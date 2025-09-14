ألبانيا تعين أول وزيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي

دييلا من مساعد في بوابة "ألبانيا الالكترونية" إلى أول وزيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي في ألبانيا.

أعلن رئيس الوزراء الألباني عن أول وزير “تم إنشاؤه افتراضيًا” وتكليفه بالإشراف على المشتريات العامة في محاولة للحد من الفساد، وهذا خلال كشفه عن تشكيل حكومته الرابعة.

ووفقا لما أفادت به “الغارديان”، تقدم “دييلا”، والتي تعني الشمس بالألبانية، المشورة للمستخدمين على بوابة “ألبانيا الإلكترونية” التابعة للدولة منذ بداية العام 2025، كما تساعدهم في مجموعة كاملة من المهام البيروقراطية التي يحتاجون إلى القيام بها من أجل الوصول إلى حوالي 95% من الخدمات المقدمة للمواطنين رقمياً.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، يوم الخميس الماضي: “دييلا، أول عضو في مجلس الوزراء غير موجود جسديًا، ولكن تم إنشاؤه افتراضيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي”، من شأنه أن يساعد في جعل ألبانيا “دولة تكون فيها العطاءات العامة خالية بنسبة 100٪ من الفساد”.

وأعلن أن “دييلا” ستتكفل بالمناقصات العامة، والتي سيتم سحب تنظيمها من الوزارات تدريجيا، ليتعامل معها الذكاء الاصطناعي ” لضمان “وضوح جميع الإنفاق العام في عملية المناقصة بنسبة 100٪” وذلك بهدف القضاء على الرشوة والتهديدات والصراع على المصالح.