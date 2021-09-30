أوّل هدف لـ “بن رحمة” في تاريخ مشاركاته الأوروبية

بن رحمة يحتفل بِهدفه ضد سريع فيينا (صورة نادي وست هام)

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة الخميس، في فوز ثمين لِفريقه وست هام الإنجليزي.

وتغلّب فريق وست هام الإنجليزي بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي سريع فيينا النمساوي، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي طبعة 2021-2022.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الثاني لِفريقه وست هام، في الوقت بدل الضّائع (90+4). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات سعيد بن رحمة (25 سنة) وقد سجّل أوّل هدف، في تاريخ مشاركاته مع الأندية أوروبيا.

ولم يسبق لِبن رحمة أن شارك في المنافسات الأوروبية، وخلال الموسم الحالي وفي الجولة الأولى (ضد دينامو زغرب)، دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 51.

ورفع بن رحمة غلّته إلى 4 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين بِزيّ فريق “المطارق”، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وقدّم بن رحمة أداءً فنيا راقيا، وكان أحسن لاعب في مباراة وست هام والمُنافس سريع فيينا.

وعن الفوج الثامن ذاته، انتصر فريق دينامو زغرب الكرواتي بِثلاثية نظيفة خارج القواعد على نادي جينك البلجيكي.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- وست هام الإنجليزي 6ن

2- دينامو زغرب الكرواتي 3ن

3- جينك البلجيكي 3ن

4- سريع فيينا النمساوي 0ن

وفي الجولة الثالثة المُبرمجة بِتاريخ الـ 21 من أكتوبر المقبل، يلعب سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي مع الضيف نادي جينك البلجيكي. ويُواجه فريق سريع فيينا النمساوي بِميدانه نادي دينامو زغرب الكرواتي.