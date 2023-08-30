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أول تعليق من الأمم المتحدة على حظر “العباءة” في فرنسا

الشروق أونلاين
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أول تعليق من الأمم المتحدة على حظر “العباءة” في فرنسا
أرشيف
العباءة

انتقدت المتحدة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هيرتادو، اعتزام السلطات في فرنسا على فرض قيود على ارتداء “العباءة” في المدارس العمومية.

وقالت هيرتادو في مؤتمر صحفي بجنيف، إن المكتب على علم بإعلان فرنسا عن خطة لحظر ارتداء العباءة، وهي لباس واسع ترتديه الفتيات المسلمات.

وقالت المتحدثة إن المكتب “لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي، لعدم وضوح الخطة المعلنة، أو كيفية تطبيقها”.

إلا أنها أشارت إلى “المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي لا تسمح بفرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين. إلا في ظروف محدودة للغاية، تتعلق بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة”.

وتابع المسؤولة الأممية إن القانون الدولي لحقوق الإنسان، يستوجب أن تكون “التدابير المُتخذة باسم النظام العام، ملائمة وضرورية ومتناسبة”.

وأضافت أن “تحقيق المساواة بين الجنسين، يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة. وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن بما في ذلك اختيار الملبس”.

وتحدث وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال يوم الإثنين، عن “تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية. من أجل الذهاب إلى حظر ارتداء العباءة”، على حدّ تعبيره.

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