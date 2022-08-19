أخبار الجزائر ليوم الجمعة 19 أوت 2022

حجز 12 قنطارا من الدجاج معد للذبح داخل مستودع بخنشلة، أمراض وآفات تضرب محصول البطاطا بالأغواط

ندوة حول الأهمية الثقافية والتاريخية للمخطوطات بعين صالح

س. ع

أبرز مشاركون في ندوة ثقافية نظمت بعين صالح الأهمية الثقافية والتاريخية التي تكتسيها المخطوطات التي تزخر بها عديد الخزائن بالمنطقة.

وفي هذا الصدد أكد صاحب خزانة المخطوطات والوثائق التاريخية لولاية إن صالح، بابرهيم إسماعيل خلال هذه الندوة التي نظمت أمسية الأربعاء بفندق تيدكلت بعاصمة الولاية، أن المخطوطات التي تزخر بها المنطقة تشكل تراثا ثقافيا ماديا ينبغي المحافظة عليه لحماية الرصيد الثقافي والتاريخي للمنطقة، والتي تعتبر جزءا من ثقافة وتاريخ وهوية الأمة الجزائرية.

وأشار أيضا أن المخطوطات لها دور كبير في إبراز والتعريف بالحركة العلمية والفكرية التي شهدتها منطقة إن صالح على مدى فترات تاريخية متعاقبة.

وذكر السيد بابراهيم بالمناسبة أن هذه الخزانة تعود تاريخيا إلى عرش أولاد بلقاسم العزاوي، وكان من بينهم مشايخ وأئمة وقضاة، والذين كان لهم دور كبير في نشر الإسلام وأصول الدين والفقه في إفريقيا خاصة في مالي والنيجر والسنغال.

ومن جهته، أبرز رئيس اللجنة الولائية للبحث العلمي والتاريخي، بوعافية قاسم، ما تكتنزه خزانة عرش أولاد بلقاسم العزاوي من مخطوطات قيمة والتي من أقدمها نسخة من القرآن الكريم.

وتحصي هذه الخزانة أكثر من 1.800 مخطوطا في عدة مجالات على غرار العقيدة والفقه والنحو والسيرة النبوية الشريفة والمدائح وكذا الأدب العربي والميراث والقضاء والطب وعلم الفلك والخطب الدينية، إضافة إلى الرسائل المتبادلة بين علماء الدين من المنطقة ومصر وتونس وليبيا، ومخطوطات لرسائل قضاة منطقة توات بأدرار، يضيف السيد بوعافية.

وأكد ذات المتدخل أن هذه الخزانة تعتبر الأكبر والأقدم من حيث المخطوطات على مستوى منطقة تديكلت.

وعن أبرز نشاطات الخزانة، الاتفاقية التي أبرمتها مع المركز الوطني للمخطوطات، وأخرى مع المخبر الوطني للمخطوطات الإفريقية (جامعة أدرار)، واتفاقية أمضتها مع جامعة الأزهر الشريف ( مصر) في إطار البحث التاريخي للمخطوطات، حسب ما ذكر السيد بوعافية.

وتستقبل الخزانة طلابا وباحثين في مجال المخطوطات التاريخية من عدة جامعات من دول عربية، كما جرى شرحه.

وقام الباحث، هدي عبد الرحمان، من منطقة عين صالح بدراسة وفهرسة حوالي 222 مخطوطا تعود إلى هذه الخزانة، وذلك بالتنسيق مع جامعة أدرار، حسب المتحدث ذاته.

وتندرج هذه الندوة التي نظمت بمبادرة من صاحب خزانة المخطوطات والوثائق التاريخية لولاية عين صالح بمعية رئيس اللجنة الولائية للبحث العلمي والتاريخي بحضور مثقفين ومهتمين بالتراث في إطار الأنشطة الثقافية المحلية الرامية إلى التعريف وتثمين التراث الثقافي المادي للمنطقة.

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5 ضحايا ابتلعهم البحر في القالة وسكيكدة

إسلام. ب / س. ك

بعد أن سجلت الشواطئ الصخرية بولاية الطارف، أربع ضحايا منذ بداية موسم الاصطياف، سجل شاطئ المرجان المحروس الجمعة أول غريقين، حيث تدخل أفراد الحماية المدنية بشاطئ المرجان المحروس بمدينة القالة، لنقل جثتي غريقين ينحدران من ولاية تبسة، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ج. ل” يبلغ من العمر 26 سنة توفي بمستشفى القالة، أما الغريق الثاني فيتعلق الأمر بالمدعو “ش. ف” 16 سنة توفي بعين المكان، الضحيتان تم تحويلهما مباشرة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى القالة.

وحسب ما أفادت به ذات المصالح فإن الشاب والطفل القاصر كانا يقومان بالسباحة رغم وجود الراية الحمراء التي تؤكد بأن السباحة ممنوعة، خاصة وأن الأمواج عالية والرياح كانت قوية والظروف المناخية غير مواتية أصلا بسبب تساقط بعض الأمطار وهبوب رياح.

كما سجل غطاسو الحماية المدنية لولاية سكيكدة وحراس السواحل بسكيكدة، 3 غرقى في يوم واحد بشواطئ سكيكدة، جلهم ينحدرون من الولايات الداخلية، الأول مفقود بالبحر بشاطئ قرباز 1، التابع لبلدية جندل سعدي محمد، شرق ولاية سكيكدة لشخص يبلغ من العمر 16 سنة، وينحدر من دائرة عين مليلة، بولاية ام البواقي، وعملية البحث عن جثثه متواصلة من طرف غطاسي الحماية المدنية لولاية سكيكدة، والغريق الثاني بالمركز رقم 4، بشاطئ العربي بن مهيدي، ببلدية سكيكدة، يبلغ من العمر 34 سنة، وينحدر من ولاية تبسة، والغريق الثالث بشاطئ واد لحجر، ببلدية تمالوس، غرب الولاية، حيث أكدت مصادر أن هؤلاء الغرقى يجهلون مخاطر البحر ورغم أنهم لا يحسنون السباحة غامروا بحياتهم رغم أن الراية كانت حمراء فضلوا السباحة، للإشارة فإن الضحايا قصدوا الشواطئ المذكورة رفقة أصدقائهم بغرض السباحة والاستجمام، لكن البحر كان هائجا جراء الرياح القوية، فتقاذفتهم أمواج البحر الهائجة إلى الصخور، وعملية البحث عن بعضهم ما تزال متواصلة.

من جهتها، المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الحوادث الأليمة، حيث توفي أمس الجمعة 8 أشخاص، 3 في البحر، و5 في حادث مرور خطير بواد بيبي، ببلدية عين الزويت، حيث لبست أمس ثوب الحداد .

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شجار بسبب مباراة في الكرة يتسبب في تحطيم مرافق مستشفى بخنشلة

مامن. ط

شهدت، ليلة الخميس، مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى أولاد رشاش، شرق خنشلة، أعمال شغب وتخريب، مست بعض الأجنحة، والممتلكات الخاصة بالممرضين والأطباء، وذلك اثر شجار عنيف كان قد وقع بين مجموعتين من الشباب، داخل ملعب جواري، بسبب هدف لإحدى الفريقين، قبل أن ينتقل الشجار العنيف إلى المستشفى، فور وصول الجرحى، قصد تلقى الإسعافات، وقد استدعى الأمر، تدخل مصالح الأمن، التي أوقفت مجموعة من المتعاركين، على ذمة التحقيق، مع تسجيل اعتداء استهدف أعوان القوة العمومية، أثناء التدخل، لتحرر ضدهم محاضر جزائية وتم تقديمهم بموجبها، مساء الخميس أمام نيابة محكمة أولاد رشاش، التي أحالت الملف على المحاكمة، وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين تم إيداعهم الحبس المؤقت، وتأجيل المحاكمة للأسبوع القادم.

وذكرت مصادر “الشروق اليومي”، من عين المكان، أن القضية تعود إلى مقابلة رياضية، كان قد نظمها شباب بلدية زوي بإحدى الملاعب الجوارية بالمدينة، والتي انتهت بفوز مجموعة على مجموعة أخرى، ليقوم لاعبو الفريق الخاسر بالاعتداء على حكم المقابلة، ومرافقيه ليصل الخبر إلى أهل وأصدقاء هذا الأخير والذين توافدوا على الملعب واندلع شجار عنيف بينهم، قبل فضه، بعد تسجيل جرحى، وخلال تنقل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى المدينة، تجدد الشجار وتم تحطيم المصلحة وتخريب سيارة ممرض، كانت مركونة بفناء المستشفى، لتتدخل مصالح الأمن، وتوقف 5 أشخاص على ذمة التحقيق، مع تسجيل اعتداء ومحاولة الاعتداء على أعوان القوة العمومية، أثناء التدخل وحررت لحظتها محاضر جزائية، قدموا بموجبها أمام نيابة محكمة أولاد رشاش، التي أمرت بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت، وتأجيل المحكمة للأسبوع القادم، وفقا لإجراءات المثول الفوري.

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وفاة طفل غرقا في بركة مائية بوادي النجاء في ميلة

نسيم. ع

انتشلت، الخميس، جثة طفل يدعى” ل. منذر” يبلغ من العمر15 سنة، يقطن ببلدية وادي النجاء 16 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، من أحد المجمعات المائية بالمدخل الشمالي لتراب البلدية، الحادث وقع عندما توجه الطفل منذر للتجوال بالقرب من البركة المائية التي تستعمل في سقي المحاصيل الفلاحية بالمنطقة أين سقط بداخلها.

وتفيد مصادر “الشروق” بأن الضحية تلميذ يدرس بالطور الثانوي، وبأن منسوب مياه البركة يتجاوز الـ 2.5 متر، وعمقها حوالي 7 أمتار وعرضها 25 متر وطولها 50 مترا، حيث لا تزال ظروف سقوطه فيها غامضة.

وتم انتشال جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء.

من جهتها، باشرت مصالح الدرك الوطني إجراءات التحقيق والمعاينة، في انتظار تنفيذ تعليمات وكيل الجمهورية بالمحكمة الإقليمية لإجراء التشريح قصد تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وعقب كل وفاة لطفل في بركة أو سد مائي يعود طرح نقص المرافق الترفيهية وخاصة المسابح في ولاية ميلة التي فاقت درجة الحرارة فيها طوال في شهر جويلية وأوت، الأربعين درجة مئوية تحت الظل.

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هلاك أربع فتيات غرقا بشواطئ الشلف

م. قورين

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال نهاية الأسبوع، هلاك أربع فتيات وإنقاذ عشرة أشخاص خلال ثلاث عمليات منفصلة بسبب هيجان البحر عبر الشريط الساحلي لولاية الشلف.

العملية الأولى حسب النقيب شريفي الشيخ رئيس مصلحة الوقاية للحماية المدنية بالشلف تمت على اثر تدخل فرقة الغطاسين المرابطين ببلدية سيدي عبد الرحمان لانتشال جثة شابتين تبلغان من العمر 18 و22 سنة، وإنقاذ أربع نساء من عائلة واحدة كنّ يجلسن بين الصخور بشاطئ صخري بالقال قبل أن تجرفهن قوة الأمواج، ونفس المشهد تكرر بشاطئ القطار غير المحروس شرق بلدية المرسى، حيث تم انتشال جثة طالبتين جامعيتين وإنقاذ شخصين كانا عالقين بين الصخور وسط البحر، وبمدينة تنس تدخلت الوحدة البحرية لإنقاذ أربعة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 18 و32 سنة حاصرتهم أمواج البحر بمنطقة صخرية بعيدة بحوالي 30 مترا عن اليابسة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا البحر منذ افتتاح موسم الاصطياف إلى سبعة ضحايا.

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انتشال جثتي غريقين بشاطئي ساسل ورشقون بعين تموشنت

ب. ياسين

تمكنت العناصر التابعة لوحدة الغطاسين للحماية المدنية بعين تموشنت، يوم الخميس الفارط، وبدعم من فرقة الغطاسين لولاية سيدي بلعباس، من انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 32 سنة ينحدر من ولاية سيدي بلعباس، بعد يوم كامل من البحث، حيث تم العثور عليه على بعد 100 متر من شاطئ ساسل، الجثة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين تموشنت، كما قامت نفس العناصر في اليوم نفسه، بانتشال جثة شخص على بعد أمتار من شاطئ رشقون 1، الضحية يبلغ من العمر 21 سنة قدم من ولاية تيسمسيلت.

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مقاول ينجز مشروعا بخمسة طوابق بدون رخصة وشهادة مطابقة

ب. يعقوب

أمر مساء الخميس والي وهران، بفتح تحقيق سريع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات ودرجة خطورة مشروع سكني ترقوي مشكل من خمسة طوابق، كان متوقفاً لعدة شهور قبل أن يستأنف صاحبه الأشغال بزيادة طابقين إضافيين دون أي رخصة قانونية تجيز أشغال ذات البناية الشاهقة أو من دون حاجته إلى استغلال شهادة المطابقة التي توافق على منحها الجهات المختصة لاسيما الحماية المدنية وهيأة البناء التقنية ومصالح البلدية.

جاء ذلك خلال خرجة ميدانية قادت مسؤول عاصمة الغرب الجزائري إلى مندوبية الصديقية وتحديدا حي المنظر الجميل، على ضوء معلومات دقيقة تفيد بوجود ورشة أشغال سرية لم يتقيد صاحبها بضوابط التعمير أو معايير السلامة الأمنية في إقامة ترقية عقارية داخل حي شعبي في وهران، حيث تحرك الوالي سريعا في سياق ما يعرف بمحاربة ظاهرة انتشار البنايات السكنية الجديدة، المشيدة في إطار الترقيات العقارية، من مناطق عمرانية، وعلى أراض كانت تأوي منازل فردية، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، الذي كان راسل ولاة الجمهورية في مراسلة 2821/2021، بمتابعة ما وصفته الوزارة الوصية بظاهرة استفحال الترقيات العقارية وأثرها على العمران، مع إلزامهم بتقديم حصيلة دورية شهرية يتم رفعها لوزير الداخلية.

والي وهران، أمر بفتح تحقيق في اختلالات خطيرة أبرزها إقامة ترقية عقارية عشوائية في حي قديم مع استغلال أجانب من مختلف الجنسيات، يقيمون بطرق غير مشروعة في وهران والتراب الجزائري تحديدا، علاوة على تسجيل ملاحظات خطيرة تخص استحواذ مالك الترقية على رصيف الحي من دون وجه حق وذلك لتخزين مواد البناء، مع تعمده غلق الطريق على الراجلين ومستعملي الرصيف، كما أن هذا المقاول يقوم بسرقة الكهرباء ويستغل شبكات المياه بغير وجه حق، ولاحظ الوفد الذي قاده الوالي إلى ذات المشروع، أن شرفة البناية تلامس عمودا كهربائيا، الأمر الذي يشكل تهديدا بحدوث شرارة أو قطع الكهرباء عن سكان الحي، إذ تساءل الوالي عن سر هذا الخراب الذي مس الملك العام والتشوهات التي طالت المنظر والخطورة الكبيرة التي صارت تشكلها البناية في حق سلامة المواطنين.

