قريبا في السعودية.. العمرة بدون تأشيرة!

سيكون بإمكان المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية، التوقّف في المملكة للتجوّل أو أداء مناسك العمرة لمدة 4 أيام. من دون الحاجة لإصدار تأشيرة.

فحسب ما كشف عنه المتحدث باسم الشركة لموقع محلّي، ستعلن الخطوط السعودية عن برنامج جديد، يسمح للمسافرين عبر رحلاتها بدخول البلاد لمدة 96 ساعة، للسياحة وأداء العمرة.

وأوضح المتحدث أن كلّ مسافر يقوم بشراء تذكرة سفر على متن الخطوط السعودية، سيتمكّن بموجب البرنامج المسمى “تذكرتك تأشيرة”، من أداء العمرة والتجوّل في المملكة طيلة المدة المذكورة. من دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة.

وقال الشهراني إن الخدمة الجديدة ستسمح للمسافرين المسلمين بأن تكون السعودية نقطة توقّف لهم. لأداء مناسك العمرة، قبل إكمال مسار رحلاتهم نحو الوجهات المختلفة.

وتحضّر الخطوط السعودية لزيادة الطلب على رحلاتها بنسبة 40 بالمئة في خلال العام الجاري، بعد إطلاق البرنامج، يضيف المتحدث ذاته.