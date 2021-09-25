أربعة مُصابين في عيادة “محاربي الصحراء”

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة السبت، إلى الخروج بِداعي الإصابة، بعد نصف ساعة من دخوله إلى أرضية الميدان.

حدث ذلك خلال مباراة ليون والضيف لوريون، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجاري. التي انتهت بِنتيجة التعادل (1-1).

ودخل المهاجم سليماني إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يُجبَر على الخروج في الدقيقة الـ 77، مُتأثّرا بِإصابة تعرّض لها على مستوى الفخذ.

ولم تذكر إدارة نادي ليون الفرنسي نوعية إصابة سليماني، ومدى خطورتها من عدمها.

وقبل الإصابة، تألّق سليماني وساهم في صنع هدف التعادل لِفريقه ليون، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 50.

وعلى غرار مشكل سليماني، غاب متوسط الميدان هشام بوداوي مساء السبت، عن مباراة فريقه نيس والمضيف نادي سانت إيتيان، بِداعي إصابة على مستوى الظهر.

وبات عدد المُصابين في صفوف المنتخب الوطني الجزائري أربعة لاعبين، قبل مواجهتَي النيجر في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر المقبل، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022. وهم: سليماني وبوداوي ورامي بن سبعيني ورشيد غزال. استنادا إلى قائمة “الخضر” في مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو في مطلع سبتمبر الحالي.

وكان المهاجم غزال قد غاب عن مباراة البطولة التركية مساء الجمعة، التي جمعت فريقه بشكتاش والمضيف نادي ألتاي. مثلما لم يلعب المدافع بن سبعيني، السبت، مواجهة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والزائر نادي بوروسيا دورتموند، لِحساب منافسة البطولة الألمانية.

بعيدا عن أخبار العيادات، رفع المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور مساء السبت، علّته إلى هدفَين بِزيّ فريقه الجديد نيس، في بطولة فرنسا للموسم الجديد. فضلا عن حيازته تمريرة حاسمة في الرصيد.

وسجّل ديلور الهدف الأخير لِمصلحة فريقه نيس، الذي تفوّق بِثلاثية نظيفة على المضيف نادي سانت إيتيان.