وأعطى الوالي تعليمات في مسرح الحادثة بالوقف الفوري لأشغال هذه الورشة وفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات حول الجهات التي كانت تتستر على صاحب المشروع والأطراف التي وفرت الحماية للمقاول مع إلزامه الجهات الأمنية باستجلاء ملابسات توظيف عمال أجانب في ورشة أشغال شاقة من دون لجوء صاحبها إلى التصريح بهذه اليد العاملة الأجنبية قبل حدوث كوارث إنسانية.

هذه الحادثة مكنت مصالح الأمن من توقيف عدد مهم من العمال الأجانب السريين وأحالتهم مباشرة على التحقيق تحت إشراف قضائي، ليعطي ذات المسؤول التنفيذي، تعليمات إلى رئيس بلدية وهران بتحرير الرصيف وحجز كل مواد البناء الموضوعة عليه، كما أعطى تعليمات لمدير مؤسسة تطهير وتوزيع المياه السيور لقطع المياه عن البناية وتوقيف التسريب الصادر من هذه الورشة، ولم يكتف سعيود بهذا الأمر، بل أمر مدير مؤسسة سونلغاز لقطع الكهرباء التي كانت تستغل بطريقة غير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية لتحرير العمود الكهربائي.

هذه الحادثة التي وقف عليها مسؤول الولاية شخصيا في مندوبية الصديقية، دفعته إلى منح تعليمات لمصالحه بإعادة تفعيل التحقيقات الميدانية لمحاصرة هكذا تجاوزات في عدة أحياء تحولت في المدة الأخيرة من مساكن فردية إلى بنايات جماعية، إضافة إلى تأثيرها على الوسط العمراني، نتيجة حجم النفوذ الذي يتمتع به كثيرون في وهران ناهيك عن الريع والإفلات من العقاب، مستغلين في ذلك علاقاتهم ببعض مراكز القرار.

وتعرف عدة أحياء في وهران على غرار ميرامار، سيدي الهواري، شوبو، بيتي، تيريغو، العثمانية، بلاطو، طورو، يغمراسن، تزايدا خطيراً لظاهرة البنايات السكنية الجماعية، بكون أن العملية تتم على مستوى مناطق عمرانية وفي الغالب على أراض كانت تأوي منازل فردية، مما أدى إلى تحول أحياء سكينة راقية إلى أحياء ذات كثافة سكانية عالية، وذلك نتيجة عدم المراقبة من طرف السلطات المختصة والمنتخبة ومكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين، بالإضافة إلى غياب الضمير المهني لدى بعض المقاولين من فصيل أصحاب النفوذ أو من جنحوا إلى عالم تبييض الأموال في شراء عقارات حضرية وإقامة مشاريع سكنية شاهقة لإخفاء مصادر أموالهم المشبوهة.

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مستثمرات بالكاليتوس متضررة من مفرغة النفايات

حورية. ب

يطالب سكان الكاليتوس، على غرار الفلاحين، السلطات المحلية على غرار البلدية والمقاطعة الإدارية لبراقي، بالتدخل السريع من أجل محاربة الرمي العشوائي للنفايات التي حولت الطريق الوطني رقم 8 والطريق الذي يربط بين الطريق السريع بن عكنون الدار البيضاء والطريق السريع شرق غرب على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه، إلى مفرغة عمومية بدل مفرغة واد السمار، كما أن أكوام النفايات تتوسط مجموعة من المستثمرات الفلاحية مما أثر على محصولها.

ورغم الشكاوى العديدة التي رفعها الفلاحون للمسؤولين المحليين من أجل معاقبة الأشخاص الذين يساهمون في تلويث البيئة والمحيط العمراني، غير أنه لم يتم الاستجابة لانشغالهم إلى يومنا، ما جعل معاناتهم تستمر خاصة مع إصابة السكان خاصة منهم الأطفال وكبار السن بأمراض الحساسية والربو، وأوضح الشاكون أن خلايا النحل تأثرت من المفرغة العشوائية بالإضافة إلى تلف الخضر والفواكه قبل النضوج.

كما ساهمت الظاهرة في تراكم القمامة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة وكذا الكلاب الضالة والجرذان.

