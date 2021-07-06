أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 06 جويلية 2021

حجز 17 كلغ من الكيف ببسكرة، وفاة أربعة أشخاص في حادثي مرور بالجلفة

شراكة لإنشاء نظام ذي جودة للتكفل بالخصوبة في إفريقيا والجزائر

أحمد. ع

أعلنت، الثلاثاء ، شركة Merck، الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإفريقي للجمعيات العلمية للخصوبة، التي تنتمي إليها دول شمال إفريقيا، حيث ستعمل المنظمتان بشكل مشترك بفضل هذه الاتفاقية على إطلاق برنامج يهدف إلى تطوير أكثر لرزنامة التكوين الطبي المستمر للمهنيين في قطاع الصحة، من أجل تحسين الوصول إلى رعاية عالية الجودة من حيث التكفل بمرضى اضطرابات الخصوبة في إفريقيا، خاصة في الجزائر.

ومن خلال تكثيف الجهود، ستستفيد الجهتان من شبكتهما وقنواتهما الاتصالية، مع إمكانية تقديم برامج تدريبية متعمقة للمختصين في مجال الصحة، مثل المناهج والمنح الدراسية، بالإضافة إلى التكوين حول مشاكل الخصوبة.

وقال الدكتور ماتياس ميرغانز، المدير الطبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى Merck: “نحن سعداء بهذا التعاون من أجل تعزيز التبادل والشراكة. وكمؤسسة رائدة في مجال الخصوبة، نحن مقتنعون تماما بأن هذا التعاون سيؤدي في النهاية إلى تحسين الوضع بشكل كبير للمرضى وتلبية خدمات الصحة الإنجابية، وخاصة الأزواج الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة لتحقيق رغبتهم في تكوين أسرة وهذا هو هدفنا المشترك”.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمهيد الطريق أمام مزيد من التعاون بين المنظمتين في القطاع الصحي وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في الرعاية الصحية، كما ستشمل ميادين أخرى مثل حملات التوعية والدعم من الشبكة الإفريقية وسجل التكنولوجيا للمساعدة على الإنجاب (ANARA) لوضع البيانات العلمية لدول الأعضاء، ما يسهل الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة.

ومن جهته، صرح البروفيسور جمال سرور، رئيس الاتحاد الإفريقي للجمعيات العلمية للخصوبة، بأن “الاتحاد الإفريقي يرحب بالتعاون مع Merck لإنشاء نظام للجودة في التكفل باضطرابات الخصوبة والأزواج الذين يعانون في جميع أنحاء إفريقيا.”

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“أوبو” تمنح المزيد من الذاكرة لهواتفها عبر تحديث البرنامج

حسان.ح

أعلنت شركة “أوبو” للهواتف الذكية أن تحديث البرنامج لديها لمستخدمي الهواتف الذكية من سلسلة Reno5 في الجزائر، يتيح زيادة مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في أجهزتهم مؤقتا.

وأفاد بيان لـ”أوبو الجزائر” تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الشركة أطلقت مؤخرا تقنية توسيع الذاكرة الخاصة بها،RAM Expansion، لهواتفها الذكية Reno5 (متوفر في جويلية الجاري) وA94 (متوفر في الوقت الحاضر)، مما يسمح للمستخدمين بتحويل جزء من ذاكرة التخزين المتاحة بهواتفهم الذكية إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية، بنقرة واحدة فقط في تطبيق إعدادات الهاتف.

وحسب بيان “أوبو الجزائر”، فإن تحديث البرنامج يعمل على توسيع إمكانات ذاكرة الوصول العشوائي لسلسلة Reno5 وA94 ومنتجات أخرى إلى غاية سعة 5 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يحسن التجربة التي تتمحور حول المستخدم.

ولفت البيان إلى أنه اعتمادا على سعة تخزين ذاكرة الهاتف، يمكن للمستخدمين أيضا تغيير مستوى توسيع ذاكرة الوصول العشوائي بحرية وفقا لاحتياجات الاستخدام الفعلية، فيReno5 مع 8 جيغا + 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين، يمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى 5 جيغا وبالتالي تحتوي على سعة 13 جيغا.

وتعليقا على هذا الإعلان، صرح طارق زكي، مدير أول منتجات أوبو بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالقول “يوفر خيار توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لمستخدمينا نهجا أكثر موثوقية ومرونة لتخصيص أداء هواتفهم الذكية وتكييفه وفقًا لمتطلبات نمط حياتهم واحتياجاتهم”.

تعد ذاكرة الوصول العشوائي واحدة من أسرع أنواع الذاكرة، مما يسمح للجهاز بالتبديل بسرعة بين المهام، مما يعني أن مقدار ذاكرة الوصول العشوائي التي يمتلكها الجهاز هو عامل رئيسي يؤثر على سرعة استجابته.

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نحو توزيع 150 ألف وحدة سكنية

ب. منى

أكد بورومة عبد الحميد، المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أنه سيتم توزيع 150 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” خلال السنة الجارية.

وأضاف ذات المتحدث على هامش حضوره فعاليات تسليم مفاتيح 1153 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بقاعة المحاضرات بالحي الإداري بمدينة جيجل الإثنين، احتفالا بالذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، أن صيغة عدل ستشهد توزيع عدد معتبر من السكنات خلال السنة الجارية، منها التي وزعت خلال الثلاثي الأول من السنة، ناهيك عن تلك التي وزعت بهذه المناسبة الوطنية والمقدرة بـ58 ألف مسكن، حيث ثمّن هذا العدد ووصفه بالسابقة الأولى من نوعها في الجزائر، قائلا في سياق ذي صلة، أن ولاية جيجل مثلا عرفت توزيع أكثر من 2000 سكن في صيغة عدل، من مجموع أكثر من 7000 مكتتب تضمه الولاية، مع وجود حوالي 5000 سكن في طور الإنجاز في الصيغة ذاتها.

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أسعار النفط الجزائري بأعلى مستوى منذ 2015

س. ع

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، صباح الثلاثاء، قرب 78 دولارا، مدفوعة بتعثر مباحثات خفض الإنتاج التي يجريها تحالف “أوبك +” منذ الخميس الماضي.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر 77,65 دولارا، مرتفعا بنسبة 0,61 بالمائة أو 50 سنتا.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 2,15 بالمائة أو 1,62 دولار، إلى 76,90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر 2014.

وفي وقت مبكر من الثلاثاء، طالبت الولايات المتحدة، تحالف “أوبك +” بالتوصل إلى حلول ترضي جميع أعضائه من خلال استئناف المباحثات بشأن مستقبل اتفاقية خفض الإنتاج الحالية بعد ما أعلن أعضاء التحالف الـ23، الاثنين، إرجاء اجتماعهم الوزاري لموعد لاحق لاستكمال المشاورات.

وشهدت المباحثات خلافات حادة بين السعودية والإمارات، حيث طالبت هذه الأخيرة زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أوت المقبل دون شروط، بينما تشترط السعودية وروسيا ربط الزيادة بتمديد اتفاق خفض الإنتاج 8 شهور إضافية، من أفريل 2022، حتى ديسمبر 2022.

وتريد الإمارات أيضا تعديل الشهر المرجعي لها لخفض الإنتاج، من أكتوبر 2018، البالغ إنتاجها النفطي حينه 3,1 ملايين برميل يوميا، إلى أفريل 2021 البالغ إنتاجها في ذلك الوقت 3,84 ملايين برميل يوميا.

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ابتهال من أم البواقي تفتك “البيام” بمعدل 19.67

هذه هي وصفتي للتفوق!

ج. لمودع

تمكنت التلميذة “سطور ابتهال آية الله” وهي متمدرسة بمتوسطة وقاف السبتي بأم البواقي، من افتكاك المرتبة الأولى على مستوى ولاية أم البواقي في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19،67 وهي من مواليد 2006 بأم البواقي، حاورتها الشروق اليومي عن سر تفوقها وحصولها على المرتبة الأولى ولائيا في شهادة التعليم المتوسط، فأرجعت ذلك إلى تشجيع الأولياء لها وذلك بما وفروه لها من ظروف ساعدتها على تحقيق هذه النتيجة وهي أكبر أخواتها الثلاث، واعتبرت أن الأجواء وساعات المراجعة اليومية للدروس التي تتلقاها بالمتوسطة، وعدم التركيز على مادة على حساب مادة أخرى سر نجاحها، معتبرة بأن كل المواد بالنسبة لها مهمة.

كما ترى المتفوقة أن المواظبة والتركيز وعدم الانشغال بأي شيء أثناء تقديم الأساتذة للدروس يمكن من حل كل عويص من التمارين التي تعطى كواجبات، مما جعلها لا تجد صعوبة في أي مادة باستثناء مادة اللغة الإنجليزية التي وجدت فيها بعض الصعوبة ومرد ذلك حسب رأيها لقلة استعمالها في التواصل اليومي، كما هي الحال بالنسبة للغة الفرنسية التي نستعمل الكثير من المفردات في تحاورنا اليومي وحتى في البيت، وترى أيضا أن التنافس الذي خلقه الأساتذة كان سندا لتكثيف الدراسة في أوقات معينة لبلوغ نتائج أفضل بين الزملاء زيادة على الطموح الذي راودها لتحقيق الأمل في أن أكون يوما بإحدى أكبر الجامعات الوطنية أو الأجنبية وأن تتخصص في جراحة الأعصاب أو جراحة الدماغ أو التوصل لاكتشاف دواء لأخطر الأمراض فتكا بالإنسان مثل وباء كورونا أو أمراض السرطان، لتضيف أن كل الأساتذة الذين تمدرست عندهم في مختلف المراحل كانوا قدوة لها، وترى أنها لا تنشغل بمواقع التواصل الاجتماعي إلا قليلا بحكم أن وقتها مقسم بطريقة لا تسمح لها كما تقول بالانشغال بها إلا في حال البحث عن أمر دراسي، وأهدت تفوقها هذا إلى العائلة الكبيرة بعين مليلة بولاية أم البواقي، ولأساتذتها ولوالديها على أمل أن تكون هذه النتيجة محفزة في شهادة البكالوريا.

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تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة” بوهران

ق. م

تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي بوعمامة، بعد تحريات معمقة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية اختصت في إعداد وصناعة القوارب لتدبير وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر. هذه العملية النوعية أسفرت عن توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و35 سنة، بعد استغلال معلومات وردت لدى مصالح الشرطة سالفة الذكر، وحجز بحوزتهم: (15 قاربا بحريا صلبا– يتراوح طولها ما بين 04 و05 أمتار، 16 محركا بقوة دفع ما بين 85 و150 حصان، بوصلة، جهاز تحديد المواقع، 09 براميل وقود معبأة، بدلتان للغطس، 03 عجلات نجدة، ألعاب نارية تستعمل في الاعتداءات، سيارة نفعية تستعمل في جر القوارب ونقل الأغراض المذكورة(.

المحجوزات المذكورة، لجأ أفراد الشبكة الإجرامية إلى إخفائها بطريقة تمويهية بداخل مزرعة متواجدة بالجهة الشرقية لمدينة وهران، بها ورشة سرية لصناعة القوارب. وتم استيفاء جميع الإجراءات القانونية في معالجة قضية الحال، بالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة.

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حجز 17 كلغ من الكيف ببسكرة

م. ع

تمكنت، الأإثنين، مصالح أمن ولاية بسكرة من تفكيك شبكة للمتاجرة في المخدرات تتكون من ستة أشخاص تم توقيف أربعة منهم مع حجز نحو 17 كلغ من الكيف المعالج وذلك على إثر عملية نوعية كانت بدايتها تلقي فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لمعلومات مؤكدة تشير إلى وجود عصابة من عدة أشخاص متخصصة في المتاجرة بالمخدرات بأحد الأحياء الشعبية بعاصمة الولاية بسكرة، وعلى الفور تمت مباشرة التحريات بالتنسيق مع نيابة محكمة بسكرة وبعد التتبع والمراقبة والترصد قام عناصر “البياري” بمداهمة مسكن مشبوه بعد استصدار أمر بالتفتيش أين عثر بالمنزل المذكور على كمية معتبرة من الكيف تقدر بنحو 17 كلغ في شكل صفائح معدة للترويج ليتم حجزها وتوقيف أربعة أشخاص في هذه العملية التي تبين تورط شخصين آخرين لازالا في حالة فرار.

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انتشال جثة مجهول من شاطئ بسكيكدة

إسلام. ب

انتشل، أعوان الوحدة البحرية الشهيد لوصيف بوشطاطة مدعمة بوحدة قطاع الميناء الشهيد رابح رابحي بسكيكدة، صباح الثلاثاء، جثة مجهول الهوية، من جنس ذكر، يتراوح عمره ما بين 25 و30 سنة، عثر عليها بين الصخور بالشاطئ الصخري ميرامار التابع لبلدية سكيكدة، وهو شاطئ غير محروس وغير مسموح للسباحة، ومن المرجح حسب مصادرنا أنها تعود لأحد الحراقة من الذين غرقوا في عرض البحر بأحد الشواطئ الشرقية ولم يتم العثور على جثثهم، حيث تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، بغرض تشريحها وتحديد هويتها، من جهتها، المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الحادثة.

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وفاة أربعة أشخاص في حادثي مرور بالجلفة

نورين. ع

توفي، الثلاثاء، أربعة أشخاص، في حادثي مرور منفصلين، وقع أحدهما بالطريق الرابط بين فيض البطمة وعين الريش، إثر اصطدام مباشر بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية، حيث توفي شابان 32 سنة وإصابة آخرين 36 و34 سنة، نقلتهم وحدات الحماية المدنية للعيادة متعددة الخدمات بفيض البطمة. وفي نفس السياق، لقي راكبان آخران حتفهما، في حادث سير، إثر انحراف وانقلاب سيارة من نوع لوقان داسيا، بالطريق الولائي الرابط بين عين الشهداء والأغواط، ما أسفر عن وفاة شخصين 57 و68 سنة، فيما أصيب مرافق آخر بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية بالإدريسية، وحولت الضحايا لمصلحة حفظ الجثث والمصاب تم تحويله لمصلحة الاستعجالات الطبية قصد التكفل به.

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إدانة مُوثّق لم يبلغ عن جماعة مرتبطة بـ”القاعدة”

خيرة. غ

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران أمس، تغريم موثق كان يعمل بمدينة فرندة بتيارت بـ20 ألف دج نافذة، عن تورطه في جنحة عدم التبليغ عن نشاط جماعة إرهابية مسلحة موالية للتنظيم الإرهابي القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، التي كانت تنشط بالمنطقة تحت إمرة زعميها عبد المالك دروكدال، فيما برأته من جناية الانخراط فيها وتمويلها، وهذا بعد إعادة تكييف وقائع هذا الملف، الذي سبق أن حكم عليه فيه بسنتين حبسا نافذا وفق التكييف الأول على مستوى المحكمة الابتدائية.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 25ـ04ـ2014، عندما أوقفت مصالح الأمن بولاية تيارت الإرهابي المدعو (ن. ب) رفقة شخص آخر، وبحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية على مستوى السوق الأسبوعي لعاصمة الولاية، وعند التحقيق مع الأول، أقر هذا الأخير بانتمائه للمجموعة المسلحة التي قامت بخطف طبيب ومقاول، واغتيال 5 من أفراد الشرطة في سنة 2012 بولاية تيزي وزو، وهي الجماعة التي قال إن زعيمها هو الأمير الإرهابي (ع. درودكال)، وكشف عن نشاط متهمين آخرين، منهم المتهم الماثل أمس، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية المدعو (ب. ر)، ويتعلق الأمر بموثق ينشط بمدينة فرندة، حيث يستشف من خلال ما دار خلال المناقشة أن هذا الأخير الذي نسبت له في البداية تهمة الانخراط في جماعة إرهابية والعمل على تشجيعها وتمويلها، كان قد ورد اسمه على لسان الإرهابيين الموقوفين على أساس اتصالهما به، مع وجود علاقة كانت تربطه بأحدهما، كما قام هذان الأخيران بالتنقل ذات يوم إلى مقر مكتبه، وهي الحادثة التي لم ينفها المتهم.

المتهم من جهته، نفى التحاقه بهذه الجماعة الإرهابية أو إشادته بأعمالها، مشيرا إلى أن مهنته ومكانته الاجتماعية، وكذلك انتسابه إلى عائلة كل أفرادها من الطبقة المثقفة وذات تنشئة دينية، بداية من جده الإمام، ووالده المحامي، ووالدته الحاصلة على ليسانس في الاقتصاد، وشقيقته الطبيبة، كلها عوامل اعتبرها خير عاصم له عن السقوط في ذلك النفق، مثلما رد على نفسه تهمة عدم التبليغ عنها، على اعتبار أنه لم يكن أصلا على علم بنشاطها الإرهابي، موضحا أن الإرهابيين اللذين حاولا توريطه في قضية الحال، منهما (ن. ب)، الذي كان يعرفه معرفة سطحية، بحكم علاقة الجوار والانتماء إلى نفس الحي السكني الذي كان حديث العهد بالإقامة فيه آنذاك، كانا قد فاجآه ذات يوم باقتحام مكتبه في غياب السكرتيرة، وطلبا منه منحهما نسخا من بطاقات تعريف تخص زبائنه لحاجتهما إليها في اقتناء شرائح للهاتف النقال، مشيرا إلى أن ذلك كان تحت التهديد، حيث كان يحمل الأول مسدسا، فيما كان الثاني يحمل حزاما ناسفا، لكنه أكد على أنه لم يمكّنهما من مرادهما، متحججا أمامهما بأن ما يطلبانه لم يكن في حوزته في تلك الأثناء.

وعن سبب عدم تبليغه المصالح الأمنية عن المقتحمين المسلحين، برر تصرفه بأنه خشي على نفسه الموت وعلى عائلته الصغيرة الضياع من بعده، لكنه تمسك بالقول إنه لم يكن حينها يدرك أنهما ينتميان لجماعة إرهابية. كما جاء في قرار الإحالة بخصوص هذه الأخيرة، أنها كانت بالفعل تمارس الترهيب والتقتيل في حق الأبرياء، حيث اعترف المدعو (ن. ب) بأن تنقله في سنة 2014 إلى تيارت، كان بتكليف من زعيم الجماعة أبو مصعب عبد الودود (دروكدال)، ورافقه المتهم (ك. م) إلى جانب إرهابي آخر من أجل ربط اتصالات مع أطراف جديدة لدعم الجماعة المسلحة وبعث نشاطها الإرهابي على مستوى ولاية تيارت، كما صرح في بداية التحقيق أيضا بمشاركته إلى جانب إرهابيين آخرين في عمليات الاختطاف التي استهدفت في تلك الفترة طبيبا ومقاولا. وبالعودة إلى القضية المستأنف فيها، فإن النيابة العامة ركزت على تصريحات المدعو (ب. ر) التي لم ينف من خلالها زيارة المتهمين سالفي الذكر لمكتبه بفرندة وهما مسلحان، لتلتمس في حقه تسليط أقصى العقوبة.

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65 بالمئة من تلاميذ المتوسط ينتقلون إلى الثانوي بالوادي

بديع بكيني

تحصلت النابغة ”زغود وهيبة” المُتمدرسة بمتوسطة أحمد عربية بمدينة قمار بولاية الوادي، على أعلى معدل بالولاية في شهادة التعليم المتوسط، قدره 19.15، أما المرتبة الثانية فكانت للنابغة ”رحيل مريم” المُتمدرسة بمتوسطة رويسي بلقاسم بقمار بمعدل 19.11، فيما حلت في المرتبة الثالثة النابغة ”تركي نائلة” المُتمدرسة بمتوسطة حامدي عمار بمدينة الدبيلة، بمعدل 18.92.

وبلغ عدد تلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط لدورة 2021، الذين تحصلوا على مُعدل أعلى من 18/20 على مستوى ولاية الوادي، 46 تلميذا، منهم 2 تمكنوا من تحقيق مُعدل يفوق 19/20، فيما بلغت نسبة الحاصلين على الشهادة 52.75 بالمئة، أما نسبة الذين انتقلوا إلى الطور الثانوي 65.52 بالمئة بحسب إحصائيات مديرية التربية لولاية الوادي، فيما احتلت متوسطة الشهيد قارة ابراهيم بمدينة القمار، المرتبة الأولى من حيث عدد الناجحين، من بين 110 متوسطة موزعين على مختلف بلديات وقرى الولاية، أين اجتاز الامتحان 73 تلميذا، ونجح منهم 59 تلميذ، أي بلغت نسبة النجاح 80.82 بالمئة، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب متوسطة المجاهد عصامي عبد العزيز بمدينة الزقم ببلدية حساني عبد الكريم، حيث اجتاز الامتحان 77 تلميذ، ونجح منهم 61 تلميذا، وهو ما نسبته 79.22 بالمئة، والمرتبة الثالثة كانت من نصيب متوسطة صلوح عبد الحفيظ بمدينة كوينين، أين اجتاز الامتحان 113 تلميذ، ونجح منهم 87 تلميذا، أي ما نسبته 75.99 بالمئة.

واحتلت متوسطة قرية الفولية التابعة لبلدية الرقيبة الواقعة شمال عاصمة الوادي، ذيل ترتيب المتوسطات من حيث عدد الناجحين، لتكون بذلك في المرتبة الأخيرة 110، أين اجتاز الشهادة 34 تلميذا، نجح منهم 4 فقط، فيما انتقل إلى الطور الثانوي 4 آخرين، باحتساب معدل الشهادة مع المعدل السنوي، ليكون عدد مجمل الناجحين 8 تلاميذ فقط.

أما بخصوص ولاية المغير، فقد سُجل أعلى معدل في شهادة التعليم المتوسط 18.66، الذي تحصلت عليه النابغة مسعودي مريم المُتمدرسة في متوسطة جعفري يوسف بمدينة جامعة، أما عدد التلاميذ الذين تحصلوا على معدل يفوق 18/20 فبلغ عددهم 7 تلاميذ، كما تم تسجيل نسبة 45.70 بالمئة من الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط، أما الذين تمكنوا من الانتقال إلى الطور الثانوي فقد بلغت نسبتهم 58.95 بالمئة، وجاء في سلم ترتيب المؤسسات الثلاث الأولى من حيث عدد الناجحين من بين 33 متوسطة على مستوى الولاية، فقد احتلت متوسطة جعفري يوسف المرتبة الأولى بنسبة نجاح بلغت 75.24 بالمئة، والمرتبة الثانية كانت من نصيب متوسطة بن سبتي محمد الصغير بنسبة نجاح بلغت 74.68 بالمئة، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب متوسطة الشهيد أحمد بوزقاق بنسبة نجاح 66.67 بالمئة، فيما احتلت متوسطة العبادلية المرتبة الأخيرة رقم 33، بنسبة نجاح 3.13 بالمئة، بعدما حققت نجاح تلميذ واحد من مجموع 32 تلميذا.

وتجدر الإشارة لترشح 11006 تلميذ لاجتياز شهادة التعليم المتوسط على مستوى ولاية الوادي، فيما حضر الإمتحان 10800 تلميذ، أما بخصوص ولاية المغير فقد ترشح لدورة 2021 3185 تلميذ، فيما حضر للإمتحان 3164 تلميذ.

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حجز أزيد من 11 ألف كبسولة مهلوسات بإسطيل بولاية المغير

وليد. ع

تمكنت، بداية الأسبوع المنصرم، الفرقة متعددة المهام للجمارك باسطيل بولاية المغير، من إحباط عملية إغراق الشباب بالمهلوسات والمؤثرات العقلية، كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة مقطورة، وتوقيف شخصين.

وجاء في بيان للمديرية الجهوية للجمارك بورقلة، نُشر يوم أمس الثلاثاء، على الصفحة الرسمية للجمارك الجزائرية على الفيسبوك، أن العملية جاءت ضمن مواصلة للنشاط الجمركي، وفي إطار مكافحة التهريب بكل أنواعه، قام أعوان الجمارك بالفرقة سالفة الذكر، من إحباط عملية تهريب، مكنت من حجز 11.988 كبسولة مهلوسات، من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة مقطورة، فيما تم توقيف شخصين وتقديمهم للجهات القضائية المختصة مع الحجز على وسيلة النقل.

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رئيس بلدية الأسنام ومسؤولون أمام محكمة سور الغزلان بالبويرة

فاطمة عكوش

يباشر اليوم الأربعاء، قاضي محكمة الجنح بسور الغزلان بولاية البويرة، محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي للأسنام المتهم “ع.ح” المنتمي إلى حزب الأرندي، ونائبه الأول “ا.م”، والأمين العام للبلدية، إلى جانب المتهم “د،ي” موظف بالشبكة الاجتماعية والذين تمت متابعتهم من طرف النيابة بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة رسمية تتعلق بقائمة المستفيدين من قفة رمضان لسنة 2019.

وتعود قضية نهب قفة رمضان التي أسالت الكثير من الحبر خلال السنوات الأخيرة بالمنطقة، إلى إقدام العشرات من الفقراء بقرى الأسنام الذين تم إقصاءهم من الاستفادة من قفة رمضان لسنة 2019 إلى تقديم شكوى رسمية لدى الجهات المعنية للتنديد بالطريقة غير العادلة لتوزيع القفة والدليل – حسب شكواهم – استفادة أشخاص معروفين بالمنطقة رغم أنهم غير معوزين، بالموازاة تم إقصاء المحتاجين الحقيقيين والذين قرروا التحرك باللجوء إلى إيداع شكوى رسمية ضد “المير” وحاشيته.

وكانت مصالح الأمن قد فتحت خلال شهر جوان 2020 تحقيقا في القضية، وتم سماع في محاضر رسمية عدة أطراف من بينهم رئيس البلدية، الذي أكد حينها في اتصال بالشروق أن مصالح البلدية قامت بتوزيع ما يقارب 660 قفة بطريقة عادية .

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بداية موسم اصطياف فاشل بسبب “مافيا الباركينغ” بشاطئ المرسى بالعاصمة

نسرين برغل

يناشد سكان وزوار بلدية المرسى بالعاصمة، الجهات المعنية، التدخل الفوري قصد القضاء على الحظائر العشوائية الموجودة على مستوى شاطئ “تامنفوست” المعروف بـ”الكاريار” الذي يستغل من طرف شباب منحرفين يجبرون السياح والزوار على دفع مبالغ مالية من اجل الدخول للشاطئ دون منحهم أي تذكرة.

وعبر مصطافون ببلدية المرسى في تصريحات لـ”الشروق”، عن استيائهم الشديد من تقاعس السلطات المحلية والأمنية من فرض القانون والقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تتكرر في كل موسم اصطياف عبر الشواطئ، حيث يستولي شبان منحرفون على الحظائر ويستغلون بعض المساحات لإجبار الزوار على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 100 دج و200 دج، ومن دون منحهم أي تذكرة، وفي حال رفضهم الدفع يتعرضون للتهديد بالسلاح الأبيض، وهي نفس الظاهرة المسجلة بشاطئ شنوة في تيبازة.

وما أثار استغراب المصطافين، أن هؤلاء الشبان يمارسون نشاطهم بكل أريحية دون خوف من مصالح الأمن، بالرغم من أنه نشاط غير شرعي ويعاقب عليه القانون، ويتساءل المصطافون: “كيف لمثل هذه النشاطات غير القانونية أن تحدث أمام أعين أعوان الأمن حيث لا يبعد مقر الأمن الحضري سوى ببضعة أمتار”، علما أن هذا شاطئ “الكاريار” يعتبر الشاطئ الوحيد الموجود على مستوى البلدية، حيث يتميز بطبيعته الخلابة، وهو المكان الوحيد الذي يجد فيه سكان المرسى راحة البال، خصوصا في موسم الاصطياف، إلا أنهم في الآونة الأخيرة يجدون أنفسهم مجبرين على تغيير وجهتهم نحو شواطئ أخرى مجاورة لبلديتهم للبحث عن الراحة والترفيه والاستجمام.

وحمّل سكان المنطقة، كل هذه المشاكل التي يواجهونها مع الشباب المنحرفين المستولين على الحظائر المحاذية للشواطئ إلى السلطات المحلية والأمنية التي لم تتخذ – حسبهم- أي إجراءات صارمة تجاههم، دون الأخذ بعين الاعتبار للمشاكل التي قد يتسببون فيها ومنها عزوف الزوار عن التنقل إلى هذه الشواطئ.

ومعلوم أن الحظائر العشوائية للشواطئ، أضحت في الآونة الأخيرة، تشكل بؤرة للشجارات والمناوشات بين شباب منحرفين استولوا عليها ومصطافين، أدت إلى سقوط ضحايا، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا من السلطات لوضع حد لهذه الظاهرة.

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احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن السكنات وقطع الأراضي بالجلفة

نورين. ع

انتفضت، الثلاثاء، مجموعات من سكان الجلفة، قصد المطالبة بالإفراج عن قطع الأراضي والسكنات الاجتماعية. وفي هذا الشأن، خرج سكان بلدية المجبارة أمام مقر البلدية في اعتصام مفتوح هدفه إيصال صوته والمطالبة بالإفراج عن السكنات الاجتماعية وحتى قطع الأراضي. وفي نفس السياق، انفض أيضا مجموعة من سكان حاسي بحبح قصد رفع مطالبهم المتمثلة في الإفراج عن السكنات الاجتماعية التي انتظروها لوقت الطويل. كما أقدمت مجموعات أخرى من سكان مسعد جنوب الجلفة على الاحتجاج أمام مقر البلدية للمطالبة بالإفراج عن قطع الأراضي في أقرب وقت ممكن. وكان سكان هذه البلديات وعاصمة الولاية يأملون الإفراج عن السكنات الاجتماعية وقطع الأراضي على هامش الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب حين وزعت الحكومة آلاف السكنات الاجتماعية وقطع الأراضي.

