أول سيارة كهربائية 100 % تصل اليوم إلى الجزائر

وصول أول سيارة كهربائية مئة بالمئة إلى ميناء مستغانم، 3 جويلية 2023.

وصلت أول سيارة كهربائية 100 % صبيحة اليوم الإثنين، 3 جويلية، إلى الجزائر عبر ميناء مستغانم، حسب ما أفادت به الولاية.

حسب ذات المصدر فوصول هذه السيارة التي تعمل حصرا بالكهرباء يدخل في إطار “سياسة الدولة لتسويق هذا النوع من السيارات التي تزود بالطاقة الكهربائية والتي يتطلع من خلالها إلى مواكبة السوق الجديدة في إطار الانتقال الطاقوي في البلاد بتوفير هذا النوع من السيارات”.

كما أشارت أيضا ولاية مستغانم في بيانها أنه سيتم “تزويد بعض المحطات عبر الوطن بمحطات تزويد السيارات بالكهرباء قصد بداية تجريبها كخطوة أولى قبل تسويقها، وتعتبر هاته السيارات صديقة للبيئة و نوع آخر من الخيارات المتاحة للمستهلك.”