أخبار الجزائر ليوم الإثنين 02 أكتوبر 2023

مقتل عامل طعنا بالسكين، الاطاحة بشبكة تروج المهلوسات

مقتل عامل طعنا بالسكين في برج بوعريريج

و. بوجملين

اهتزت ولاية برج بوعريريج، مساء الأحد، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها الشاب فاتح مزعاش، الذي يعمل بمركز الردم التقني للنفايات بعاصمة الولاية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بطعنة قاطع ورق (كيتور) وجّهها له الجاني على مستوى البطن، ليسقط ميتا بعين المكان.

وحسب شهود عيان، فإن الجريمة وقعت بشارع عبد القادر الباريكي بالقرب من السكة الحديدية المحاذية لحي الباطوار 8 ماي 1945 بمدينة برج بوعريريج.

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4 قتلى و16 جريحا في حادث مرور بعين صالح

ش. بن إيعيش

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، منهم ثلاثة أجانب، وأصيب ستة عشر آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور، وقع صبيحة الاثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 1، بالنقطة الكيلومترية 195، في شطره الرابط بين ولايتي عين صالح والمنيعة، جراء انقلاب سيارة نفعية، كان على متنها 20 راكبا، أغلبهم رعايا أفارقة، وفور وقوع الحادث، تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية عين صالح لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى، علما أن 10 جرحى إصاباتهم جد خطيرة. يشار إلى أن ثلاثة قتلى هم مجهولو الهوية، وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث.

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مصادرة عقار وجرّار طريقي من أحد المتابعين

إدانة مدير تعاونية الحبوب السابق بالمسيلة ومن معه

أحمد.ق

سلطت الاثنين المحكمة الابتدائية في حمام الضلعة بالمسيلة، أحكاما تتراوح بين سنة و8 سنوات حبسا نافذا، ضد المتهمين في قضية التزوير واختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة التي شهدها ديوان الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة. وحسب ما نطقت به هيأة المحكمة، فقد تم إدانة “ز، س” المدير السابق للتعاونية بثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار نافذة، وإدانة تاجر بنفس العقوبة، بتهم تتعلق بجنح اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتبييض الأموال بالنسبة للمتهم الأول، وجنح المضاربة واستعمال محررات عمومية واختلاس أموال عمومية بالنسبة للثاني، مع مصادرة قطعة أرض تقع بمدينة بوسعادة تتربع على مساحة تقدر بـ30 ألف متر مربع وجرّار طريقي.

كما أدانت متهمين اثنين بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري، بتهمة التزوير في محررات رسمية واختلاس أموال عمومية و4 آخرين بأربع سنوات حبسا نافذا، بينما عوقب 5 متهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا و300 ألف دينار جزائري بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية واستعمال محررات رسمية، وآخر بعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار كغرامة نافذة وآخر بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة المشاركة في تزوير محررات عمومية مع إصدار أمر بالقبض ضده. مع قبول تأسيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك والمدير العام للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة كطرف مدني مع إلزام المدير السابق والتاجر بتعويض يقدر بـ100 ألف دينار جزائري و70 مليون دينار بالنسبة للمدير السابق.

وبالعودة إلى حيثيات قضية الحال التي عالجها خلال الأشهر القليلة الماضية، عناصر أمن دائرة حمام الضلعة بالمسيلة، تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وبالتحديد خلال شهر ديسمبر من السنة المنقضية، على خلفية تلقي معلومات لذات الجهات الأمنية، تفيد بقيام مجموعة من الفلاحين، بإيداع كميات كبيرة من الحبوب على مستوى أحد المراكز، بطريقة غير قانونية، مع تسجيل عدة تجاوزات، ومباشرة التحريات في قضية الحال، تم الاستماع إلى إفادات العشرات من الأشخاص والموظفين وبعض الفلاحين وأحد التجار، وكذا شهادات الشهود.

وبتعميق التحقيقات، مثل ما سبق ذكره، على خلفية قيام مجموعة من الفلاحين، بإيداع أزيد من 2000 قنطار من مادة القمح اللين المستورد، على مستوى مركب سيدي هجرس على أساس منتج محلي خلال موسم الحصاد في تلك الفترة، ومنه الحصول على تعويضات مالية تتجاوز 1 مليار سنتيم، كما تم السماع إلى إفادات العديد من الأشخاص من ضمنهم موظفون وسائقون.

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الاطاحة بشبكة تروج المهلوسات في تبسة

ب. دريد

تمكن نهار الأحد، عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بدائرة الونزة، في ولاية تبسة، من الاطاحة بعناصر شبكة تقوم بترويج المهلوسات من خارج اقليم الولاية الى مدينة الونزة، وقد جاءت العملية بناء على معلومات حول مسعى أفراد الشبكة الى نقل كميات من المهلوسات من مدينة عين البيضاء ولاية أم البواقي، الى المدينة المنجمية، ليقوم أفراد الفرقة بنصب كمائن على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين بلديتي لعوينات والونزة حيث تم توقيف مركبة وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 1860 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين300 ملغرام مخبأة بإحكام بتجاويف المركبة، وبعد تحويل السائق الى مقر الفرقة واستكمالا لمجريات التحقيق، تم توقيف شخصين اخرين يشتبه فيهما على صلة بالعملية، حيث تم اعداد محاضر ضدهم لتقديمهم امام النيابة المحلية على مستوى محكمة لعوينات.

