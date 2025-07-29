أنفاق خراطة.. من “نقطة خوف” إلى “نقطة أمان”

أشغال عصرنتها تدخل مراحل متقدمة

تشهد أنفاق خراطة الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، أشغالًا مكثفة لإعادة التهيئة والعصرنة، في خطوة وُصفت بالهامة لضمان سلامة مستعملي الطريق وتحسين ظروف التنقل عبر واحد من أهم المحاور الجبلية بالمنطقة.

وتُعتبر في هذا الشأن أنفاق خراطة الواقعة في إقليم ولاية بجاية، بمثابة شريان حيوي يربط الهضاب العليا بالساحل الشرقي لبجاية، ما يجعلها ذات أهمية قصوى لحركة المرور والتبادل التجاري بين الشرق والوسط، ومع تزايد الكثافة المرورية، برزت الحاجة الملحّة إلى تحديث البنية التحتية للأنفاق بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية.

تجهيزات حديثة لتعزيز السلامة

حسب القائمين على المشروع، فإن الأشغال تشمل إعادة تدعيم الجدران الداخلية للأنفاق وتركيب أنظمة إنارة عالية الفعالية، وتجهيزها بوسائل تهوية حديثة، فضلًا عن تزويدها بكاميرات مراقبة لضمان انسيابية حركة المرور والتدخل السريع في حالات الطوارئ، كما تتم عمليات الحقن والتدعيم لتقوية البنية الخرسانية للأنفاق، إلى جانب تثبيت تجهيزات خاصة لتصريف مياه الأمطار وحماية الطريق.

وتعرف الورشات حضور فرق تقنية وميدانية من مختلف الاختصاصات، حيث يُشرف المهندسون والعمال على متابعة سير الأشغال بدقة، مستعملين معدات متطورة لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن الآجال المحددة.

ورغم التأخر المسجل في إتمام أشغال صيانة النفق الأول، إلا أن مستعملي الطريق الوطني رقم 9 قد عبّروا عن ارتياحهم لانطلاق هذه الأشغال، خاصة وأن أنفاق خراطة لطالما كانت نقطة توجس في فصل الشتاء بسبب ضعف الإنارة والرطوبة وكثرة الغازات السامة، فيما يأمل مستعملو الطريق المذكور أن تسهم عملية العصرنة في تقليص حوادث المرور وتحسين ظروف التنقل بشكل ملحوظ.

طريق أكثر أمانًا

بإتمام هذه الأشغال وتلك المتعلقة بطريق المنعرجات، يُنتظر أن يستعيد الطريق الوطني رقم 9 مكانته كأحد أهم المحاور الحيوية في الجزائر، جامعًا بين المنفعة الاقتصادية وضمان سلامة المسافرين، خصوصًا وأن المنطقة تُعد وجهة سياحية بارزة يقصدها آلاف الزوار سنويًا. مع الإشارة إلى أن معلومات “الشروق” تشير إلى تخصيص نحو 200 مليار سنتيم لإعادة تأهيل الشطر الأول من أنفاق خراطة، فيما من المنتظر أن يلتهم المشروع كله نحو 480 مليار سنتيم في ميزانية قد تصل إلى حدود 600 مليار بغية إعادة تأهيل وصيانة الأنفاق الثلاثة على طول نحو 7 كلم.

ومن المنتظر أن تتحول أنفاق خراطة، في حال تم احترام آجال الإنجاز وتطبيق المعايير الحديثة، من “نقطة خوف” إلى “نقطة أمان”، ما سيجعل الطريق الوطني رقم 9 شريانًا حيويًا أكثر كفاءة وربطًا، يخدم الاقتصاد الوطني ويضمن سلامة المواطنين.

خبراء الحماية المدنية يحلون ببجاية لتأمين الموقع

وصل، الاثنين، فريق مختص من المديرية العامة للحماية المدنية، يضم خبراء التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة إلى ولاية بجاية، وذلك في إطار مرافقة الأشغال الجارية على مستوى الطريق الاجتنابي لأنفاق خراطة على الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية وسطيف، والهادفة إلى حماية المنحدرات الصخرية من خطر سقوط الحجارة.

ويأتي هذا التدخل الميداني في سياق توسعة وعصرنة طريق منعرجات خراطة المحاذي للأنفاق، حيث باشرت الفرق المتخصصة عمليات دقيقة لتأمين الكتل الصخرية المهددة بالانهيار، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق وتأمين هذا الممر الحيوي الذي يعد شريانا استراتيجيا للتنقل بين ولايتي بجاية ووسطيف وباقي ولايات الوطن.

وأوضح مسؤولون من الحماية المدنية أن فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة تستخدم تجهيزات تقنية متطورة تسمح بالتعرف على نقاط الخطر وتثبيت الصخور الهشة، تفاديا لتكرار حوادث الانهيارات الصخرية التي شهدها الطريق الوطني رقم 9 في السنوات الماضية والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية معتبرة.

وقد استقبل المواطنون هذه الخطوة بارتياح كبير، معتبرين إياها ضمانة حقيقية لحماية الأرواح والممتلكات، خاصة وأن المنطقة تعرف حركة مرورية كثيفة، لاسيما في موسم الاصطياف.