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توقيف 57 شخصاً و16 مبحوثا عنهم خلال أسبوع بالمسيلة

أحمد. ق

أوقف عناصر الشرطة بالمسيلة، 57 شخصاً، كما تم حجز كميات من المؤثرات العقلية وتوقيف مطلوبين للعدالة خلال الأسبوع المنقضي، وفق ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة، وذلك في إطار محاربة كل أشكال الجريمة، تمكنت ذات الجهات، من توقيف 57 شخصاً، أنجزت في حقهم ملفات إجرائية، من أجل المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حمل سلاح أبيض محظور دون مقتضى شرعي، السرقة من داخل منزل، السكر العلني في الطريق العام، التهديد بالاعتداء بواسطة سلاح أبيض، مع العود والضرب والجرح العمديين بواسطة سلاح أبيض.

كما تم خلال نفس الفترة، وتوقيف 16 شخصا مبحوث عنهم وفقا لأوامر قضائية، فيما تم حجز كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 472 غرام من الكيف المعالج و561 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300 ملغ، أسلحة بيضاء تتمثل في سكاكين وسيوف وعصي خشبية، وكذا مبلغ مالي يتجاوز 435 ألف دينار جزائري من عائدات المتاجرة بهذه السموم، فيما تم استرجاع 20 مليون سنتيم وهاتف نقال محل سرقة.

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3 وفيات غرقا في يوم واحد بشواطئ بومرداس

أحسن حراش

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس الخميس وفاة 3 شبان غرقا عبر شواطئ الولاية في ظرف يوم واحد، فيما لا يزال أعوانها في عملية بحث عن غريق رابع مفقود، حيث جندت الأخيرة العديد منهم قصد تأمين الشواطئ بسبب سوء حالة البحر نهاية الأسبوع.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية متمثلة في وحدة بودواو وشاطئ عين عبد الله قصد انتشال جثة غريق يبلغ من العمر 18 سنة غرق بنفس الشاطئ، حيث تم تحويل جثته إلى العيادة متعددة الخدمات ببودواو، فيما تدخلت عناصر وحدة زموري ووحدة شاطئ غابة الساحل قصد انتشال جثة غريق يبلغ من العمر 20 سنة تم تحويل جثته إلى المركز الصحي بزموري، لتتدخل بعدها عناصر وحدة زموري قصد انتشال جثة غريق يبلغ من العمر 12 سنة غرق بشاطئ الكاف غير المحروس، أما الغريق الرابع المسجل في نفس اليوم فلا يزال مفقودا لغاية كتابة هذه الأسطر، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 15 سنة غرق بشاطئ ممنوع على مستوى بلدية قورصو، أين تعكف فرقة خاصة للغطاسين على البحث عن جثته .

وتميز البحر نهاية الأسبوع بحالة من الهيجان مع ارتفاع الأمواج به بسبب الرياح الشرقية التي هبت على المنطقة، مما صعب من السباحة بالشواطئ ودفع بمصالح الحماية المدنية رفقة مصالح شرطة تأمين الشواطئ بمضاعفة درجة الحيطة والانتباه ضمن عمل أمني وقائي من أجل تأمين العائلات المترددة والمصطافين على الشواطئ التي رفع فيها العلم الأحمر الدال على منع السباحة فيها .

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أمراض وآفات تضرب محصول البطاطا بالأغواط

الشريف داودي

قامت لجنة تقنية عن مديرية الفلاحة بولاية الأغواط، مكونة من مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني ومفتشية الصحة النباتية وغرفة الفلاحة والديوان الوطني المشترك للخضر والفواكه، بعملية المراقبة التقنية والفحص الصحي لمنتج أحد المتعاملين المخزنين، بالإضافة إلى التقييم الكمي لمخزون الثوم، والقيام بإنجاز محاضر التعبئة والغلق النهائي تحت التبريد بدرجة حرارة معينة، لمدة لا تقل عن 200 يوم، طبقا للمقرر الوزاري 564 المؤرخ في 27/06/2022 المعدل للمقرر 616 المؤرخ في 13 يوليو 2014 المحدد لشروط التأهيل للاستفادة من الانخراط في البرنامج الجديد، بالنسبة لفرع الثوم الجاف الموجه للاستهلاك، وهو ما تم لأول مرة بولاية الأغواط، على أمل تعميم العملية السنوات المقبلة، لتشمل منتجات أخرى من شتى أنواع الخضروات والفواكه في سياق إنعاش السوق وضبط التموين والمحافظة على استقرار أسعار المنتجات الفلاحية.

وتحضر مديرية المصالح الفلاحية لولاية الأغواط ليوم دراسي حول تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، مزمع تنظيمه بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة لاحقا.

وتم، قبل يومين، تنظيم زيارة ميدانية أعقبتها جلسة عمل مع مسؤول مؤسسة “كاسدا”، التابعة لشركة كوسيدار، التي تستثمر منذ سنوات بالمزرعة النموذجية نمير الطاهر ببلدية تاجموت، للوقوف على إمكانيات ومؤهلات المزرعة لاستقبال تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة مستقبلا.

