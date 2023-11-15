أسعار النفط ترتفع بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

في الوقت نفسه، أسهمت توقعات وكالة الطاقة الدولية “آي إي إيه” (IEA)، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، الخاصة بنمو الطلب على النفط الخام في تحرك الأسعار بشكل طفيف.

وفجر الأربعاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 82.67 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة أيضا، إلى 78.28 دولار.

وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها الثلاثاء 1، محافظة على مستواها فوق 82 دولارًا للبرميل، وذلك بعد جلسات متقلبة، شهدت ارتفاعًا وتراجعًا أكثر من مرة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.