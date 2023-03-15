أمير إماراتي يستحوذ على حصة في الشركة المالكة لـ”تيك توك”

استحوذت شركة “G42” الإماراتية للذكاء الاصطناعي على حصة في “ByteDance” الشركة المالكة لتطبيق “تيك توك” الصيني.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية المتخصصة، أن قيمة الصفقة وصلت إلى 100 مليون دولار. علما أن القيمة الإجمالية للشركة الأم هي 220 مليار دولار.

وتعود ملكية “G42” إلى أحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة أبو ظبي، وهو طحنون بن زايد آل نهيان، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي في الإمارات.

ويحصي موقع “تيك توك” الصيني الذي أنشئ في سبتمبر 2016، نحو 1.2 مليار مستخدما، إلى غاية نهاية العام 2022.