-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بعد الأداء المميز الذي قدمه في الجولة المنصرمة من المنافسة

أنيس حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية لشهر أكتوبر

ع. ع
  • 76
  • 0
أنيس حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية لشهر أكتوبر

تواجد الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، لاعب نادي فاينورد روتردام، ضمن التشكيلة المثالية للبطولة الهولندية لكرة القدم عن شهر أكتوبر المنقضي، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الجولة المنصرمة من المنافسة.

وجاء هذا التتويج بعد تألق لاعب “الخضر” اللافت مع فريقه فاينورد روتردام، إذ ساهم في خمس مناسبات تهديفية بتسجيله أربعة أهداف وتقديمه تمريره حاسمة في تسع مباريات خاضها منذ بداية الموسم الجاري.

ويعكس هذا الاختيار ضمن التشكيلة المثالية للشهر في البطولة الهولندية المكانة التي أصبح يحتلها حاج موسى في تشكيلة فريقه، فاينورد، حيث بات أحد أبرز عناصرها الهجومية بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على التسجيل وصناعة اللعب، تحت إشراف المدرب روبن فان بيرسي.

ومع مرور الجولات، يواصل النجم الجزائري تقديم مستويات قوية في البطولة الهولندية، مؤكدا تطوره الكبير وثقة الجهاز الفني فيه رغم بعض النقائص المتعلقة بالاندفاع الزائد في بعض المواقف التي يعمل الجهاز الفني لفريقه على تصحيحها ومساعدته على توظيف إمكانياته الكبيرة بشكل جيد.

مقالات ذات صلة
منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

“الكاف” يعتمد 7 ملاعب جزائرية لاستضافة المنافسات القارية

“الكاف” يعتمد 7 ملاعب جزائرية لاستضافة المنافسات القارية

“مليارا سنتيم” لكل لاعب من المنتخب الوطني نظير تأهلهم إلى كأس العالم 2026

“مليارا سنتيم” لكل لاعب من المنتخب الوطني نظير تأهلهم إلى كأس العالم 2026

ايلان قبال يتألق مع فريقه باريس اف سي

ايلان قبال يتألق مع فريقه باريس اف سي

هذا ما قاله المدرب بوشكريو عن عودته إلى المنتخب الوطني لكرة اليد

هذا ما قاله المدرب بوشكريو عن عودته إلى المنتخب الوطني لكرة اليد

مدرب شباب بلوزداد يعلّق بعد الفوز في الشلف

مدرب شباب بلوزداد يعلّق بعد الفوز في الشلف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد