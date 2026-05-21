أكثر من 64 ألف مشترك.. الذكاء الاصطناعي يتصدر اختيارات برنامج “7.77”

كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن البرنامج الوطني للتمكين الرقمي “7.77” استقطب، إلى غاية اليوم، 64.508 مسجل عبر مختلف الولايات.

وأفاد بيان للوزارة أن المعطيات أظهرت أن 51.739 مسجلاً، أي بنسبة 80,4%، فضّلوا التكوين عن بعد عبر المنصة الرقمية، مقابل 12.769 مسجلاً بنسبة 19,6% اختاروا التكوين الحضوري.

كما كشفت نتائج التسجيل عن توجه معتبر نحو التخصصات المرتبطة بالمجالات الرقمية الحديثة، حيث جاء تخصص الذكاء الاصطناعي في مقدمة الاختيارات بـ19.691 مسجل، أي بنسبة 30% من إجمالي المسجلين، بالتساوي مع بتخصص أدوات الإنتاجية بـ19.576 مسجلاً بنسبة 30% أيضاً، ثم تخصص الاكتشاف الرقمي بـ 8237 مسجلاً بنسبة 11,6%. كما سجل تخصص الأمن السيبراني المهني 9678 مسجلاً، فيما استقطب تخصص ريادة الأعمال الرقمية 9083 مسجل.

وعلى مستوى الفئات العمرية، سجّلت الفئة ما بين 23 و45 سنة العدد الأكبر بـ39.578 مسجلاً، أي بنسبة 61,4% من إجمالي المسجلين، تليها الفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة بـ13.144 مسجلاً بنسبة 20,4%. كما عرف البرنامج تسجيل 3.199 طفل ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات، إضافة إلى 181 مسجلاً من الفئة العمرية ما بين 61 و77 سنة.

ومن الناحية الجغرافية، شملت التسجيلات جميع ولايات الوطن الـ58، حيث تصدرت ولاية الجزائر قائمة التسجيلات بـ15.221 مسجلاً، تليها وهران بـ4.637 مسجلاً، ثم البليدة بـ2.955 مسجلاً، وسطيف بـ2.915 مسجلاً، وباتنة بـ2.403 مسجلين.

كما أظهرت الإحصائيات تنوعاً في اختيارات اللغات، حيث اختار 37.889 مسجلاً، بنسبة 58,7%، التكوين باللغة العربية، مقابل 13.488 مسجلاً باللغة الفرنسية بنسبة 20,9%، و13.131 مسجلاً باللغة الإنجليزية بنسبة 20,4%.

هذا وتُعلم مصالح الوزارة أنها فتحت باب التسجيل أمام المكوّنين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج وتقديم دورات تكوينية، وذلك عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني:https://777.mpt.gov.dz/