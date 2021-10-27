أنطاليا سبور يحتفل بعيد ميلاد غشة

خصّ لاعبو أنطاليا سبور، زميلهم المهاجم الجزائري حسام الدين غشة بحفل مصغر، بمناسبة عيد ميلاده الـ26..

واغتنم زملاء المهاجم السابق لوفاق سطيف، الحصة التدريبية التي أجراها فريقهم أمسية الثلاثاء، ليتم عند نهايتها إحضار كعكة عيد الميلاد، والاحتفال في أجواء رائعة.

وتمكن غشة من تسجيل أول أهدافه مع ناديه أنطاليا سبور، بمناسبة لقاء الجولة الماضية أمام نادي باشا كشهر، وهي المواجهة التي خسرها أنطاليا بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم يشارك غشة أساسيا مع ناديه التركي، إلا في مناسبتين، وهو الذي تألق في المباريات التحضيرية التي سبقت إنطلاق الموسم بتسجيله عدة أهداف.