ويطالب سكان هذه البلديات وبلدية الجلفة بضرورة الإفراج عن قطع الأراضي والسكنات في أقرب وقت ممكن بسبب أزمة السكن التي لاحقت شباب الجلفة.

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توقيف مسبوق قضائيا تورط في محاولة قتل ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيشي التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 21 سنة ينحدر من إحدى الولايات الجنوبية، تورط في قضية محاولة القتل العمدي بواسطة سلاح أبيض (كيتور) متبوع بالسرقة بمدينة تيشي ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني مفادها وقوع شجار بين شابين ينحدران من ولاية جنوبية بالقرب من نزل الخليج، فور ذلك تنقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان، أين اتضح أن الأمر يتعلق بشجار وقع بين المسبوق القضائي والضحية الذي تعرض لثلاث طعنات في أنحاء متفرقة من جسمه، ونظرا لخطورة الإصابة تم تحويله إلى مستشفى أوقاس، أين أجريت له عملية جراحية وأبقي تحت الرقابة الطبية، وفور ذلك باشرت عناصر الشرطة عمليات بحث وتحر واسعة، وبعد تكثيف الأبحاث الميدانية تم توقيف الفاعل بشاطئ البحر، وهو في حالة سكر بحوزته سلاح أبيض (كيتور) به بقع دم، كما تم العثور بحوزته على هاتف نقال من نوع سامسونغ ملك للضحية.

وأنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضده أمر إيداع.

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إعادة “مير” بن عكنون لرئاسة البلدية بعد استفادته من البراءة

راضية. م

عاد رئيس بلدية بن عكنون ياسين بن عامر ليعتلي كرسي المجلس الشعبي البلدي بعد تنصيبه على رأسها نهاية الأسبوع المنصرم، من جديد بعد وضعه تحت الرقابة القضائية في 2018 في قضية الشركة المختصة في تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية والتي منحت لها امتيازات غير مستحقة عبر مختلف بلديات العاصمة وبن عكنون بصفة خاصة.

وحسب المعلومات التي أوردت الخبر، فإن تنصيب ياسين بن عامر مرة أخرى على رأس بلدية بن عكنون، جاء بعد ثبوت براءته، حيث خلفه طيلة الفترة التي أوقف خلالها عضو منتخب لتزداد حدة المشاكل بين الأعضاء، حيث عرفت سنة 2019 قضية تزوير وثائق المركبات وأفضت التحقيقات الأمنية بالبلدية ذاتها إلى توقيف 3 موظفين بمصلحة البطاقة الرمادية بتهمة السرقة وتزوير وثائق المركبات المستقدمة أغلبها من الخارج، كما شغل بعدها المنصب ذاته مستخلف آخر قبل أن يعود “المير” الأول صاحب فكرة مشروع افتراضي يحلم بتجسيده عبر تراب بلديته وهو عبارة عن “قطب تجاري شبيه بـ”بولفار” سيدي يحي، إلى مكتبه من جديد.

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توقع إنتاج 320 ألف قنطار من اللحوم الحمراء بالمسيلة

ق. م

يتوقع إنتاج 320 ألف قنطار من اللحوم الحمراء برسم الموسم الفلاحي 2020- 2021 بالمسيلة، حسب ما علم من مصالح الولاية. وأوضح ذات المصدر بأنه يتوقع تسجيل زيادة بـ20 ألف قنطار مقارنة بالموسم الفلاحي 2019- 2020، وذلك بفضل شروع مستثمرين شباب جدد في ممارسة نشاط تربية المواشي والتسمين على وجه الخصوص.

وقد عزز الطلب الكبير لكبار المستهلكين، لاسيما المؤسسات التعليمية والجامعات ومؤسسات التكوين المهني تطور شعبة اللحوم الحمراء بمنطقة الحضنة، حسب ما أردفه ذات المصدر.

واستنادا لذات المصدر فإن إحصائيات المديريات الولائية للمصالح الفلاحية والتجارة والتشغيل تشير إلى أن هذه الشعبة تحصي أكثر من 12 ألف متدخل، مشيرا إلى أن هذه الشعبة تساهم في استحداث مناصب شغل لفائدة شباب الريف.

وينشط أغلب المتدخلين في هذه الشعبة في تربية المواشي وبدرجة أقل في النشاطات الملحقة بها، على غرار التسمين والجزارة، حسب ما أضافه ذات المصدر.