ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على قادة الانقلاب في النيجر

دعت وزارة الخارجية الألمانية يوم الخميس، دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر.

وجاء في تغريدة على حساب الخارجية في منصة “إكس” (تويتر سابقا):”بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نطالب الآن الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قادة الانقلاب كخوة إضافية”.

وتابعت الوزارة الألمانية بالقول إنها تدعو الجهود الإقليمية لحلّ الأزمة في النيجر، مؤكدة أن هدفها هو “استعادة النظام الدستوري في البلاد”.

ويوم 26 جويلية، قاد الجنرال محمد تياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد حكم الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وتهدّد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، بالتدخّل العسكري في البلاد، لإنهاء الانقلاب.

@SvenjaSchulze68 & @GERonAfrica held talks in Abuja on how we can best support @ecowas_cedeao‘s efforts. After having suspended development & security cooperation, we are in favour of EU sanctions against the leaders of the coup as a next step. 2/2

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 17, 2023