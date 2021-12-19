أول تعليق من نادي قطر حول سبب فسخ عقد بلايلي

أصدر الرئيس التنفيدي لنادي قطر فيصل الشعيبي أول تعليق رسمي حول أسباب فسخ عقد لاعب المنتخب الوطني يوسف بلايلي .

وقال فيصل الشعيبي في حديث له، مساء السبت مع برنامج المجلس الذي يبث على قنوات الكأس القطرية إن بلايلي طلب زيادة بالراتب والنادي لم يكن قادرا على ذلك.

كما كشف المتحدث ذاته أن يوسف أراد الانتقال إلى فريق آخر في بداية الموسم لكن العرض الذي تلقته إدارة النادي لم يكن مناسبا.

وأكد الرئيس التنفيذي للنادي القطري أن والد نجم الخضر أخبرهم بتلقيهم عرضاً للاحتراف في أوروبا، وطلب المساعدة كون هذه الفرصة لن تتكرر.

وفي هذا الصدد أوضح فيصل الشعيبي أن النادي تفاوض مع اللاعب ووكيله وتم التوصل إلى حل لفسخ عقده، بعد أن قدم بلايلي مبلغاً من المال وتنازل عن بعض المستحقات.

وأشار المتحدث إلى أن عدم صدور أي تصريح من النادي كان احتراماً لمشاركة الجزائر في البطولة العربية، وللمنتخب الجزائري.

وذًكر الشعبي بأن بلايلي لم يحل مشكلته بعد مع ناديه الأسبق أهلي جدة السعودي، وهناك مبلغ مالي يجب أن يدفعه له بعد.