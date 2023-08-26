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الجزائر

أكثر من 200 حالة غرق منذ بداية موسم الاصطياف

الشروق أونلاين
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أكثر من 200 حالة غرق منذ بداية موسم الاصطياف
أرشيف

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال 24 ساعة الأخيرة، 07 وفيات غرقا، منهم 5 على مستوى الشواطئ، وحالتان على مستوى المجمعات المائية.

كما كشفت الحماية المدنية، في بيانها، أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع، منذ الفاتح جوان، إلى غاية صبيحة يوم السبت، إلى 205 حالة وفاة غرقا، منهم 182 حالة على مستوى الشواطئ، و68 حالة على مستوى المجمعات المائية.
وأضاف البيان، أن عدد تدخلات جهاز الحراسة خلال 24 ساعة الأخيرة، ارتفع إلى 1359 تدخل، تم خلالها إنقاذ 862 شخص من موت محقق وإسعاف 387 شخص في عين المكان وتحويل 107 شخص إلى المراكز الاستشفائية.

وأشار البيان إلى أن عملية البحث عن غريقين مفقودين مازالت متواصلة.

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