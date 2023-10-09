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العالم

أكبر عملية حشد في تاريخها.. إسرائيل تستدعي 300 ألف من جنود الاحتياط

الشروق أونلاين
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أكبر عملية حشد في تاريخها.. إسرائيل تستدعي 300 ألف من جنود الاحتياط

استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي 300 ألف من جنود الاحتياط استعدادا لغزو محتمل، في أكبر عملية حشد في تاريخ الكيان الصهيوني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الأدميرال دانيال هاغاري، الاثنين، إن بلاده استدعت عددا قياسيا من جنود الاحتياط بلغ 300 ألف جندي في إطار الرد على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة على جبهات متعددة.

وذكر هاغاري أن الجيش استدعى 300 ألف من جنود الاحتياط منذ السبت، وهو رقم يشير إلى استعدادات لغزو محتمل، رغم عدم تأكيد أي خطط من هذا القبيل رسميا.

وأضاف “لم يسبق لنا استدعاء جنود احتياط بهذا العدد.. مستمرون في الهجوم”، واصفا عملية الاستدعاء بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة.

وتقصف الطائرات الإسرائيلية أهدافا في قطاع غزة منذ هجوم يوم السبت المفاجئ، بينما تقاتل قواتها البرية لاستعادة السيطرة على تجمعات سكنية وبلدات حدودية اجتاحها مسلحو المقاومة الفلسطينية.

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