-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أمضى ثنائية.. زروقي يُؤهّل فريقه بِتسديدة صاروخية

علي بهلولي
  • 839
  • 0
أمضى ثنائية.. زروقي يُؤهّل فريقه بِتسديدة صاروخية

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي فريقه تفينتي إنشخيده مساء الأربعاء، بطاقة التأهّل للدور الـ 16 من عمر منافسة كأس هولندا للموسم الجديد.

وفاز فريق تفينتي إنشخيده بِهدفَين لِصفر على المُنافس نادي أوس 20، الذي ينتمي إلى الدرجة الرابعة. بِرسم الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس هولندا.

وسجّل متوسط الميدان رامز زروقي هدفَي المباراة: الأوّل في الدقيقة الـ 15، والأخير في الوقت بدل الضّائع (90+3).

وأمضى زروقي توقيعه الأوّل بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات زروقي وقد دشّن عدّاد التهديف بِزيّ فريق تفينتي إنشخيده الهولندي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية الخاصّة بِالموسم الجديد.

وأهدر اللاعب ريكي فانسفينكل مهاجم فريق تفينتي إنشخيده ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 34.

ويلعب رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده مباراة الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس هولندا، ما بين الـ 14 والـ 16 من ديسمبر المقبل.

مقالات ذات صلة
بلماضي يستعيد عدة أرواق رابحة قبل موقعة بوركينافاسو

بلماضي يستعيد عدة أرواق رابحة قبل موقعة بوركينافاسو

المدير العام لسوناطراك يعد والي وهران بشركة للحمراوة

المدير العام لسوناطراك يعد والي وهران بشركة للحمراوة

علي مالك: الأندية مطالبة بتسديد 50 بالمائة من ديونها فقط

علي مالك: الأندية مطالبة بتسديد 50 بالمائة من ديونها فقط

مدرب جديد لِمُنافس الجزائر

مدرب جديد لِمُنافس الجزائر

تغيير بِخصوص ملعب مواجهة جيبوتي والجزائر

تغيير بِخصوص ملعب مواجهة جيبوتي والجزائر

بِالفيديو: إصابة بلايلي قبل أسبوعَين من مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو

بِالفيديو: إصابة بلايلي قبل أسبوعَين من مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد