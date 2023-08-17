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ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على قادة الانقلاب في النيجر

الشروق أونلاين
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ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على قادة الانقلاب في النيجر
أرشيف
وزيرة الخارجية الألمانية

دعت وزارة الخارجية الألمانية يوم الخميس، دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر.

وجاء في تغريدة على حساب الخارجية في منصة “إكس” (تويتر سابقا):”بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نطالب الآن الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قادة الانقلاب كخوة إضافية”.

وتابعت الوزارة الألمانية بالقول إنها تدعو الجهود الإقليمية لحلّ الأزمة في النيجر، مؤكدة أن هدفها هو “استعادة النظام الدستوري في البلاد”.

ويوم 26 جويلية، قاد الجنرال محمد تياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد حكم الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وتهدّد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، بالتدخّل العسكري في البلاد، لإنهاء الانقلاب.

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