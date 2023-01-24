للجزائريين.. 7 طرق مختلفة لأداء مناسك العمرة

لم تعد خدمات الوكالات السياحية هي الطريقة الوحيدة للسفر إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة، بل هناك طرق أخرى للقيام بذلك، وبعض هذه الطرق أقل تكلفة بكثير من العروض التي تقدّمها الوكالة السياحية.

وقد نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية يوم الثلاثاء، رسما توضيحيا على حسابها الرسمي في تويتر، يشرح بإيجاز الطرق الـ7 المفتوحة أمام المعتمرين الجزائريين، للوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنوّرة.

1- الطريقة الأولى التي يعرفها الجميع هي التواصل مع وكالة سفر محلية في الجزائر. من أجل أن تقوم هذه الأخيرة بكافّة الإجراءات اللازمة لرحلة المعتمر إلى البقاع المقدسة.

2- الطريقة الثانية، تتمثل في حجز باقة عمرة عبر منصة “نُسك” السعودية. وهي تسمح للمعتمر بالتواصل بشكل مباشر مع مقدّمي خدمات العمرة في السعودية.

الطرق المتبقيّة لا تتطلب حجزا مسبقا لخدمات العمرة قبل السفر إلى الأراضي السعودية، إذ يمكن للمعتمر الحصول على التأشيرة أوّلا، ثم تدبّر أمر إقامته لأداء المناسك عند الوصول. ويمكن الحصول على تأشيرة المملكة عن طريق:

3- تقديم طلب إلى السفارة السعودية، عبر ممثليتها في الجزائر، أو عن طريق المنصة المخصّصة للتأشيرات.

تقديم طلب إلى السفارة السعودية، عبر ممثليتها في الجزائر، أو عن طريق المنصة المخصّصة للتأشيرات. 4- الحصول على تأشيرة زيارة شخصية يرسلها إليك مواطن سعودي.

الحصول على تأشيرة زيارة شخصية يرسلها إليك مواطن سعودي. 5- الحصول على تأشيرة زيارة عائلية يقدّمها لك أحد أقاربك (الوالدين، الأبناء، أو الزوج/الزوجة) المقيمين في السعودية.

الحصول على تأشيرة زيارة عائلية يقدّمها لك أحد أقاربك (الوالدين، الأبناء، أو الزوج/الزوجة) المقيمين في السعودية. 6- استخراج تأشيرة إلكترونية لدخول السعودية إن كنت من المقيمين في دول الخليج.

استخراج تأشيرة إلكترونية لدخول السعودية إن كنت من المقيمين في دول الخليج. 7- القدوم مباشرة إلى المملكة، والحصول على تأشيرة عند الوصول. إذا كنت من حاملي التأشيرة الأمريكية، أو البريطانية، أو تأشيرة “شنغن”.

وفضلا عن الطرق الـ7 التي ذكرتها وزارة الحج والعمرة، ستكون هناك طريقة إضافية لأداء مناسك العمرة عمّا قريب، إذ تحضّر الخطوط الجوية السعودية لإطلاق خدمة “تذكرتك تأشيرة”، وهي تتيح للمسافرين عبر رحلاتها إمكانية دخول التراب السعودي، لمدة 4 أيام، يمكن استغلالها لأداء المناسك أو زيارة أي مكان في المملكة.