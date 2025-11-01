أنيس حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية لشهر أكتوبر

بعد الأداء المميز الذي قدمه في الجولة المنصرمة من المنافسة

تواجد الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، لاعب نادي فاينورد روتردام، ضمن التشكيلة المثالية للبطولة الهولندية لكرة القدم عن شهر أكتوبر المنقضي، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الجولة المنصرمة من المنافسة.

وجاء هذا التتويج بعد تألق لاعب “الخضر” اللافت مع فريقه فاينورد روتردام، إذ ساهم في خمس مناسبات تهديفية بتسجيله أربعة أهداف وتقديمه تمريره حاسمة في تسع مباريات خاضها منذ بداية الموسم الجاري.

ويعكس هذا الاختيار ضمن التشكيلة المثالية للشهر في البطولة الهولندية المكانة التي أصبح يحتلها حاج موسى في تشكيلة فريقه، فاينورد، حيث بات أحد أبرز عناصرها الهجومية بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على التسجيل وصناعة اللعب، تحت إشراف المدرب روبن فان بيرسي.

ومع مرور الجولات، يواصل النجم الجزائري تقديم مستويات قوية في البطولة الهولندية، مؤكدا تطوره الكبير وثقة الجهاز الفني فيه رغم بعض النقائص المتعلقة بالاندفاع الزائد في بعض المواقف التي يعمل الجهاز الفني لفريقه على تصحيحها ومساعدته على توظيف إمكانياته الكبيرة بشكل جيد.