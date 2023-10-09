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أسر مجموعة جديدة من جنود الاحتلال الإسرائيلي

الشروق أونلاين
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أسر مجموعة جديدة من جنود الاحتلال الإسرائيلي
ح.م

أسرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين،  وذلك مع دخول اليوم الثالث من عملية “طوفان الأقصى”. 

ونقلت وسائل إعلامية أن كتائب عز الدين القسام أسرت مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين، فيما تخوض اشتباكات عنيفة داخل مستوطنات الغلاف.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام يوم أمس الأحد، “إن مقاتلي كتائب القسام تمكنوا من اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين والعبور بهم إلى قطاع غزة”.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، في اليوم الثالث من عملية “طوفان الأقصى”، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل.

وقد أعلن جيش الكيان الإسرائيلي “سقوط 700 قتيلا إسرائيليا منذ فجر السبت”، حيث “نشر قائمة جديدة بأسماء 16 من جنوده قتلوا منذ بداية عملية طوفان الأقصى”.

“وبينهم ضابط في وحدة النخبة برتبة مقدم، مما يرفع مجموع القتلى في صفوف قواته حتى الآن إلى 73 عسكريا”.

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