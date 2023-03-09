أداء مناسك العمرة بالتأشيرة السياحية لجميع المقيمين في هذه الدول

اعتمدت وزارة السياحة السعودية يوم الخميس، قرارا بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، بأداء مناسك العمرة عن طريق التأشيرة الإلكترونية الخاصة بالزيارة السياحية، دون اشتراط أي مهنة محدّدة.

وأوضحت الوزارة أن جميع المقيمين في دول الخليج، أصبح بإمكانهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، عبر التقديم من خلال منصة “روح السعودية”.

ويشترط لأجل ذلك أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر. ويشمل هذا الإجراء أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى.

كما تشترط التأشيرة “امتثال السياح لبعض القواعد، من قبيل حمل وثائق الهوية على الدوام”. ولا تسمح التأشيرة السياحية بأداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.