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العثور على جثة شيخ بحي النور في خنشلة

م. ط

أجلت مصالح الحماية المدنية، للمركز المتقدم بخنشلة، أمسية الاحد، جثة شخص في العقد السادس من العمر، من داخل مسكن بحي النور، بالمدخل الغربي للمدينة، وذلك بعدما تلقت نداء من قبل وحدات الامن، وقد تم نقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث، بالمستشفى المحلي، وباشرت بدورها مصالح الشرطة، تحقيق في ظروف القضية.

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حجز 210 كبسولة من دواء “ليريكا” وتوقيف مروجها بسكيكدة

إ. بوشليق

أصدر، الإثنين، قاضي التحقيق لدى محكمة تمالوس، غرب ولاية سكيكدة، أمرا يقضي بإيداع مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 23 سنة، الحبس المؤقت، على خلفية متابعته بتهمة تتعلق بترويج المهلوسات، مع حجز أكثر من 210 كبسولة من المؤثرات العقلية المعروف بليريكا ذات تركيز عالي 300 ملغ. العملية جاءت إثر تحري وبحث ميداني باشرته فرقة مكافحة المخدرات بأمن دائرة تمالوس بعد رصدها وتشخيصها لأحد الأشخاص ينشط في ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب على مستوى وسط المدينة، حيث وباستغلال تلك المعلومات تم تشكيل فوج عملياتي لرصد ومراقبة نشاط المشتبه فيه، ليتم بعدها وضع خطة محكمة مكنت من توقيفه، واستمرار في التحقيق وبالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة تمالوس، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تمكنت ذات الفرقة من حجز الكمية المذكورة، هذا ولقيت عملية توقيف هذا الشخص استحسان السكان بدائرة تمالوس خاصة وبولاية سكيكدة عامة.

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ضبط مروّج مهلوسات وبحوزته مسدس تقليدي بقسنطينة

عصام بن منية

وضع عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدقسي، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، حدا لنشاط شخص يبلغ من العمر 47 سنة، بعد أن تم ضبط بحوزته سلاحا ناريا يتمثل في مسدس تقليدي الصنع، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة الحية عيار 16 ملم، وكذا كمية من الأقراص المهلوسّة ومبلغ مالي.

المشتبه فيه تمت الإطاحة به، بعد استغلال عناصر الفرقة للمعلومات التي وردت إليهم، بشأن وجود شخص يقوم بنشاط مشبوه في أحياء مدينة قسنطينة، ليتم على إثر ذلك تكثيف الأبحاث والتحريات، والتنقل على الفور إلى عين المكان، أين تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، ليتم التقرب ومنه وتوقيفه، وبإخضاعه لعملية الملامسة الجسدية، تم العثور بحوزته على سلاح نادري فردي يتمثل في مسدس تقليدي الصنع، مزوّد بخرطوشة معبأة عيار 16 ملم، وكذا كيس بلاستيكي يحتوي على خمس خراطيش أخرؤى معبأة من نفس الصنف، بالإضافة إلى 17 كبسولة من الدواء المؤثر عقليا من نوع باركينال، ومبلغ مالي.

المشتبه فيه تم على الفور تحويله برفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة للتحقيق معه وإنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة حمل سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الرابع وذخيرة حية من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، وحيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، تم بموجبه تقديمه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، أين صدر في حقه أمر بالإيداع بالمؤسسة العقابية.

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وفاة سبعيني بمحطة المسافرين في الميلية بجيجل

ب. منى

لفظ في ساعة مبكرّة من صباح ، الإثنين، شيخ سبعيني، أنفاسه الأخيرة، داخل محطة نقل المسافرين بالميلية في ولاية جيجل، إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة سقط على إثرها أرضيا مغشيا عليه، ما أحدث حالة ارتباك وسط المسافرين الذين كانوا داخل المحطّة وسارعوا إلى إخطار مصالح الحماية المدنية التي تنقل عناصرها إلى المحطة، لنقل الضحية البالغ من العمر 74 سنة، لتقديم الاسعافات الأولية له محاولين إنقاذ حياته، ونقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الميلية، غير أنه فارق الحياة عند وصوله إلى المستشفى.

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قاصر يسطو على منزل في خنشلة

طارق. م

أوقفت مصالح الشرطة، بالأمن الحضري الخامس، بأمن خنشلة، أمس الأول، قاصرا، متورطا في عملية سطو وسرقة، منزل عائلي، بالحي العريق الفاتح من نوفمبر، بعد أن تمكن بمفرده من الاستيلاء على أغراض وعتاد متنوع من المنزل.

وكشف مصدر أمني للشروق، الاثنين، بأن توقيف الجاني القاصر، جاء عقب تحريات باشرتها مصالح الأمن بخصوص عملية سطو استهدفت منزل مواطن يقع بالحي العريق الفاتح نوفمبر، أين استهدف العمل الإجرامي، مجموعة من لوازم البناء، أكد الضحية، ساعة ترسيمه للشكوى، أمام مصالح الضبطية القضائية، بأنها تتمثل في هزاز كهربائي، منشارين كهربائيين، سخان هوائي خاص بالأنابيب، اضافة إلى أغراض أخرى، وبعد معاينة مسرح الحادثة، والاستماع إلى بعض أقوال الشهود تم تحديد هوية الفاعل، في ظرف وجيز، حيث يتعلق الأمر بمراهق يبلغ 17 سنة من العمر، تم توقيفه فورا لإخضاعه للتحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع النيابة المحلية، قبل تحرير محضر جزائي في حقه، وعرضه على القضاء.