخصا بين متهمين وشهود، للاشتباه في تلاعب العديد من المسؤولين وأرباب المطاحن بالتلاعب بكميات الحبوب المودعة، وإبرام تعاملات مشبوهة مع سماسرة نظير وضع عراقيل أمام الفلاحين الذين يلجأون في آخر المطاف مكرهين إلى السماسرة لإيداع محصولهم.

وكانت جهات أمنية حققت في ملف ديوان الحبوب بوحدة سيدي عكاشة، استطاعت إزاحة النقاب عن عدة خروق، أهمها تسوية وضعيات مالية لبعض السماسرة مقابل السماح لهم بإيداع نوعية رديئة من الحبوب، فيما يلجأ بعض المتهمين في قضية الحال، إلى فرض عراقيل بيروقراطية في وجه فلاحين لأسباب غير مفهومة، وهو ما دفع بعديد الفلاحين إلى إغراق المصالح المختصة بالشكاوى التي كشفت خيوط القضية، والتي عولجت أمام المحكمتين الابتدائيتين بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.

فيما بينت أطوار قضية أرباب المطاحن أن بعضهم استغل جائحة كورونا لمضاعفة “غبن” الجزائريين بتخزين كميات معتبرة من القمح المدعم، لتوجيهها للمضاربة طمعا في الثراء الفاحش، وحولوا القمح المدعم عن مقصده لبيعه بأثمان مرتفعة في السوق الموازية، بل هناك أحدهم قام ببيع هذه المادة إلى “فلاحين”، الذين يعيدون بدورهم بيعها لتعاونيات الحبوب بسعر يفوق 4500 دينار للقنطار الواحد، بغرض التكسب السريع وتحقيق الثراء على حساب خزينة الدولة.

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قتيل وثلاثة جرحى إثر انحراف سيارة بقسنطينة

عصام بن منية

خلّف حادث مرور، وقع في ساعة مبكرة من نهار الأحد، على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب بقسنطينة، وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم على إثرها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى المستشفى.

الحادث وقع في حدود الساعة السابعة إلاّ ربع صباحا، عندما انحرفت سيارة سياحية عن مسارها لتنحرف على جانب الطريق السيار شرق ـ غرب ـ على مستوى حي زواغي سليمان باتجاه مدينة عين اسمارة، ما تسبب في وفاة الشاب ـ ز، ف ـ البالغ من العمر 20 سنة في عين المكان، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، فيما أصيب مرافقوه الذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و29 سنة، بجروح متعددة، تم إسعافهم ونقلهم إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، فيما تم تحويل جثّة الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر بن الشريف بالمدينة الجديدة علي منجلي، فيما تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث.

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بعد انحسار الموجة الثالثة لكورونا

الداخلية تحلّ الخلايا الولائية لتسيير أزمة الأوكسجين

ب/ يعقوب

قررت وزارة الداخلية، حلّ خلايا تسيير الأوكسجين الطبي التي كانت شكلتها في منتصف شهر أوت الماضي عبر كامل ولايات الجمهورية، لمحاربة تفشي فيروس كورونا وتحسين إجراءات التدخل والمتابعة لتسيير مادة الأوكسجين والغاز الطبيين على مستوى الهياكل الاستشفائية تنفيذا لتعليمات الوزير كمال بلجود .

وتؤكد مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن قرار حل الخلايا الولائية التي كان يشرف عليها الولاة شخصيا بالتعاون مع أربعة متصرفين إداريين من دواوين الولاة، علاوة على آخرين من المؤسسات الاستشفائية، مرده تحسن الحالة الصحية وبداية انحسار الموجة الوبائية الثالثة التي أدت إلى خلق طلب متزايد على الأوكسجين الطبي في المستشفيات الكبرى على وجه الخصوص .

وحسب تصريحات والي وهران سعيد سعيود السبت في زيارة إلى مصنع ريانوكس لإنتاج الأوكسجين الطبي، فإن الخلايا الولائية لتسيير ذات الأزمة الصحية وكيفيات التزود بالأوكسجين، ورفع التقارير اليومية والتدخل آنيا لإيجاد حلول عملية لأي طارئ بالتنسيق مع مصالح الصحة الولائية، ستخضع إلى قرار “حل”، وأن طلبيات اقتناء هذه المادة الحيوية، تقدم بداية من يوم الأحد مباشرة على مستوى الوحدات الإنتاجية .

وأعلن والي وهران، دخول مصنع «ريانوكس» حيز التنفيذ في توزيع الأوكسجين الطبي وتزويد المستشفيات سواء المتابعة لحالات وباء كوفيد19 أو غيرها والعيادات الطبية، ومنها مصالح التوليد والأمومة، مضيفا أنه امتثالاً لقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية، سيمر الطلب على الأوكسجين عبر بوابة الوحدات الإنتاجية، بخلاف ما كان سائدا قبل أسابيع، حيث كان الطلب يمر على خلية الأزمة التي تشكلت مع بداية بروز الموجة الوبائية الثالثة الشرسة .

