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رياضة

أول فوز إفريقي في مونديال 2026 وبداية كارثية لـ”نسور قرطاج” (فيديو)

عمر سلامي
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أول فوز إفريقي في مونديال 2026 وبداية كارثية لـ”نسور قرطاج” (فيديو)
ح.م
لاعبو منتخب كوت ديفوار

حقق منتخب كوت ديفوار فوزا ثمينا في مستهل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026.

وفاز المنتخب الإيفواري بهدف دون رد على منتخب الإكوادور، ليحقق بذلك انطلاقة مثالية.

وتمكن منتخب “الفيلة” من هز شباك الإكوادور في د90 من المباراة، عن طريق أماد ديالو.

وحققت إفريقيا أول فوز لها في مونديال 2026، بعد تعادل المغرب مع البرازيل، وهزيمة تونس أمام السويد.

وسقط منتخب نسور قرطاج بخماسية كاملة أمام منتخب السويد، في مباراة الجولة الأولى.

وافتتح المنتخب السويدي باب التهديف مبكرا في د7 ، عن طريق المهاجم ذو الأصول التونسية، ياسين عياري، الذي عاد وسجل الهدف الخامس في د90+6 .

وسجل ألكسندر إزاك الهدف الثاني في د30، قبل أن يقلص منتخب تونس النتيجة عن طريق عمر الرقيق في د43 .

وعمق فيكتور غيوكيريس النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في د59 ، وسجل ماتياس سفانبيرغ الرابع في د84 .

وقبل مواجهة السويد، كانت أكبر هزيمة للمنتخب التونسي في المونديال قد جاءت أمام بلجيكا بنتيجة بخمسة أهداف لهدفين، في دور المجموعات، بكأس العالم 2018 في روسيا.

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