وفي سياق ذي صلة، وفي إطار برنامج المتابعة والمراقبة الصحية لمحصول البطاطا والدعم التقني، نشطت قبل فترة مفتشية الصحة النباتية يوما تكوينيا لفائدة فلاحي منطقة تملاكت، ببلدية بريدة شمال الولاية، حول الأمراض والآفات التي تصيب محصول البطاطا، حيث أعطيت عدة نصائح وشروح قيمة في هذا الشأن، كما أخذت بعض العينات من أحد الحقول المصابة بقصد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لتشخيص المرض.

وقد علم أن محصول البطاطا يتعرض لعدة أمراض ناتجة عن البكتيريا والفطريات والحشرات والفيروسات وأشباه الفيروسات، التي يكون تأثيرها سلبيا على كمية المحصول وجودته.

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ارتفاع في استهلاك الكهرباء بنسبة 14 بالمائة بالبويرة

فاطمة عكوش

سجلت مديرية التوزيع البويرة ارتفاعا محسوسا في استهلاك الكهرباء، خلال شهر جويلية، حيث تم تسجيل استهلاك 5.130 جيقاواط/ ساعة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي استهلك فيها 5.114 جيقاواط ساعة، بنسبة زيادة بلغت 14 بالمائة، أي ما يعادل 16 جيقاواط إضافية.

وكانت مديرية التوزيع البويرة قد كثفت من العمليات التحسيسية بشأن الاستهلاك العقلاني للكهرباء، ودعت في كل مناسبة الزبائن إلى الالتزام بسلوكيات بسيطة، لاسيما في ما يتعلق باستخدام المكيفات التي يجب ضبطها على درجة 24 أو 25 مع عدم تركها تعمل في الأماكن والغرف الشاغرة، نفس الشيء بالنسبة للإنارة إذ يفضل استعمال المصابيح الاقتصادية وإطفاؤها بعد الاستعمال، كما توصي بتفادي الاستعمال المفرط للأجهزة الكهرومنزلية في وقت الذروة أي بين الواحدة والخامسة زوالا.

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هنية حسني تحلل السياسة اللغوية للنظام التربوي في “سوسيولوجيا اللّغة”

محمود بن شعبان

صدر مؤخرا عن دار ومضة للنشر والتوزيع والترجمة كتاب بعنوان “سوسيولوجيا اللّغة” الذي يتضمن دراسة تحليلية نقدية للسياسة اللغوية في النظام التربوي الجزائري للباحثة الدكتورة هنية حسني التي عرفت من خلال الإصدار العلاقة بين طبيعة البناء اللغوي للمجتمع الجزائري وطبيعة السياسة اللغوية للنظام التربوي.

ينتمي كتاب “سوسيولوجيا اللغة” إلى جنس علم الاجتماع الأكاديمي العلمي، حيث تناولت من خلاله الباحثة هنية حسني دور اللغة التي لم تقتصر على الوظيفة التبليغية، وإنما تتجاوزها إلى حمل ونقل مقومات الشخصية والمبادئ الوطنية، والأسس الثقافية للبلاد، توجب على الدول العربية بما فيها الجزائر إعادة الاعتبار لرموز هويتها الوطنية في مستوى اللغات المحلية والوطنية ووضعها في المكان المناسب، غير أن هذه العملية لا تخضع للصدفة وتأتي مباشرة، ولا يعاد إنتاجها بفرض نمط قانوني معيّن خاضع لسيطرة هيئة معينة، تمارس نوع من العنف الرمزي على مختلف فئات المجتمع بفرض نمط ولغة تهبها الصفة الشرعية لممارسة سلطتها علي باقي اللغات الوطنية والمحلية، حيث يأخذ العنف الرمزي أكثر صوره وضوحا في صراع النماذج اللغوية المدرسية، إذ تشكل النظم التربوية ساحة للصراع اللغوي الرمزي بين نماذج لغوية متعددة، فاللغة تشكل نظاما رمزيا للدلالات والتصورات الرمزية، التي تحدث عنها بوردييو في نظريته الثقافية،كما أنها لا تقف عند الهيمنة اللغوية والعنف الرمزي، بل تعيد إنتاج نفس البنى والأنماط اللغوية السائدة، والتي تريد تأسيسها في المجتمع.

ودعت الباحثة مختلف الدول والحكومات بالمناسبة الى إنتاج سياسة لغوية تُدرس وفق مراحل وأسس علمية، وتصدر عن هيئات وحكومات وطنية مستقلة، وذلك في سبيل تحقيق سياسة لغوية واعية وهادفة تحقق مطامح الأمة الثقافية،الاجتماعية، السياسية والتعليمية، وتمنحها صفة معنوية تميزها داخل النسق الحضاري، على أساس أن السياسة اللغوية مرحلة نظرية يتم خلالها الربط بين الواقع الاجتماعي واللغة، لاتخاذ اتجاه لغوي محدّد تنجز عنها عدة إجراءات، مثل تحديد لغة التعليم، الإدارة والإعلام وغيرها، وبتعبير أدق وأوضح السياسة اللغوية هي مجموعة الاختيارات الواعية المنجزة في مجال العلاقات بين اللغات والحياة الاجتماعية، وأكثر تخصصا بين اللغة والحياة الوطنية، مشيرة الى ان السياسة اللغوية تحدد من طرف الدولة باعتمادها الواقع الاجتماعي، لتلبية أهداف محددة، مثلما قدمته في دراستها التي تهدف إلى وصف ودراسة الواقع اللساني الجزائري الرسمي من حيث هو مقدمة مرجعية لا مرد عنها لدراسة الواقع اللغوي في النظام التربوي الجزائري، من خلال التعرف علي العلاقة بين طبيعة البناء اللغوي للمجتمع الجزائري وطبيعة السياسة اللغوية للنظام التربوي وتقصي طبيعة الواقع اللغوي التعليمي للنظام التربوي بشكله الرسمي، من أجل التعرف علي العلاقة بين طبيعة البناء اللغوي للمجتمع الجزائري وطبيعة السياسة اللغوية للنظام التربوي وإدراك ما إذا كانت السياسة اللغوية للنظام التربوي تتوافق وطبيعة التنظيم اللغوي المعتمد في النظام التربوي بشكله الرسمي، حيث خلصت هذه الأهداف إلي بعض الاستنتاجات التي ارادت الكاتبة الوصول إليها تطبيقيا وبشكل تحليلي، إلى التأكد من مدى الارتباط بين طبيعة التنظيم اللغوي المعتمد وطبيعة الأهداف التعليمة للغات، أي بين مستوى التشريع الرسمي والممارسة الفعلية لتدريس اللغات في الجزائر.

للإشارة، قدمت الدكتورة حسني هنية العديد من المداخلات والمقالات الوطنية والدولية أين ركزت على معالجة المشكلات والقضايا التربوية والتعليمية ذات التوجه السوسيولوجي في المجتمع الجزائري، مثل قضايا التربية والديمقراطية التعليمية، أبعاد الهوية الوطنية في المدرسة الجزائرية، ودور المدرسة في إعادة الإنتاج الاجتماعي، مشكلات التعليم الالكتروني في المدرسة الجزائرية،كما تشغل منصب أستاذ محاضر بقسم العلوم الاجتماعية جامعة محمد خيضر بسكرة في تخصص علم اجتماع التربية بعد حصولها على ماجستير ودكتوراه لنفس التخصص سنتي 2009 و2016 على التوالي،حيث شاركت في الكثير من مشاريع البحث والملتقيات الوطنية والدولية التي يشرف عليها مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة بجامعة بسكرة، كما أنها عضو في فريق تكوين الدكتوراه الطور الثالث علم الاجتماع LMD لسنتي 2021 و2022 لنفس الجامعة.

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معهد فنون العرض يفتح باب التسجيل إلى غاية 14 سبتمبر المقبل

ز. م

أعلنت إدارة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، عن فتح أبواب التسجيلات أمام الطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا والراغبين في مزاولة تكوين أكاديمي فني تطبيقي ضمن ثلاثة تخصصات هي: فن الممثل، نقد مسرحي، سينوغرافيا.

وأفاد بيان لإدراة المعهد بأن التسجيلات التي انطلقت في 24 جويلية تستمر إلى غاية 14 سبتمبر المقبل، حيث خصصت منصة إلكترونية للطلبة الراغبين في التسجيل عن بعد ismas-dz@hotmail.com

وأوضح بيان المعهد أن الانتساب إليه سيكون مرتبطا باجتياز مسابقة الدخول التي ستقام يومي 26 و27 سبتمبر المقبل على أن يتم إعلان النتائج أسبوعاً بعد المسابقة.

ويشترط في الراغبين بتسجيل أنفسهم في مسابقة الدخول، أن تتوفر فيهم جملة من الشروط منها- أن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريا (جميع الشعب مقبولة). اجتياز امتحان كتابي في الثقافة العامة و/ أو امتحان تطبيقي أو شفهي. ويشترط في المترشح لمسابقة السينوغرافيا، أن يصطحب معه أعماله الفنية (رسومات، مجسمات، تصاميم، أو صوراً وفيديوهات عنها).

ويتوفر ملف التسجيل على طلب خطي يُحدّد التخصص المطلوب، ويتضمن المعلومات الشخصية: الهاتف، البريد الإلكتروني والعنوان الكامل. ونسخة من شهادة البكالوريا (يُقبل فقط الحائزون على بكالوريا 2021 أو 2022) إضافة إلى نسخة من كشف النقاط، ونسخة صورة شمسية واحدة ونسخة من بطاقة التعريف، إضافة إلى شهادة طب عامة وصدرية.

ويتعين على الناجحين في المسابقة، إيداع النسخة الأصلية لكشف نقاط البكالوريا لاحقًا على مستوى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية.

ودعت إدارة المعهد الطلبة الراغبين في التعرف أكثر على المعهد وما يوفره من تخصصات وشروط الدراسة به إلى زيارة موقع المعهد على المنصة www.ismas.dz، أو الاتصال مباشرة على الأرقام المخصصة لذلك.

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توزيع جائزة شيرين أبو عاقلة الشعرية

م. ز

أعلنت الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون عن نتائج مسابقتها شيرين القصيدة” التي أطلقتها تخليدا لروح الاعلامية الفلسطينية التي اغتالها الصهاينة قبل ثلاث أشهر، حيث عادت الجائزة الأولى للشاعرة شامة درويش من ولاية قالمة عن قصيدتها “ناقوس الوردة ينزف لآخر مرّة”، وعادت الجائزة الثانية جوى عبيدات من ولاية المدية، فيما عادت الجائزة الثالثة لكل من سيف الدين يعيش من ولاية قسنطينة وزهرة خلوات من ولاية تيزي وزو.

وتم تسليم الجائزة بفندق “فيري ليلي” ببن عكنون على هامش الاحتفالية التي نظمتها الاتحادية بيوم الشعر، حيث اقتصر حفل الاختتام على الإعلان عن أسماء الفائزين فقط وقراءة النصوص المتوجة وهذا في سياق إرجاء كل النشاطات الثقافية إلى موعد لاحق تضامنا مع ضحايا الحرائق التي شبت شرق الوطن.

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تفكيك شبكة إجرامية تنشط بشاطئ الساحل في بجاية

ق. م

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 7 أشخاص بشاطئ الساحل ببجاية.

جاء ذلك بعدما تقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، شخص ذو 27 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، لرفع شكوى بعد تعرضه إلى الضرب والسرقة وحرق كوخه والزوارق والمجاذيب والمظلات الشمسية وكسر كل الكراسي والطاولات التي نصبها على مستوى شاطئ الساحل، من طرف عصابة متكونة من 15 شخص؛ وعلى إثر ذلك تم التوصل إلى الفاعلين ويتعلق الأمر بـ 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 25 و35 سنة، ينحدرون من ولاية بجاية، ليتم إنجاز ملف في القضية مع تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية.

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مؤسسة “فاديركو” تتضامن ماديا مع المتضررين من الحرائق

سمير منصوري

إنطلقت، نهاية الأسبوع المنصرم، قافلة تضامنية من مؤسسة “فاديركو” بولاية سطيف، لفائدة المتضررين من الحرائق التي شهدتها ولايات الطارف وسوق أهراس وعين السبت بولاية سطيف، حيث، خصص الرئيس المدير العام لمؤسسة “فاديركو”، السيد عمر حابس، العديد من شاحنات مؤسسة “فاديركو”، وعبأها بالمواد الغذائية والمياه المعدنية ومختلف المستلزمات الضرورية، وأرسلها لتلك المناطق المتضررة من الحرائق. هذا، ونشير، ان مؤسسة “فاديركو” والمتخصصة في تصنيع منتجات النظافة على غرار المناديل الورقية وحفاظات الأطفال، وغيرها من مواد التنظيف الورقية، سبق ولها وأن شاركت في العمليات التضامنية في ولاية سطيف والعديد من الولايات الأخرى، وكان آخرها تزويد العديد من مناطق ولاية سطيف، بمادة السميد والفرينة خلال أزمة السميد في أيام وباء الكورونا.

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حجز 12 قنطارا من الدجاج معد للذبح داخل مستودع بخنشلة

مامن. ط

أسفرت مداهمة قام بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة، بأمن ولاية خنشلة، مساء الخميس، عن حجز 12 قنطارا من اللحوم البيضاء، متمثلة في دجاج معد للذبح، داخل منزل بوسط مدينة خنشلة، خارج شروط النظافة، والأطر القانونية لممارسة النشاط، ما يمس بصحة المستهلك والصحة العامة، حيث أمرت السلطات القضائية بتحويل المحجوزات إلى المذبح الشرعي، وإحالة صاحبها على العدالة. وتعود تفاصيل هذه العملية إلى مداهمة، شنتها مصالح الشرطة، بحضور فرقتي التجارة والبيطرة، لأحد المساكن بوسط المدينة، بعد وصول معلومات تتعلق، باستغلال صاحب هذا الأخير لمرآب مسكنه، كمذبح غير شرعي للدجاج، وخلال عملية المداهمة، اكتشفت الشرطة وجود مذبح غير شرعي، بمسكن المشتبه فيه، مع ضبط كمية معتبرة من الدجاج معد للذبح، خارج شروط النظافة، ليتم حجزها وتحويلها إلى المذبح البلدي بخنشلة، فيما حررت مصالح التجارة، محضرين إداري وجزائي، ضد المعني في انتظار محاكمته لاحقا.

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جرحى اثر اصطدام سيارتين بسيدي مروان في ميلة

نسيم. ع

خلف حادث مرور، يتمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين، وقع مساء أول أمس، في حدود الساعة الثالثة و15 دقيقة، على الطريق الوطني رقم 79 أ الرابط بين سيدي مروان وميلة، بالمكان المسمى المديوس ببلدية سيدي مروان شمال عاصمة الولاية ميلة، إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين سنة و61 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الأخوة مغلاوي بميلة، لتلقي العلاج اللازم من طرف أعوان الحماية المدنية.