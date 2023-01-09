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السعودية تعلن تخفيض تكلفة التأمين على الحجّاج.. وإلغاء شرط السنّ

محمد عبد المؤمن
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السعودية تعلن تخفيض تكلفة التأمين على الحجّاج.. وإلغاء شرط السنّ
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الكعبة المشرفة

أعلن وزير الحج والعمرة في السعودية توفيق الربيعة يوم الإثنين، عن قرار بتخفيض تكلفة التأمين على الحجّاج بنسبة 73 بالمئة.

وحسب ما أكده الوزير السعودي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح معرض خدمات الحجّ والعمرة “إكسبو الحجّ 2023″، فقد تمّ “تخفيض تكلفة التأمين على الحجّاج، من 109 ريالات إلى 29 ريال”.

وتبلغ قيمة الفرق في تكلفة التأمين بعد إقرار هذا التخفيض، ما يساوي 3 آلاف دينار جزائري بالسعر الرسمي للعملة الوطنية مقابل الريال السعودي.

من جهة أخرى، ستعود أعداد حجّاج بيت الله في الموسم المقبل، إلى ما كانت عليه قبل تفشّي جائحة كورونا، يؤكد وزير الحجّ والعمرة.

كما كشف الوزير السعودي في نفس السياق، عن رفع القيود المفروضة على أعمار الراغبين في أداء المناسك. بعد أن كان السنّ الأقصى للسماح بالحجّ محدّدا عند 65 سنة.

وفيما يتعلّق بتكلفة أداء العمرة، قررت السلطات السعودية تخفيض مصاريف التأمين على المعتمرين، من 235 ريال إلى 88 ريال. بفارق يساوي نحو 5300 دينار جزائري.

وقال الربيعة إن السعودية “تقوم بمشاريع هائلة لخدمة ضيوف الرحمان. على غرار مشاريع توسعة الحرم المكي التي تتجاوز قيمتها 200 مليار ريال سعودي”.

كما تحدث الوزير عن مشروع قطار مكة والمدينة، الذي سيقلّص الوقت المستغرق في الرحلة بين المنطقتين إلى ساعتين فقط.

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