وأضافت المصادر أنه سيتم اعتبارا من الأحد 19 سبتمبر، العمل ببرنامج توزيع مباشر من صاحب الطلب إلى المصنع ويخضع التوزيع حسب الطلبيات المقدمة من المؤسسات الاستشفائية، والتي تتعامل في أغلبها بعقود تربطها، مع الوحدات الإنتاجية.

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نسبة التلقيح وسط عمال القطاع بالولاية بلغت 60 بالمائة

مدير التربية بالبويرة: حملنا مشروع تهدئة ولا خوف على تلاميذنا وعمالنا

احسن حراش

أكد مدير التربية لولاية البويرة، صالح قرعيش، حمله منذ توليه لمنصبه على رأس قطاع التربية بالولاية لمشروع تهدئة وحوار مع جميع الأطراف المشكلة للمنظومة التربوية، مشيرا في ذات السياق إلى تسوية جميع الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، منذ سنوات عدة، خلال هذا الموسم، فضلا عن تشكيل خلية لتسوية النزاعات الحاصلة، فيما كشف عن تلقيح ما يقارب 60% من عمال القطاع، قبل موعد الدخول المدرسي الذي سخرت له كل الإمكانيات لإنجاحه.

حل مدير التربية ضيفا ضمن أول عدد من منتدى نادي الصحافة والإعلام لولاية البويرة، بمناسبة موعد الدخول المدرسي المقرر الثلاثاء المقبل، أين اغتنم المدير الفرصة للكشف عن بعض مؤشرات القطاع وكذا آخر التحضيرات لإنجاح هذا الموعد الذي وصفه بالحدث الاجتماعي الهام والبارز، حيث كشف أن نسبة التلقيح وسط عمال التربية بالولاية على إثر الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والصحة قاربت 60%، في انتظار التحاق عمال آخرين، من إداريين وأساتذة، بالحملة المنظمة على مستوى 12 مركزا للكشف والمتابعة التابعة للقطاع أو على مستوى الهياكل الصحية الأخرى، فيما أبرز أن نسبة تلقيح عمال المديرية قاربت 90% منذ إطلاق المبادرة المحلية بين مديريتي الصحة والتربية بالولاية، مضيفا توفير كل المستلزمات والوسائل والتحضيرات لتطبيق البروتوكول الصحي على مستوى جميع المؤسسات التربوية، ما يحقق جوا صحيا ولا خوف على تلاميذنا كما قال أو على عمالنا في هذا الجانب مع الدخول المدرسي وطيلة العام بالكامل.

وبشأن المنشآت الجديدة الموضوعة حيز الخدمة بالقطاع لهذا الموسم، كشف مدير التربية عن استلام 12 منشأة وهي ثانوية ومتوسطة بالقطب الحضري بلمهدي بعاصمة الولاية، إضافة إلى 3 ابتدائيات بالبويرة وسور الغزلان وكذا 7 مطاعم مدرسية، ناهيك عن توفير حافلات للنقل المدرسي، وهو ما من شأنه أن يفك الضغط الحاصل على عديد المؤسسات التربوية التي تعرف اكتظاظا متباينا.

كما أبرز الرجل الأول لقطاع التربية بالبويرة أنه منذ توليه منصبه حمل مشروع تهدئة بالقطاع بالتعاون وفتح باب الحوار مع جميع الأطراف المتدخلة على غرار النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، قصد إشراكهم في إيجاد الحلول للمشاكل المسجلة أو فك النزاعات الحاصلة بالمؤسسات التربوية حفاظا على الاستقرار بها، وهو الاستقرار الذي عاشه القطاع كما قال خلال الموسم الفارط وانعكس إيجابا على النتائج المشرفة المحققة خلال الامتحانات الرسمية، كاشفا في ذات السياق عن تشكيل خلية متابعة وتقصي الحقائق على مستوى المديرية مهمتها التدخل لفك النزاعات قبل تفاقمها، بالتزامن مع تسوية كل الوضعيات الإدارية والمالية التي كانت عالقة طيلة أكثر من 4 سنوات خلال هذا الموسم فقط.

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حوادث المرور تحصد أرواح 11 جزائريا في 24 ساعة

و.س

خلفت حوادث المرور في الـ24 ساعة الأخيرة، وفاة 11 شخصا وإصابة 196 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور، حيث قامت وحدات الحماية المدنية في نفس الفترة بـ158 تدخل من أجل هذه الحوادث عبر عدة ولايات وكانت أثقل حصيلة سجلتها ولاية تيارت صبيحة أمس، بوفاة 3 أشخاص وإصابة شخصين بجروح اثر حادث مرور وقع على الساعة السادسة صباحا و20 دقيقة.

وجاء الحادث نتيجة اصطدام بين سيارة وشاحنة على الطريق الوطني رقم 90 ببلدية الشحيمة دائرة الذهب.

كما وقع حادث في ولاية سكيكدة أدى إلى وفاة أيضا 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى منزل الأبطال ببلدية عزابة.