أخيرا.. الشروع في استغلال منجم أميزور للزنك والرصاص

ضمن شراكة بين مجمع مناجم الجزائر وشركة أسترالية

أعلنت وزارة الطاقة في بيان لها، انطلاق مشروع منجم الزنك والرصاص الكائن بأميزور في بجاية، بإنتاج سنوي قدر بـ170 ألف طن من مركزات الزنك مع توفير أزيد من 700 منصب عمل مباشر.

وفي هذا الصدد، أشار بيان وزارة الطاقة أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية السلطات العمومية المتعلقة بتجسيد المشاريع الهيكلية، لاسيما مشروع استغلال الزنك والرصاص بوادي أميزور، تم إعادة تخصيص أسهم الشركة المُكلفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور، طبقا لقاعدة 51/49.

وعليه- يضيف البيان- فقد استحوذ الطرف الجزائري على الشركة بعد نقل 16 بالمائة من أسهم الشريك الأجنبي إلى الشركات التابعة لمجمع مناجم الجزائر بحيث ستتكون الشركة من المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بنسبة 51 بالمائة والشركة الأسترالية TERRAMIN بنسبة 49 بالمائة.

وقرر المساهمون، من خلال ممثليهم على مستوى مجلس إدارة المشروع المشترك، الشروع في الاستغلال المنجمي وفقًا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعتمدة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة. ويعتبر هذا المشروع ذو أهمية إستراتيجية للبلاد نظرًا للإمكانيات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر بنحو 34 مليون طن بإنتاج سنوي يبلغ 170 ألف طن من مركزات الزنك وهي الأرقام تؤكد أهمية هذا المشروع الذي سيقلص من فاتورة الاستيراد من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع العائدات من العملات الأجنبية عن طريق تصدير فائض الإنتاج.

وأشار بيان وزارة الطاقة من جهة أخرى، إلى أن المشروع سيسمح بتشغيل خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، من خلال خلق ما يقرب من 700 فرصة عمل مباشرة، ناهيك عن التأثير الإيجابي للمشروع على التنمية الاقتصادية للمنطقة. كما أكدت الوزارة اتخاذها لكل الإجراءات اللازمة بغرض تقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.