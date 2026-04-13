أسطول الحرية 2 ينطلق من برشلونة لفك الحصار عن غزة

انطلق “أسطول الحرية 2″، من ميناء برشلونة الإسبانية لفك الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعد أشهر قليلة من اعتراض الكيان الصهيوني للمشاركين في أول مبادرة.

وتبحر السفن المشاركة ضمن أسطول الصمود العالمي، محمّلة بإمدادات طبية ومواد إغاثية أخرى، على أن تنضم إليها سفن إضافية خلال الرحلة.

وأكد المنظمون للأسطول الثاني خلال مؤتمر صحفي أن نحو ألف متطوع من 70 دولة سيتحركون على متن 70 قاربا باتجاه غزة، مشيرين إلى أنهم يتوقعون الوصول بعد أسبوعين من الإبحار في مسار محدد بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال المنظمون: “حكوماتنا لا تزال تُمكّن إسرائيل من جرائمها. نحن نرفض قبول هذا!”.

وأوضح عضو في اللجنة التوجيهية لتحالف أسطول الحرية أن توقعات بوجود أمواج يتراوح ارتفاعها بين أربعة وخمسة أمتار هي ما أدى إلى اتخاذ قرار تأجيل بدء الرحلة يوم أمس إلى يوم آخر.

وتأتي هذه المبادرة بعد سبعة أشهر من الانطلاق السابق من برشلونة، والذي انتهى باحتجاز عدة أعضاء من الأسطول على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بداية أكتوبر، ثم ترحيلهم لاحقا إلى بلدانهم الأصلية.