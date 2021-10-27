أمضى ثنائية.. زروقي يُؤهّل فريقه بِتسديدة صاروخية

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي فريقه تفينتي إنشخيده مساء الأربعاء، بطاقة التأهّل للدور الـ 16 من عمر منافسة كأس هولندا للموسم الجديد.

وفاز فريق تفينتي إنشخيده بِهدفَين لِصفر على المُنافس نادي أوس 20، الذي ينتمي إلى الدرجة الرابعة. بِرسم الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس هولندا.

وسجّل متوسط الميدان رامز زروقي هدفَي المباراة: الأوّل في الدقيقة الـ 15، والأخير في الوقت بدل الضّائع (90+3).

وأمضى زروقي توقيعه الأوّل بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات زروقي وقد دشّن عدّاد التهديف بِزيّ فريق تفينتي إنشخيده الهولندي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية الخاصّة بِالموسم الجديد.

وأهدر اللاعب ريكي فانسفينكل مهاجم فريق تفينتي إنشخيده ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 34.

ويلعب رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده مباراة الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس هولندا، ما بين الـ 14 والـ 16 من ديسمبر المقبل.