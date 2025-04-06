أزيد من 8 ملايين سيارة في الحظيرة الجزائرية

49 ألف ملف جديد خلال 2024.. العقود المسجلة لدى شركات التأمين تؤكد:

7100 مليار.. رقم أعمال تأمين المركبات بفضل انتعاش “أقلّ من 3 سنوات”

ارتفاع عقود الضمانات الاختيارية للسيارات بنسبة 8.2 بالمائة من حيث المبلغ

سجّلت شعبة تأمين السيارات رقم أعمال تجاوز 71 مليار دينار مع نهاية 2024، محققة نموًا بـ7.2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في وقت بلغ فيه عدد العقود المبرمة 8.063 مليون عقد، من بينها قرابة 49 ألف عقد جديد في السنة الماضية، مدفوعة بانتعاش واردات السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وتزايد الإقبال على الضمانات الاختيارية.

وبلغ رقم أعمال قطاع التأمينات ككل إلى غاية31 ديسمبر 2024، 181.3 مليار دينار بنسبة نمو تعادل 4.4 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، كما أن عدد العقود المبرمة بلغ 15 مليونا و447 ألف و508 عقد بنمو عادل 1.1 بالمائة وحقّق التأمين عن المخاطر والذي يمثل 83 بالمائة من القطاع رقم أعمال بلغ 150.3 مليار دينار بنسبة نمو عادلت 2.9 بالمائة مقارنة مع سنة 2023.

وبلغت تصريحات الحوادث لدى شركات التأمين 94.4 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 4.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2023 وبلغت التعويضات الممنوحة نهاية السنة 81.1 مليار دينار، تخص مليونا و856 ألف و799 ملف تمت تسويته، منها 89.4 بالمائة تخص تعويضات المخاطر، وفيما يتعلق بالتصريحات التي تنتظر التسوية، فقد بلغت قيمتها 119.8 مليار دينار تمثل مليونا و673 ألف و90 ملفا هي حاليا بصدد التسوية.

وتستحوذ شعبة السيارات على حصة الأسد ضمن مختلف فروع التأمين عن المخاطر، حيث حقق رقم أعمالها 71 مليارا و202 مليون و131 ألف و482 دينار نهاية سنة 2024 مقارنة مع 66.4 مليار دينار سنة 2023، ويمثل هذا الرقم 47.3 بالمائة من حجم التأمين عن المخاطر وحقق السنة الماضية زيادة عادلت نسبتها 7.2 بالمائة بمبلغ 4.798 مليار دينار إضافية، أما من حيث عدد العقود، فقد ارتفع بنسبة 0.6 بالمائة، أي بإجمالي 48 ألفا و996 عقد، حيث بلغ عدد العقود 8.063 مليون ملف مقارنة مع 8.014 مليون ملف سنة 2023.

وأرجع المجلس الوطني للتأمينات سبب هذا الارتفاع خلال سنة 2024 إلى ارتفاع عقود الضمانات الاختيارية للسيارات التي تمثل نسبة نمو تعادل 8.2 بالمائة من حيث المبلغ و6.5 بالمائة من حيث العدد، إضافة إلى ارتفاع واردات سيارات أقل من 3 سنوات خلال سنة 2024 وتسقيف نسبة التخفيضات على عقود التأمين عند 50 بالمائة وبالتالي مواجهة الإغراق الذي كانت تشهده السوق.

وتمثل المخاطر الإلزامية 20.4 بالمائة من رقم أعمال شعبة السيارات مع نسبة نمو عادلت 3.6 بالمائة مع تطور نسبة العقود المبرمة في هذا الإطار بنسبة 0.6 بالمائة، وبالتحديد بلغت عدد عقود التأمينات الإجبارية 8.063 مليون عقد بقيمة 14.545 مليار دينار مقابل 22.587 مليون عقد لضمانات اختيارية بقيمة 56.65 مليار دينار.

وبخصوص تصريحات فرع السيارات، سجلت مبلغا إضافيا عادل 3 مليار دينار خلال سنة 2024، في حين أن الملفات التي تمت تسويتها حققت تعويضات إضافية بقيمة 2.5 مليار دينار، مع العلم أن تعويضات السيارات لأصحاب الحوادث ارتفعت إضافيا بما قيمته 3.8 مليار دينار، وذلك بفضل منصة الطعن “إي ـ ريكور”.

وعموما بلغت قيمة تصريحات حوادث أصحاب السيارات 60.153 مليار دينار بإضافة عادلت 2.95 مليار دينار مقارنة مع سنة 2023، أما عن الحوادث التي تمت تسويتها فقد بلغت 47.425 مليار دينار بارتفاع عادل 2.495 مليار دينار أما عدد حوادث السيارات التي تنتظر التسوية، فقد بلغت 43.061 مليار دينار، بإضافة عادلت 3.784 مليار دينار، مع العلم أن أصحاب 1.533 مليون ملف ينتظرون تعويضات شركات التأمين، مع العلم أن نسبة تسوية الملفات بلغت نهاية سنة 2024، 47.7 بالمائة.