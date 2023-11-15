-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

أسعار النفط ترتفع بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية

الشروق أونلاين
  • 67
  • 0
أسعار النفط ترتفع بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

في الوقت نفسه، أسهمت توقعات وكالة الطاقة الدولية “آي إي إيه” (IEA)، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، الخاصة بنمو الطلب على النفط الخام في تحرك الأسعار بشكل طفيف.

وفجر الأربعاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 82.67 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة أيضا، إلى 78.28 دولار.

وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها الثلاثاء 1، محافظة على مستواها فوق 82 دولارًا للبرميل، وذلك بعد جلسات متقلبة، شهدت ارتفاعًا وتراجعًا أكثر من مرة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

مقالات ذات صلة
تنصيب جمال شردود على رأس شركة نفطال

تنصيب جمال شردود على رأس شركة نفطال

وزير الصناعة يدعو “فيات” الجزائر لمراجعة أسعارها

وزير الصناعة يدعو “فيات” الجزائر لمراجعة أسعارها

مداخلات ولقاءات ثنائية وورشات عمل حول المقاولاتية

مداخلات ولقاءات ثنائية وورشات عمل حول المقاولاتية

وزارة الفلاحة: الشروع في تفريغ 30 ألف طن من مخزون البطاطا الموجه للاستهلاك

وزارة الفلاحة: الشروع في تفريغ 30 ألف طن من مخزون البطاطا الموجه للاستهلاك

10 مواد ضمن منتجات مستوردة ملزمة بوسْم “حلال”

10 مواد ضمن منتجات مستوردة ملزمة بوسْم “حلال”

مصنع “نوفو نورديسك” يباشر عملية التصدير نحو ليبيا

مصنع “نوفو نورديسك” يباشر عملية التصدير نحو ليبيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد