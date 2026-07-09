أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1 بالمئة مع تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، بأكثر من 1 بالمئة، متأثرة بتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيره المحتمل على جهود إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق ​هرمز بالكامل.

وحسب ما نقلته رويترز، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 1.4 بالمئة، إلى 76.90 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 1.6 بالمئة، إلى 72.32 دولار للبرميل.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات ملاحية توقّفا شبه كلي في حركة عبور السفن لمضيق هرمز من الاتجاهين. بعد أن شنّت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران.

وكانت إيران قد هدّدت في وقت سابق، بإغلاق مضيق هرمز بالكامل، إذا شنّت القوات الأمريكية مزيدا من الهجمات على أراضيها.

وأعقب التحذير الإيراني، تنفيذ الولايات المتحدة هجمات استهدفت نحو 90 هدفا داخل إيران. لتعلن طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة في دول عربية عدّة.